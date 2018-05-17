「末日博士」魯比尼：是時候認清「代幣騙局」烏托邦式言論的真相

文：財訊新聞中心

素有「末日博士」之稱的魯比尼（Nouriel Roubini）日前在《Project Syndicate》發表以「代幣騙局」（Initial Coin Scams）為題發表文章。他說，全球有將近1,600種加密貨幣，而且數字還不斷的攀升中，他認為現在是開始認清「烏托邦式言論」的時候了。他說，這些自私自利的胡言亂語，就是為了要奪走那些輕信言論投資者手中辛苦存下來的積蓄。

魯比尼說，代幣發行（Initial Coin Offering, ICO）已經成為了加密貨幣企業的最常見融資手段，目前已經有近1,600個項目，且持續增加中，他們的目的就是要換取你手中的美元、英鎊、歐羅及其他貨幣，ICO會發行數碼「代幣」或「硬幣」，但這些「幣」可能無法在未來用於購買某些特定的商品或服務。

根據ICO諮詢公司Satis集團統計，81％的ICO項目都是由騙子、偽專家和詐騙犯為掠奪您的財富而設下的騙局。因此，最終只有8％的加密貨幣能在交易所買賣，意味著另外的92％都是失敗的。

魯比尼說，如果一個人投資於傳統（非加密）業務，他將因此獲得一系列合法權利，譬如，如果是股東可享有分紅；如果是借貸方則享有利息；如果企業破產或資不抵債，就會擁有企業資產的一部分。此外，在合法投資交易中，發行人必須披露準確的財務資訊、商業計劃和潛在風險。

香港《信報》報導，在ICO的「法外之地」，大多數加密貨幣都是違反這些法律法規來發行的，把自己偽裝成一個跟證券完全不一樣的東西；因此，大多數ICO項目不會給予投資者任何合法權利，與之相伴的往往是一些故弄玄虛的「白皮書」，而非切實具體的商業計劃，它們的發行人往往保持匿名且無從查找，而且他們也無視所有反洗錢和客戶識別規定，隨時向任何非法投資者敞開大門。

美國證券交易委員會主席克萊頓（Jay Clayton）最近表示，他認為所有加密貨幣都是證券，除了最先開始的比特幣除外，其他的都是一種商品。也就是說即使連以太坊（Ethereum）和瑞波幣（Ripple），規模第二與第三大的加密貨幣，目前都是以未經註冊的證券來營運的。麻省理工學院教授區塊鏈（構建加密貨幣的基礎技術）課程的美國商品和期貨交易委員會前主席詹斯勒（Gary Gensler）也提出了類似的建議。

魯比尼說，這些年從投資者手中籌集了數十億美元的數百家ICO，在技術上是非法的，大部分的業務模式僅僅是為了掏空客戶的口袋，正如英國《金融時報》的卡明斯卡（Izabella Kaminska）和實證管理研究中心的馬丁沃克（Martin Walker），最近呈交英國下議院財政委員會的一份報告中所指出的那樣。

在正常商業交易中，客戶可以用常規貨幣購買商品和服務，但是在ICO專案中，客戶必須通過購買一批數量有限的代幣，從而把貨幣轉換後，才能進行購買。事實上，限制代幣持有者購買產品的唯一理由，是要創建一個非法的服務提供者壟斷聯盟，好讓後者可以在不存在價格競爭下榨乾客戶。

以牙醫幣（Dentacoin）這種加密貨幣為例，它只能用於牙科服務（而且幾乎沒有牙醫實際接受），這也是體現為什麼企業壟斷聯盟在所有文明國家中都是非法的最佳例子。

魯比尼也清楚，加密貨幣壟斷聯盟也會反駁說，那些承擔了購買代幣成本的客戶也會在代幣增值時受益，他認為這其實沒有意義。如果代幣的價格高於所提供商品或服務的市價，那麼沒有人會購買代幣。因此強制使用代幣的唯一可信理由，就是拉高價格或欺詐投資者。

除了利於實施非法活動之外，加密貨幣混淆了單一貨幣作為記帳單位運作時所帶來的價格發現收益。在這個加密貨幣烏托邦中，每一項商品和服務都有自己獨特的代幣，以至於普通的消費者無從判斷不同商品和服務的相對價格。

魯比尼要大家試想一下，如果你生活在一個並非單純使用本國貨幣的國家，而必須依賴200種其他各國貨幣來購買不同的商品和服務。價格會出現大範圍的混亂，你每次想買任何東西時，都不得不承擔從一種不穩定貨幣兌換成另一種「貨幣」的成本。

一個特定國家或轄區內每個人都使用同一種貨幣的事實，恰好是貨幣的價值。而這正是在ICO詐騙犯真正想把我們帶去的地方，就是《摩登原始人》（The Flintstones）裡所有交易都借助不同代幣或商品的交換來進行的現代石器時代。魯比尼說，正是時候認清他們的烏托邦式言論的真相：這些自私自利的胡言亂語，就是為了奪走那些輕信的投資者手中辛苦積攢下來的儲蓄。

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責任編輯：朱家儀

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