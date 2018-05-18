【國際大風吹EP8】馬國變天：三位關鍵人物的恩怨情仇

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馬來西亞大選結果出爐到現在已經一星期了，相關報導也很多，但或許有些人還是不太清楚，為什麼這場大選這麼驚天動地？裡面的關鍵人物是誰？他們之間有什麼關係？又是怎麼走到今天這一步的？本集《國際大風吹》介紹這場大選中的三位關鍵人物橫跨數十年的恩怨情仇。

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60年一黨執政的馬來西亞

馬來西亞在1957年正式獨立，結束上百年的英國殖民，但政治制度受到影響，也採取君主立憲和內閣制；一樣有一位由王室產生的虛位元首，一樣也把國會分成上下議院。每次大選，民眾選的是下議員，成功在下議院過半的大黨或聯盟，再推一位議員當首相，這位首相就是實質領導人。

而大馬獨立60年來，總共6位首相，都來自同一個執政聯盟：「國民陣線」和它的前身，也讓國陣一度成為民主世界執政最久的執政黨，直到這次大選才被在野聯盟「希望聯盟」擊敗，完成大馬史上第一次政權輪替，第一個非國陣的首相也終於誕生。現年92歲的馬哈迪，也成為全球最高齡領導人。

首次變天，絕對是寫下歷史，但背後的過程更是曲折離奇。剛剛提到，高齡92歲的馬哈迪是第一個非國陣首相，但其實他也曾經代表國陣擔任首相，而且長達22年。這次大選，一邊是這位政壇老強人馬哈迪，另一邊是跟他反目成仇的接班人納吉，而第三位關鍵人物安華，更是跟馬哈迪有一段愛恨交織的關係。

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馬哈迪：重出江湖的老強人

暱稱「敦馬」或「老馬」的馬哈迪，從1981到2003，連續執政22年，是馬國史上在任時間最長的首相（如今持續推高紀錄）。他經常被尊稱為「馬來西亞現代化之父」，因為他在那段時間，帶領馬國經濟轉型起飛，如知名地標雙子塔就是他蓋的。在1997亞洲金融危機之前，馬來西亞的平均國民所得快速上升到東南亞第三名，只輸給新加坡和汶萊。

但他的威權統治作風也備受爭議。1987年，陷入黨內鬥爭的他，用政治手段把一位大法官撤職、五位法官停職，使對自己不利的法院判決撤銷，被批評是干預司法。同一年，為了消滅反對聲浪，以國家安全為由，未經審判就大舉扣押了上百名異議人士，同時勒令三家主流報紙停刊。這場「茅草行動」重挫政治和言論自由，留下無法抹滅的污點。2003年卸下首相身份之後，馬哈迪一直沒有退出政壇，最終在2016年成立新政黨「土著團結黨」，投入反對陣營。

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安華：與老馬決裂的愛徒

講到這裡，就不得不提安華了。安華本來是馬哈迪非常欣賞的政壇新星。1982年，安華在馬哈迪說服之下，加入國民陣線的主力政黨「巫統」，而且馬上在國會大選中攻下一席，從此在政府內平步青雲，最終做到財政部長兼副首相。但1997年金融危機爆發，兩人的政策立場出現分歧，同時他也開始批評巫統黨內貪污腐敗，兩人關係快速惡化。

1998年，馬哈迪先是要求安華自請辭職，遭到拒絕之後，直接以洩漏國家機密、貪污、雞姦等10項罪名，宣布解除他副首相等所有職位。隔年，安華被判10年徒刑，政治生涯幾乎斷送，當然也徹底跟老馬決裂。但，他並沒有離開政治舞台。被革職之後，安華發起「烈火莫熄」改革運動，逐漸成為反對派最高領袖，以推翻國民陣線為目標。

2013年大選，他帶領的人民聯盟，首次拿下過半普選票，超越國陣，但最終卻因為選區劃分不公平，還是淪為國會少數，也讓對手納吉成功連任，當了10年首相，直到今年大選為止。

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納吉：深陷醜聞的老馬欽點首相

妙的是，納吉跟安華一樣，都是從巫統黨開始從政，也一樣在馬哈迪政府中做過部長。2004年馬哈迪下台後，他更成為副首相。後來因為國陣在2008大選表現慘澹，馬哈迪對原本的首相不滿，指定納吉接班，才第一次坐上首相大位。

沒想到，2015年，1MDB，也就是國有投資公司「一個馬來西亞」爆發貪腐案，納吉被控挪用高達七億美金的公款到私人帳戶。這個弊案牽連廣大，受到10國司法單位同時調查，也讓風暴中心的納吉聲望暴跌。儘管他說這七億是來自中東的政治獻金，最終罪名也沒有成立，但一般民眾普遍難以接受判決，馬哈迪更跳出來痛批，要納吉下台負責。

和解與新生？

隨著弊案陰影持續籠罩執政黨，2016年，已經鬧翻18年的馬哈迪和安華，突然公開會面，當眾微笑握手。被媒體稱為「世紀之握」的這一幕，也宣告這兩位政壇重量級人物正式合作。馬哈迪帶著新政黨，加入安華的希望聯盟。由於安華再次因為雞姦罪入獄服刑，雙方協議先推馬哈迪為首相人選，如果當選，再爭取特赦安華，讓他接任首相。馬哈迪直言，其中關鍵在於兩人都同意「納吉必須出局，因為他對國家是一場災難」。

就這樣，九十多歲的馬哈迪，跟曾經被自己陷害的安華攜手合作，打敗了當初也是自己扶持上台的納吉，才成就了這次歷史性的變天。但大馬能從此擺脫烏煙瘴氣嗎？這位威權統治的代表人物，是最好的首相人選嗎？或許就像一位選民說的，馬哈迪「肯定不是最乾淨的領導人」，但回想他主政的大馬：「國家蓬勃發展，經濟好得不得了」。

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企劃／主持：李漢威

拍攝：游子慧

後製：鄭宇軒

核稿編輯：楊士範