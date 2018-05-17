將轉型正義說成「清算鬥爭」，是對歷史的不尊重

文：陳弱水

在近年的台灣，轉型正義是重要的議題，但很多人或者感到疑惑，或者不以為意，還有人曲解攻擊，阻撓其推行。這個情況的成因很多，我個人以為，我們文化當中欠缺正義的價值，也是一大因素。轉型正義是正義的一種，立足於正義的觀念和價值，這裡想從正義的角度談一下轉型正義。

什麼是「正義」？現在我們一般感受到的正義觀念，主要來自英文的justice，在西方，這個觀念最初起於古希臘，原文是dikē或dikaiosunē。正義最基本的意思是道理：道德的原理或道德的規則。作為道德價值，「正義」的客觀性質強，指人應當按照道理來做事，不同於「愛」、「慈悲」、「勇氣」之類出自人心的德行。

在華人傳統的道德觀念中，「義」的一部分意思與此接近，譬如《荀子‧議兵》有言：「仁者愛人，義者循理」，郭店竹簡《語叢一》說：「仁生於人，義生於道」。Justice被翻譯成「正義」，正是這個緣故。不過，在中國歷史上，「義」的道德原理涵義只有從戰國中期到西漢比較盛行，時間相當短，往後就一直隱晦，是個弱勢的價值。整體來說，華人的道德觀傾向於主觀的善意，或許可以形容為「多情寡義」。

那麼，「正義」的「理」是什麼呢？人世間的道理是無窮的，正義思想的討論集中於正義的根本原則。在這個問題上，由於歷史環境和個人思維的影響，看法有相當的差異。舉例而言，在古希臘柏拉圖的心目中，正義城邦是個階層化、分工的政治秩序；時代稍後的伊比鳩魯（Epicurus）則認為，正義是正當的契約──保證簽約者相互利益的契約；十八世紀蘇格蘭思想家休謨（David Hume）把有關財產所有權、交換、遺贈的嚴謹規則視為基本正義。二十世紀政治哲學大家羅爾斯（John Rawls）則以自由與具有合理性的不平等差異為出發點，擬構了兩個著名的正義基本法則。*至於古代中國的「義」原則，大概而言，是以尊敬年長者、高位者與賢能的人為基準的階層化社會安排，和柏拉圖的思想有相似之處。

Photo Credit: Lysippos @ public domain 亞里斯多德

以上談的是個別差異。在歷史的演變中，「正義」成了西方道德觀中的首要價值，西方主流的正義觀以平等為核心，亞理斯多德是這個主流傳統的創發者，他把「正義」分為兩個基本類型：修正的正義（corrective or retributive justice）與分配的正義（distributive justice）。「修正的正義」是指改正傷害或損失狀態的原則，受到損害的一方應該得到補救，恢復受害以前的狀態；「分配的正義」則指，具有相同條件的人應該獲得同等價值的資源。「轉型正義」就是「修正的正義」的一種！

無庸置疑，「修正的正義」是正義觀念的柱石之一，它和司法關係密切，良善的司法可以說是「修正的正義」的具象化。我們不可能不要司法制度，不可能說：事情發生就發生了，要向前看，不要追究。對於損害與紛爭，司法有尋求真相的義務，在嚴謹認知的基礎上，能補救的盡量補救，有時則需要究責和懲罰。「轉型正義」的根本道理和個人因受傷害和不正損失而尋求補正相差不遠。

比起司法個案，「轉型正義」的意義更為嚴肅，因為它處理專制體制帶來的深廣傷害，讓受傷者和整個社會了解發生了什麼事，仍然存在的損害和不正（如財產的剝奪與掠取）更應儘速解決，這種正義的實現是國家健康往前走的重要基礎。這裡要表達的是，「轉型正義」不是修辭，它確實是「正義」的一個形態，屬於「修正的正義」。

正義的基本意思是道理，由於歷史的因素，正義在我們的文化中不是通行的價值，即使如此，個人還是希望我們社會能多一些「循理」的義者，願意平心考慮轉型正義的問題。近來有人把「轉型正義」說成是「清算鬥爭」，我也想講幾句話。

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「清算鬥爭」是中國共產黨的術語，指發起運動整肅特定對象。「清算」的對象為何，看政治的需要，從資產階級敵人到自己的長年同志都可能；至於「鬥爭」，意味清算的手段是任意的，輕重由心。「轉型正義」則不同，它有道德原則和法治的基礎，除了期望透過補正與真相解明達成某種程度「修正的正義」，轉型正義的進行方式也受程序正義的約束。

「轉型正義」和「清算鬥爭」不只有觀念上的根本差異，它們的行動表現也完全不同。1949年初，光光一個月內，共產黨就在天津對工商業者發動了53次清算鬥爭，其他血淋淋的事蹟就不用說了。把「轉型正義」稱作「清算鬥爭」，不但比擬不倫，也是對可悲的歷史的不尊重。

其實，「轉型正義」雖然以「義」為名，也有「仁」的成分。在台灣，人們心目中的善心善行大多屬於慈愛的類別，這是我們重要的道德資源，但也必須說，在傳統的影響下，我們對愛心的想像基本上仍集中於親密圈的關係以及救濟布施。

我個人以為，在現代公民社會，仁愛更恰當的認識是人道精神──要能了解他者的苦難，包括因不義導致的苦，並予以協助。「轉型正義」正涵藏了這樣的意識，「轉型正義」的推動，不但合於道理，還能擴大我們的道德視野。

*羅爾斯的兩個基礎正義法則：

第一：每個人都平等地享有最大程度的與他人自由相容的基本自由。

第二：社會與經濟上的不平等要以下列的方式來安排，（a）所有人都能期望在其中得到利益，並且（b）這些不平等是隨附著開放性的職位與工作的。

這是羅爾斯正義理論起點的表述（即「原初情境」中的表述），為免複雜，就不列舉這兩項原則的最終版本。

本文由陳弱水授權轉載，原文發表於此

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