陳菊：新北機車汙染更勝深澳電廠，環團批模糊焦點

深澳電廠爭議未平，前高雄市長、總統府祕書長陳菊昨（15）日於節目上表示，不該把深澳議題政治化、討好所有人，高雄發電經常是支援北部，但是污染卻留在高雄，為什麼高雄就要做這樣的承擔？ 她更指出，新北市的摩托車輛居全台之冠，汙染更超過深澳電廠。

陳菊昨晚接受《三立 iNEWS》節目《鄭‧知道了》專訪，主持人鄭弘儀表示，國民黨將深澳電廠議題當成主戰場，國民黨新北市長參選人侯友宜反對建蓋，還稱不會發生煤許可，因為其中牽扯到汙染問題，詢問民進黨這部分有何對策？

（中央社）陳菊被問及此議題時表示，台灣幾個重要的發電廠都是在高雄，高雄也被認為PM2.5空氣汙染嚴重受害的城市，但高雄的發電經常都是支援北部，汙染卻在高雄；也就是高雄長期扮演南電北送的角色。

陳菊並說，新北市的摩托車輛大概是218萬輛，是全台灣摩托車最多的，她認為汙染的程度絕對超過現階段這種深澳的發電廠。

陳菊認為，大家可以理性來討論，台灣的電力大概北中南三區，是不是應該平均？如果台灣萬一有什麼樣的狀況，如果電力來源不分散，是不安全的；所以要不要蓋深澳電廠，是應該用科學的證據，並且參酌臨近的國家經驗。

陳菊認為，如果所有地區的人民都一樣有電力的需要，她覺得大家都應該冷靜客觀去面對這個問題，「如果我們都不要，那電從哪裡來？」

陳菊也提到，不應該現階段在選舉的期間把這個議題政治化、討好每個人、把話講得非常的滿，「如果你這個地方你都什麼都不要，都不要發電廠，那為什麼我們在高雄我們就要去做這樣的承擔？」

新北市：只有一個台灣，發電、汙染不分南北

針對陳菊「南電北用」、「汙染卻在高雄」一說，新北市環保局表示表示，從空氣污染的角度來看，空氣是流動的，在台灣任一地點所排放的空氣污染物，都可能會影響到全台灣的空氣品質，環保局建議中央回歸專業，妥善兼顧污染物的質與量，並作全面的環保政策規劃。

新北市政府發言人張其強回應，發電是供應全台灣需要，電力調度，是全台灣的問題，「只有一個台灣，不需區分南北，更不要分別縣市」。他也指出，正如陳菊所說，發電是會有污染的，新北市才會堅持，深澳電廠絕不能採用污染最嚴重的燃煤發電，希望台電能秉持專業，調度台灣所有的電力，提供不同產業的需要。

《新頭殼》報導，陳菊指出新北市的摩托車量是全台之冠，所造成的汙染程度超過深澳電廠，張其強也回應，新北有204萬勞動人口，很多人都是靠摩托車做為上下班交通工具，新北市府不會說「因為新北市民努力辛苦生產成果供應全台灣，汙染卻在新北」，市府會朝完成三環三線的目標努力，讓這些勞動朋友有其他選擇。

張其強也說，就如陳菊所言，任何建設都應該讓科學數據透明公開、理性討論，不要泛政治化，希望就從深澳電廠開始。

《風傳媒》報導，而被點名機車數量全台之冠，張其強也反駁，若以每千人機車數來看，新北每千人有548輛機車，高雄市每千人則有722輛，數量更高。

環團：空汙嚴重，不能拿來合理化蓋電廠

環團綠色公民行動聯盟（綠盟）研究員吳澄澄則表示，陳菊將機車汙染和蓋深澳會產生的空汙放在一起談，是在模糊焦點，空氣汙染不能拿來合理化興建電廠。如果照陳菊的說法，新北市空汙已經很嚴重了，那不是更應該減少汙染源，怎麼還要蓋電廠呢？她指出，這樣的說法聽起來是「汙染要平均」，卻沒有從汙染源頭管制。

不過經濟部日前指出，北部近年缺電134億度、要靠其他縣市「南電北送」，如果沒有深澳電廠，電要從哪裡來？吳澄澄表示，缺電的數字是被台電「灌水」，刻意把原本算在中部電網的新竹縣市（尤其竹科）放在「北部地區」，依照台大風險研究中心今年4月提供的資料，扣除新竹縣市用電量之後重新計算，北部供電量實際上高於發電量33億度。

Photo credit: 台大風險研究中心（綠盟提供）

另外台大風險政策研究中心盤點，到2025年以前，如不蓋深澳電廠，另外也有大潭、林口機組、以及民間國光電廠和其他再生能源的電力（淨尖峰能力增添1515萬千瓦），與能源局推估，2025年北部供電的尖峰負載（1541萬千瓦）相減，電力缺口可以再縮小到25萬千瓦，短少的電力只需再多減1.5%，即可補足。

台大風險政策研究中心研究員趙家緯日前也表示，針對北部可能的用電缺口，國際上可行且成功的做法，是推動削峰填谷，擴大尖峰需量措施，在尖峰時間調度工業商場的用電量，特別是北部大型商場這些用電大戶，若能有效管理照明與空調，不靠深澳電廠補足電力缺口，並不是做不到。

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核稿編輯：楊士範