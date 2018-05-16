《黑色止血鉗》與Impact factor——追逐排名的醫療世界

春季日劇已經播出了大約一個月，這次為大家推薦一套頗有意思的醫療劇集。

最常見的日劇題材是什麼？除了「推理劇」之外，第二常見的日劇題材相信是「醫療劇」。今季TBS電視台電視劇集《黑色止血鉗》（ブラックペアン）改編自同名小說作品，講述東城大學附屬醫院裡面，有一位人稱「手術室惡魔」的天才外科醫生渡海征司郎（二宮和也 飾），他是一位性格傲慢的獨行俠，做手術從未失敗過。某天，帝華大學醫院的醫生高階權太（小泉孝太郎 飾）帶著最新的醫療器具「醫狙」（snipe）被派往東城大醫院工作，並主張醫療器材比醫生的技術重要。而東城大醫院亦打算以「醫狙」開展新型外科手術……

《黑色止血鉗》的故事有點像《白色巨塔》和《Doctor-X》，都是講述一名「超人系」醫生對抗醫療制度問題，以及醫生之間的權力鬥爭，而拍攝風格則有《半澤直樹》的影子，因為這次都是出自《半澤直樹》導演福澤克雄和製作人伊與田英德，質素有一定保證。暫時來說，這套劇集的收視還不錯，平均收視率達12.8%，僅次於朝日電視台的三套刑事推理劇《特捜9》、《警視廳搜查一課9係》、《未解決之女》，以及NHK大河劇《西鄉殿》和晨間劇《半邊藍天》。

photo credit: 《黑色止血鉗》, TBS

劇中多次提到「Impact Factor」這個概念，其實是一個用來量度學術期刊影響力的指標。東城大的佐伯清江（內野聖陽 飾）跟帝華大學的西崎啟介（市川猿之助 飾）打算爭奪日本外科學會理事長的寶座，而為了增加勝選的機會率，就要成為一位厲害的學者，不斷在國際期刊發表學術論文。不同的學術期刊有不同的Impact factor，越高Impact factor，就代表越有國際影響力。而學者所獲得的Impact factor總分數越高，就代表越有國際影響力，這就是學術世界裡的遊戲。

追逐排名的遊戲荒謬嗎？戲中的高階權太醫生曾經說過：「論文的Impact factor，大大地改變了世界。」醫療制度也因而變質，醫生變得不務正業。醫生「醫治病人」的行為本身，不再單純是為了醫治那個病人，而是為了做實驗、寫論文計分數；亦要花時間跟學術期刊編委會打交道。部份醫生更會鋌而走險，使用高風險的新醫療方法，希望能夠發表論文刊登在國際學術期刊，獲得Impact factor分數。但諷刺的是，追逐排名的風氣正正是整個社會的實況，在選擇餐廳的時候，也會看看哪一間有米其林推薦吧？

這個Impact factor國際學術期刊的遊戲，也大大影響了香港的高等教育界。香港教資會鼓吹「國際化」制度，透過撥款模式的轉變，不斷鼓勵學者撰寫一些國際學術界感興趣、會被引用的題目。教資會對大學的撥款，約有23%為「研究用途撥款」，主要取決於「研究評審工作」（Research Assessment Exercise，簡稱RAE），與Impact Factor有直接關係。久而久之，關於香港本土的學術研究就買少見少，中國研究就越來越多，大學也傾向聘請非本地的教授進行研究，因為他們有海外人脈，或者熟悉海外的議題，大大改變了生態。

戲中的醫生跟香港的學者一樣，被迫追趕指標，參與國際學術遊戲，導致一切都變質了。

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