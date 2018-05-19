怪物崇拜者：《水底情深》導演吉勒摩戴托羅與他的暗黑收藏

文：劉家寧（DCFS編輯部）

「我從來沒有做過一部『正常』的電影。」 ——導演Guillermo del Toro

今年以《水底情深》拿下奧斯卡最佳導演的Guillermo del Toro（吉勒摩戴托羅），其作品以暗黑童話的獨特風格聞名，同時也是出了名對「怪物」情有獨鍾的導演，甚至擁有自己的怪物博物館「Bleak House」，作為靈感構思殿堂。

Guillermo del Toro善於塑造奇異詭譎的怪物角色，如《羊男的迷宮》中的「牧神潘恩」與「蒼白瞳魔」、《腥紅山莊》中的魅惑鬼怪，以及《水底情深》中美麗的兩棲生物等，皆是導演親自在「Bleak House」工作室構思、創作而成。

文章將分享Guillermo del Toro鍾愛怪物的原因、靈感工作室「Bleak House」的建立與收藏，以及導演如何設計怪物角色，帶領觀眾更加瞭解怪物的獨特魅力，進入鬼才導演Guillermo del Toro的恐怖異想世界。

出生於墨西哥天主教家庭的「怪物崇拜者」

圖片來源：cinemanews, sitedosgeeks, scpr, independent, moviesource, darkness

「我喜歡怪物，就像人們崇拜上帝一樣。」

「當我還在嬰兒床上時，就被怪物吸引了。」導演Guillermo del Toro談起他在墨西哥的童年，他生長在一個虔誠的天主教家庭中，但他從小就認同怪物的存在，並相信有鬼魂圍繞在自己身邊。對此，祖母十分不諒解，還曾經二度帶他去驅魔。

「我喜歡讚美怪物，告訴人們恐怖故事是多麽偉大而美麗的存在。」Guillermo表示，其實他真正感興趣的，是如何將恐怖元素和童話故事結合，他認為暗黑童話呈現的獨有氛圍，反而更為神奇美麗，而這一點也深刻地反映在他的電影之中。

「這是一種心靈上的呼喚，我喜歡人們崇拜上帝的方式。但對我而言，怪物也以非常根本的方式，與我緊緊相連在一起。」Guillermo同情那些不受歡迎、受人畏懼的人，認為怪物總是被人誤解，這個想法正是他重寫怪物歷史的原因，也是打開創作之路的重要媒介。

Guillermo del Toro的個人聖所——荒涼之屋「Bleak House」

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「我成了狂熱者，而不是收藏家。」

對於喜愛收藏藝術品、書籍、恐怖電影道具的Guillermo來說，無論是真實世界還是腦內幻想，「恐怖」都是生活中重要的一部份。每當要構思或創作故事時，他總會到位於洛杉磯郊區的第二個家——「Bleak House」尋求靈感。

「Bleak House」積累了Guillermo過去十幾年來，收藏的上萬種藝術品，如哥德式繪畫、恐怖漫畫書、真人雕像等，以及許多來自他電影中的怪物角色。這些收藏品原本是放在自家中的，但隨著數量逐漸增加，家裡變得擁擠，加上小女兒認為這些怪物實在太過嚇人，他才在2006年購買了第一棟「Bleak House」（現在共有兩棟），作為自己的小天地。

「我在家中掛了一幅由插畫家Richard Corben，所繪製的令人毛骨悚然的油畫，但我妻子說：『這太靠近廚房了，孩子們會被嚇到。』我的內心有點破碎，也因此，我下定決心要擁有一個屬於自己的地方。」

Welcome to Bleak House

13座不同類型圖書館，導演的靈感殿堂

「Bleak House」以Charles Dickens的同名小說命名，Guillermo參考迪士尼的研究圖書館形式，將收藏品分門別類，希望創造一個能激發他想像力的空間。

「這間屋子裡有13座圖書館，每間房間都是不同類型，有恐怖故事、神話、童話等。當在設計太平洋沿岸生物時，我會從自然歷史的書架上，找出鯊魚或深海怪物的圖片。設計《腥紅山莊》的鬼屋時，我也有維多利亞式建築的書籍可以參考。」對Guillermo來說，這裡是很重要的研究領域。

「若你去過這兩座房子，不僅會看到我曾經製作過的電影，也會看到我將要創作的電影。」Guillermo說：「這是我年輕時，積累在我腦海中的一切，如今它已慢慢地顯現出來。」他補充，他的薪水大概有一半都用於這些收藏。

喜歡在雨天寫作：「暴風雨」假窗設計

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「Bleak House」裡還有一扇窗戶，看起來外頭正下著狂風暴雨，玻璃也為之破碎，但其實這是「假」的。Guillermo表示他喜歡在雨天寫作，搭配雷聲和雨水的聲音，周圍有怪物，坐在舒適的大沙發上思考，可以使他更為放鬆。不僅如此，屋裡還有兩個家庭影院，當Guillermo寫作告一段落想要休息時，可以看電影放鬆，或從中獲取想要的資訊。

包含「雨室」在內，屋子裡的收藏品千奇百怪，但也不是所有人都懂得欣賞這種「另類美」。Guillermo表示，他曾經向疑惑的警察解釋，在電視房裡那具毫無反應的身體，其實只是來自《大法師》Linda Blair的假人。

Guillermo del Toro如何塑造怪物

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「怪物設計是最難的創作形式之一。」

Guillermo先前曾在個人Twitter上，分享過他創作怪物的重要流程。他建議創作者應多接觸各類領域，從中獲取靈感來源，如神話、文學、自然和自身精神。如《羊男的迷宮》即是源自於羅馬神話，並將所有元素結合在一起。

「只要看一眼這個怪物，就能明白它的故事和目的，以及它代表了什麼。」Guillermo表示，創作怪物需要像做藝術品一樣用心，設計形狀及雕塑輪廓時，應彰顯角色表現力，才能使怪物令人印象深刻。另外在音調設計上，也要與視覺一致，才能符合整體感覺。

為了完整呈現角色形象，Guillermo建議要像演員一樣指導演員，而不是透過模仿來表達角色。他表示怪物可能會改變形象，或用不同方式展現自己，其最重要的核心，就是要保持「神秘感」，才能展現怪物的魅力。

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「對我來說，怪物就是我真正的家人。」

對Guillermo來說，Bleak House的存在就像是他靈魂中重要的一部份。也因此，當他的收藏被搬去藝術博物館展覽時，他感到非常沒有安全感。「當我進去屋子裡，發現巨大科學怪人的頭不在那裡時，這種感覺非常可怕。」

「我的目標是，在我能負擔得起的情況下，即使我離開了，Bleak House也能繼續保持在那裡。」Guillermo表示，他資助了一項作家駐場計畫，讓創作者可以在幻想與恐怖的領域中尋找靈感，甚至能讓他們免費居住六個月。

「每當我走進Bleak House，我就覺得我回家了。」Guillermo說：「我感到非常幸福，也很感謝50幾歲的我能住在這裡，因為當我還只是個七歲孩子時，我就一直夢想能住在這種地方。」同時，他也提醒年輕創作者，必須熱愛自己所做的事情，否則將會失去創作的熱忱。

「你一定不希望一年來，每天早上起床，都要去做一部你不喜歡的電影，這令人想死。」

補充：若想更加瞭解導演Guillermo del Toro腦內的奇異幻想，可以追蹤他的Twitter，有時他會發佈關於電影幕後製作的流程，其大頭照也極具個人風格，十分有趣。

參考資料：independent、nytimes、scpr、nofilmschool、latimes、theatlantic

圖片來源：cinemanews、sitedosgeeks、scpr、independent、moviesource、darkness

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航