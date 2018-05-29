結婚， 一場和父母對打的獨立戰爭

文：羽茜

在亞洲社會我們沒有辦法跟父母建立平起平坐的關係，即使我們成年、工作賺錢，甚至擔任家裡主要的經濟支柱也一樣，父母永遠都有一個身為長輩的特殊地位，只要沒有疾病或衰老等因素讓他不得不退出決策位置，身為子女永遠是次要的，只能用提出要求、請求允許、被動接受的方式參與家中的各項決定。

不是我們不想要獨立，是我們如果堅持自己的想法，和父母就會產生衝突，這些衝突沒有辦法就事論事，在以儒家文化為背景的華人社會裡，只要和父母意見不和就可能被扣上不孝的帽子，被說是背叛、忤逆、更讓人傷心的是自己對父母的感情可能會因此被否決。

父母其實也受到傳統觀念束縛，表面上說得再怎麼開明，心裡還是覺得孝即是順、順即是愛，和孩子之間沒有衝突才表示自己受到孩子的敬愛。所以即使他們平常不這麼想，或者不認為自己這麼想，但是每當孩子和他們產生爭執，讓他們心裡不快時，還是會覺得被孩子傷害。

在自覺受傷的時候，人都是有攻擊性的，必須把壓力向外釋放，才能夠維護受傷的自我感覺。

人的感情和觀念是有連動的，一旦父母在觀念上認為子女不該和父母對立，就會覺得和自己站在不同立場的子女冷酷無情。當然這種觀念和情感的糾結也不僅限於父母和子女之間，而普遍存在於各種情感關係，讓家庭，變成永遠是清官難斷家務事的戰場。

麻煩的是只要不結婚，就會被認為沒有獨立。

而在我們這個社會裡，只要不結婚，就會被父母認為是家中未成年的子女，是「更沒有理由不孝不順」的家中成員，比起已經結婚成家的手足，單身子女更容易被父母要求做東做西，甚至被期待要無條件地奉獻時間和金錢來配合父母。

簡單來說，未婚者更容易被視為原生家庭的一分子，而且是以自主權、決策權都不如父母的方式，父母就像組織裡的會長，子女就像會員，就算組織的運作已經完全是由會員的經濟貢獻來支撐，會員還是會員，不會有等同於會長的地位。

會員或許可以提案，要求在某些方面做出改變，但會長的否決權還是絕對的，要讓父母認可自己真的已經成年，有權決定自己生活方式並且不被干涉，最主要的途徑可能還是結婚並且順勢離家，在外組織自己的家庭。

當然，對於結婚後，可能會再度被視為另一個家庭的附屬成員的女性，也就是所謂的「媳婦」來說，結婚究竟算不算是一種另類的獨立宣言，又或者只是換湯不換藥，脫離父母，卻被迫接受另一個家庭更強力的管控，這兩者的命運大不同，跟選擇的另一半大有關係。

從自己的經驗出發，思考人們究竟為什麼要結婚的時候，我想到了這樣的社會因素，包括文化背景。因為我們渴望建立自己的家庭，在當中獲得一定程度的自主權，也嚮往和家人建立平等而且互相尊重的關係，想藉著結婚，讓自己的獨立性獲得家人的認可。

但是雖然我們有這樣的想法才去結婚，渴望脫離原生家庭，用自己的想法和憧憬建立一個新的歸屬，這件事情卻絕對不是那麼理所當然，沒有人會因為結婚，就順理成章地擁有想要的一切。

許多人，尤其是女性，是結婚之後才發現想要的權利還是需要勉力地去爭取，因為有太多男性還是把「跟我結婚就是進入我家」、「是我們家的媳婦就應該⋯⋯」的想法奉為圭臬，不管婚前講得再天花亂墜，婚後，自己的小家庭任公婆自由來去、移動擺設，甚至連夫妻倆下班或周末假日要做些什麼，都受到公婆的監督或管理。

不是所有男人都覺得這樣做很好，也有些人和妻子一樣有著「從父母那邊獨立」的渴望，但問題就在於長期以來，我們的文化背景強調子女不能跟父母衝突，否則就是不忠不孝，所以他們把結婚後和父母衝突的責任和壓力，都轉嫁到自己的妻子身上，好讓自己在自我感覺上，還是一個聽話孝順的兒子。

周末不一定想要讓父母來家裡，卻會強調「是太太不想這麼做」，在面對父母時不說「我希望你們怎麼做」，而會說「我都可以，但我太太受不了。」

因為自己渴望獨立卻不敢承認，也不想承受只要爭取獨立，就必須要和控制欲強的父母產生衝突的壓力，於是藉由結婚，把另一個人拉進自己的獨立戰爭，好讓自己可以遠離風暴中心。

聽起來很令人生氣，只要是女性就會更感到憤慨，但不能否認的是這樣的男性確實很多，無論當事人有無這樣的意圖，是明確的知道自己在「利用」婆媳問題來模糊焦點，還是無意識的這麼做，客觀事實都差不多，就是自己保持距離地喟嘆「女人總是為難女人」，或者是強調自己「身為男人當夾心餅乾也很痛苦」，然後讓妻子代替自己去為小家庭爭取自主權，努力，但多半徒勞無功的，和不願放手的父母建立界線。

有時候我覺得這些人是忘記了自己結婚的初衷，也有可能從一開始就放棄獨立，讓結婚，變成是找人分攤受父母控制的壓力，所以結婚之後，不是和原生家庭形成兩個各自獨立、活動範圍偶爾重疊的組織，而是擴大了原生家庭的控制範圍。

會長還是那兩個，居於底層的會員卻增加了，嚮往擁有自己的家庭才結婚的人，結婚之後才發現原來真相是這樣，不可避免地會感到失望和痛苦，而這樣的情緒帶到婚姻裡，又會傷害小家庭裡的親密關係。

孝順，讓子女無法和父母分離。

但是公平一點地說吧，並不是只有男人會把原生家庭帶到新的家庭裡。不管兩個家庭是在表面上互相尊重，還是連表面功夫都沒有的落實控制，這種看似獨立其實並沒有自主權的狀態，其實是普遍存在於不同性別的。

亞洲社會的成年子女就像在費力地爭取獨立的小小國家，卻又總是被一句「我是你爸／媽」給徹底打翻，有許多父母所謂的「希望孩子獨立有主見」的想法都只是空談，當他們提到兒女應該尊重父母，意思就是孩子不應該和父母持反對意見。

成年子女無論性別，都在不同程度上，受到父母那表面上放手實則未必的策略所牽制，又因為每個父母的傳統觀念程度不一，每個子女受到來自父母暗示的「你不能也不應該獨立」的壓力並不一樣。

症狀比較輕微的父母，在和子女互相衝突了幾次之後就會放手，認清楚所謂的空巢期並非暫時，而是家庭生命階段的又一次轉型。從夫妻，到父母和子女的組合，然後子女成年離家，又回到只有夫妻的兩人世界。

不管願不願意都必須放手，和子女變成兩個家庭的人，子女的家庭有他們自己的運作規則，而自己能干涉的只有自己的家庭。

而症狀比較嚴重，始終無法承認人生階段已經改變的父母，可能花上整個下半輩子跟兒女爭執「該聽誰的」、「你連爸爸／媽媽的話都不聽了嗎？」「身為祖父／母連自己的孫子都不能想看就看嗎？」⋯⋯不斷地哀嘆子女「翅膀硬了就不聽話了」，卻沒想過這其實也沒什麼錯。

適應人生的新階段永遠都很困難，過渡期的痛苦也是當事人自己的責任，然而就像成年子女會因為無法掙脫控制，不斷被用力拉回前一個階段而痛苦掙扎，逐漸年邁的父母也會因為子女想要脫離自己、自己不再擁有權威、不再被子女需要而強烈地感到失落。

人生階段走到後期，無論身體再好都會有時不我予的感覺，因為內心脆弱而更希望子女陪在身旁。這種情緒有時會讓父母無法意識到自己正在嘗試控制子女的生活，甚至已經影響到子女的婚姻和家庭，沒辦法對和自己分開生活的子女懷抱祝福，不願意放開過去。向父母發表的獨立宣言，其實是很多人想要藉由結婚來實現的願望之一，更進一步證實了結婚的動機不同於戀愛，不是那麼單純的只是「想和某人在一起」。

但也正因為如此，讓人很難不抱怨伴侶婚後就跟婚前不一樣了，因為總是要到婚後，這些對婚姻的真實想法才會一一浮現。

和父母衝突的壓力如果太大，沒有辦法承受父母指責自己、甚至對親朋好友哭訴「兒女不孝」的壓力，就很難做到堅持自己真正的願望，也無法要求伴侶共同堅持下去，有些人甚至會因此轉變想法，希望對方和自己一樣對父母讓步，換取表面上的和平。

被這樣要求的伴侶無論男女，都會覺得自己不被當成自家人，不被認可是新建立的家庭的一分子，視情節嚴重程度不同，有的人是婚後才發現根本就沒有這個小家庭的存在，身為媳婦／女婿只是這個渴望強化控制的原生家庭當中，地位最低的分支。

一切的問題都與愛情無關，跟兩個人感情的深淺也無關，是傳統觀念和個人意志之間的落差，也是父母和子女之間，不知何時才能改朝換代的權力衝突。配偶其實只是代罪羔羊，不管是婆媳衝突還是翁婿衝突，都可以用來掩飾真相，讓真正在鬥爭的雙方否認鬥爭的存在，強調「我們親子之間感情還是很好，是我的老婆／老公和我爸媽合不來。」

經濟衰退，讓小家庭不得不依賴原生家庭。

現在又有另外一個社會因素，讓這種兩代之間的衝突越演越烈，八〇年代後出生的子女是社會主要的勞動人口，卻被沉重的房貸、節節高升的物價、持續衰退的經濟、超長工時和低薪壓迫得喘不過氣。沒有小孩時還無妨，頂多是兩夫妻租屋、降低消費欲望並且同樣超晚下班，但是有了小孩，他們就很難不需要父母的幫忙，無論是人力或財力的支援。

這讓兩個家庭之間很難建立界線，因為彼此之間的分工合作仍然相當緊密，但兩代不僅僅是教養觀念不同，對自己的生活也有獨立自主的期待，日本就有一個詞彙「帶孫憂鬱」（孫ブルー），用來形容父母總是被成年子女要求協助照顧孫子女，自己的生活步調都被打亂的困擾和憤怒不平。

然而這些四零、五零年代出生的父母，也很難了解子女提出要求時的痛苦，子女渴望獨立，卻連獨立的基本要件—經濟—都難以達成。

無論日本或台灣，現在正在享受退休生活、還算年輕的祖父母輩，都是在經濟成長最蓬勃的時候投入勞動市場。當時的社會環境讓他們的經濟能力穩定攀升，不但能夠負擔子女的補習班和才藝班的費用，還可以帶父母出國遊玩，不需要父母額外的支援。

現在的小家庭卻是靠著倒退三十年的薪資在勉力支撐，買不起房子就無法搬出原生家庭，或者付了房貸就沒有錢生養孩子，有孩子的夫妻為了生活不得不選擇雙薪，又因為超長工時，沒有人能夠接送年幼的孩子上下學，孩子一旦生病沒有人能請假照顧等等的問題，最後還是只能請其中一方的父母提供協助。

既然還需要父母的幫助，怎麼可能從父母那邊獨立，建立平等尊重的界線而不是受到牽制的關係呢？

結婚成家之後，和原生家庭之間最健康的狀態，其實是各自獨立、互相尊重、彼此關懷。祖父母能夠沒有心理負擔地含飴弄孫，年輕的父母也可以堅持自己認為理想的教養。但對於無論再怎麼努力，還是無法做到「完全不需要父母幫忙」的小家庭來說，和雙方的原生家庭都難以維持這樣的關係，而是時不時發生拿人手短、吃人嘴軟的壓力，還有「究竟誰說了算」的教養衝突。

雖然衝突的本質是一種權力鬥爭，雙方都渴望擁有對自己生活的主導權，祖父母輩可能想要自由地探望孫子女，卻不想被定時、定期幫忙帶孫的義務所綁住。而兒女也渴望堅持自己理想的教養，卻礙於父母的權威、幫忙帶孫的「恩惠」而無法堅持自己。

衝突的內部包含了關於親情、愛情、孝順的觀念，父母處於空巢期，渴望自由卻又想抓緊控制的心理，以及子女那渴望獨立，卻又受迫於現實的壓抑與無奈⋯⋯總之兩代之爭的內部都是極為複雜的，讓家庭變成一個戰場，三個不同世代都被捲入戰局。

每一個現象都有它社會的、文化的因素，也有個人情感牽涉在其中，經濟的因素又縮限了個人的選擇，有時就是必須做明知道這樣不好，卻又不得不然的決定。

無論是有獨立的想法但心有餘而力不足，還是根本不打算和父母建立界線只求表面上的和諧，一旦讓自己的家庭變成原生家庭的附屬或延伸、父母的權力就會延伸過來，變成婚姻裡最大的危機。

相關書摘 ►別想著要成功改變對方，最好的婚姻關係是「朋友」

書籍介紹

《在婚姻裡孤獨》，時報文化出版

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作者：羽茜

相愛，我們不夠盲目；相處，我們不夠聰明。

當時到底為什麼結婚，可能一輩子都在這解謎的過程啊。戳破戀愛時，彼此是天造地設的美好想像，我們開始學習和「真實」的對方相處。對單身的人來說，學習面對孤獨很重要。但對已婚的人來說，更重要。因為我們並不會因為已婚，就有一個可以填補空虛、寄放孤獨的對象。

不再認為「我結婚，就是因為不想要一個人。」而是接受「每個人都有自己人生的功課」，不把這份功課轉嫁到伴侶身上。知道自己有能力讓自己快樂，這種認知能讓我們克服對關係的恐懼，變成一個更有能力讓彼此快樂的人。

這是一段透過婚姻，越來越了解自己，知道自己想要什麼樣的幸福，接納彼此真實內在的旅程，於是我們能夠在孤獨中，牽著彼此的手繼續前行。

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航