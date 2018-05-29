別想著要成功改變對方，最好的婚姻關係是「朋友」

文：羽茜

在婚姻裡面，也存在著各種關係。

婚姻裡兩個人建立起來的關係，是深層的了解或不了解，因為即使誤解也有可能把兩個人緊緊維繫在一起，像誤以為自己需要對方的人，就會讓自己一直需要對方。

每個人結婚的動機都不一樣，有表面的理由，也有不為人知，甚至自己也不明白的原因。

而無論當中有多少是基於誤解，對自己以為需要、其實不需要的人事物的誤解，因為婚姻有其物理性的存在，一旦結婚，就算彼此已經沒有心靈上的交流，這個空間、法律形式、身為對方家人和孩子父母的角色，還是可以把兩個人綁在一起，做最熟悉的陌生人。有時候我想陌生人可能好過仇敵，當我們想像婚姻就是一個山洞，最關鍵的目標只是生存下去時，可以忍受心靈的交流是零，兩個人只是單純地分工合作，像有人打獵，就有人往火堆裡添柴。

但仇敵就不一樣了。仇敵是怨恨對方無法滿足自己的人，就算不得已分工合作，內心也想報復對方帶來的失望和痛苦。

而我曾經無比納悶的是，為什麼有人寧可和自己、和對方的恨意共存，也從不思索其實可以走出這個山洞。是為了孩子嗎？但是當兩個人相互爭執時，孩子受到的傷害和恐懼，難道不是被很有默契地擱置一旁？

除去經濟的理由，夫妻寧可互相怨懟也不分開，「為了給孩子一個完整的家庭」聽起來就是很像託辭，不願意結束，也不想讓對方輕易結束，更像是行為背後的真心。或許，恨是愛的另一種形式吧。

每當我看見那些徒勞無功的想要改變對方，又因為對方不被改變而心懷怨恨的夫妻時，就覺得這種執著跟瘋狂的愛又有何異，就是一定要對方變成你想要的樣子，而這世上明明就有那麼多人，不用改變就已經符合你的需求。

因為非要對方不可所以產生怨恨，不願意去選擇他人而堅持要自己的打造，這就是為什麼在山洞裡陌生人好過仇敵，陌生人互不干涉，儘管在感情面上空虛，卻相對自由和安全。

我始終覺得最好的婚姻關係是朋友，而且是非常、非常好的朋友。雖然這樣的關係似乎非常少見，也有可能真的做到的人，許多都是普通人而自覺不值得一提。

但是在看見一些喜愛的作家，像是曾野綾子和三浦朱門、楊絳和錢鍾書，在自述裡可以看出他們實現了「互為摯友」的婚姻關係，又會讓我對自己的理想重燃希望。

朋友之間沒有戀人那種想要改造對方的控制欲，而是一種支持對方的意願。有時候對某人愛得太深會讓我們無法自制地表現出最糟糕的一面，因為太過渴望對方用我們想要的方式共築愛情。

而深刻的友情是一種以尊重為前提的彼此欣賞，即使是不欣賞的地方，也能夠因為這份尊重，而給予空間讓對方做自己的選擇。

有些夫妻走到後來，要對方做什麼之前從來不會先詢問，比方說希望對方出席聚會，就是直接下達一個指令，理由是「你／妳那天又沒有別的事情」，或者是對方為自己做了什麼，像是買了一杯飲料過來，也視為理所當然而沒有一句謝謝，這些事情不會發生在朋友之間。因親密而視對方的配合和付出為理所當然，其實就是讓夫妻感情變得平淡，產生不愉快，彼此都覺得不被重視的原因。

再好的朋友也會對彼此說謝謝，即使是小事也會詢問對方的意願，看起來夫妻之間這麼做好像很麻煩，畢竟生活中的瑣事太多，但就是這種習慣，能夠提醒自己把對方當成另一個人，也讓對方感受到被尊重並且珍惜。

如果把婚姻建立在性與激情上，那種危險的程度就更不用說了。雖然坊間總有一些書強調夫妻之間要努力維持乾柴烈火的熱情，但肉體關係註定會隨著時間變化，當彼此的身體狀況改變、熱情不再，開始面對衰老和病痛，如果不能共同面對，在身體變得不由自主時依然互相扶持，在一起的理由也就消失了。

不知道自己該不該結婚，是因為無法放棄改變對方。

一個接近所謂的適婚年齡的朋友問我，不知道自己究竟該不該結婚。雖然已經被男友求婚，她還是可以提出無數個覺得不該跟對方結婚的理由，但是要就這麼不結，她也可以提出無數個覺得非結不可的理由。

主要還是因為男友雖然有結婚的意願，卻不是她認為對的人，雖然對他有愛情，對其他異性都沒有那樣的感覺，但理性上又覺得「兩個人不適合」，所以躊躇不前。我想這就是現代人的困境吧。

愛情已經被認為是婚姻的基礎，因而不可能考慮跟沒有愛情的對象結婚，但有愛情的對象卻未必是適合結婚的人，為了讓自己跟符合理想又彼此相愛的對象在一起，課題就會變成「究竟該如何改造對方」。

不去改造別人是因為不愛別人，但是被以這樣的方式愛著，因而被要求改變的人，可不會對此懷抱感謝。對方也可以說「我覺得你根本就是不愛我，才不接受我原本的樣子」，總之相戀數年的情侶走到後來，在開始討論婚事時，就會陷入「愛情究竟是什麼」的大哉問。

是不夠愛他所以不能接受他不理想的地方嗎？是愛得不夠盲目吧。但是要自己盲目一點又做不到，因為一旦結婚實在是牽連甚廣，渴望控制自己生活的人，無法想像每件事情都要起爭執、和對方爭論誰該讓步的關係。

現代人談愛卻又愛得不夠飛蛾撲火，沒辦法聰明地選擇愛的對象，卻在愛上之後變得聰明而且機警，對於對方可能會降低自己生活品質、不斷惹自己生氣、生活習慣產生的摩擦都可以預期，那「究竟為什麼要結婚」這個問題就又會浮現，在心裡不斷地糾結。

「想跟這個人在一起」是一個願望，「想要理想的生活」又是另一個願望，兩個願望時常互相衝突，身為已婚者的我先是勸，覺得還是不要跟不理想的對象結婚，但日子久了眼看她也幾乎無法再愛上別人，想法也逐漸改變了。

我開始覺得最痛苦的不是結，也不是不結，而是無法下定決心就這麼耗著，最後無論結或不結都像是被人逼的，而無法感受到那是「自己的選擇」。

人不是為愛傻一次，就是為了生活而聰明，就算已婚者難免會覺得，跟能夠過著理想生活的對象結婚會比較好，但也可以想像如果不是選擇自己認為愛的對象，和「不愛，但好像各方面適合」的人在一起，恐怕一輩子心裡都會感到遺憾。

問題是在於既然要結婚就要放棄改變對方。雖然人們總會想，磨合到彼此適合的狀態再結婚才是最為理想，但實際上有的人就是無法被磨合，如果堅持和愛上但不適合的人結婚，就要有一種覺悟，這段婚姻不可能成功地改變對方成為相愛又適合的人，不過是成全自己盲目的愛情。

怎麼做都會後悔。老實說，但也不是別人的運氣就比自己好太多，遇到的對象都是既相愛又適合。我總覺得那些給人這種感受的夫妻只是知道婚姻和諧的秘訣：「要好好的在一起，就別妄想改變對方。」

能夠改變的只有自己的心態，說欣賞太難，至少讓自己對對方的缺點變得可以接受，和那些「不完美」和平相處。

人沒有辦法一次滿足兩個願望，總是在決定兩個願望要占多少的比重，是想成全對這個人的愛，還是更想要過著自己理想的生活。人可以擁有的只有這兩個選擇，而沒有一個選項是「成功的改變對方」。

相關書摘 ►結婚， 一場和父母對打的獨立戰爭

書籍介紹

《在婚姻裡孤獨》，時報文化出版

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作者：羽茜

相愛，我們不夠盲目；相處，我們不夠聰明。

當時到底為什麼結婚，可能一輩子都在這解謎的過程啊。戳破戀愛時，彼此是天造地設的美好想像，我們開始學習和「真實」的對方相處。對單身的人來說，學習面對孤獨很重要。但對已婚的人來說，更重要。因為我們並不會因為已婚，就有一個可以填補空虛、寄放孤獨的對象。

不再認為「我結婚，就是因為不想要一個人。」而是接受「每個人都有自己人生的功課」，不把這份功課轉嫁到伴侶身上。知道自己有能力讓自己快樂，這種認知能讓我們克服對關係的恐懼，變成一個更有能力讓彼此快樂的人。

這是一段透過婚姻，越來越了解自己，知道自己想要什麼樣的幸福，接納彼此真實內在的旅程，於是我們能夠在孤獨中，牽著彼此的手繼續前行。

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航