150年來首位台灣女孩站上柏克萊畢典演講，期許全體畢業生「讓世界成為更好的地方」

畢業於陽明大學醫師科學家學程學生葉采衢，日前赴美加州大學柏克萊分校攻讀轉譯醫學碩士，15日（美國時間）代表工程學院碩士畢業生在畢業典禮上致詞，成為柏克萊創校150年以來第一位台灣籍學生上台致詞的先例，而簡短的六分鐘演講，她更勉勵同屆的畢業生們，不只自己發光發熱，也把光，帶到周遭的人身上。

葉采衢畢業於陽明大學醫學系，曾以「兩階段膠體過濾層析篩選乳腺癌的血漿蛋白與細胞蛋白作為疾病標記分子」研究主題，榮獲科技部「102年度大專學生研究計畫研究創作獎」。

她同時也是醫師科學家學程的學生，該學程自2006年創立，讓醫學系的學生可以取得碩博士學位後，再完成臨床醫師訓練，同時具備博碩士與醫師資格，目的是讓醫學系的學生除了當醫師外，也能投入科學研究的行列。在學程和學校獎學金的支持下，葉采衢先後到美國哈佛丹娜法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）和 哈佛大學醫學院附屬麻省眼耳醫院（Massachusetts Eye and Ear Infirmary） 短期進修，培養了她對醫學研究的興趣，同時也開啟對轉譯醫學的好奇心。

畢業後，葉采衢前往美國攻讀轉譯醫學碩士，研究領域是罕見疾病囊狀纖維化的基因治療，她期盼能將科學研究發展成臨床藥物。而在順利取得碩士學位的時刻，葉采衢也在這樣重要的日子，以「讓世界成為更好的地方」（make the world a better place）為題，在柏克萊分校發表演說。

陽明大學指出，柏克萊分校創立於1868年，今年正好滿150周年，工程學院也是初期創校學院之一，根據過往資料，並沒有台灣學生的致詞紀錄，因此葉采衢也成為首位在柏克萊分校畢業致詞的台灣學生。

〔葉采衢演講約從28分50秒開始〕

這個世界轉變得太快，我們需要的是超凡的意志力

在演講中，葉采衢謙虛的說，自己不是工程師，作為工程學院的畢業生代表，不是首選。不過她也笑著解釋，醫生和工程師之間有許多特點—— 「我們都喜歡研究人體小小的細胞、都喜歡工作到很晚，而我們不會因為疲累而停止，直到找到解決方法我們才會停下來。」她說，我們之所以會如此不懈，不單是靠著成就或是讚賞，更多是因為可發揮的影響，以及與他人之間的關係。

葉采衢回憶，在柏克萊的第一天，學院主任在桌上擺了許多工具，從槌子、測量尺到湯匙，要他們從中各選一個工具出來。事後才知道，原來要靠手中的這個工具，擊碎一個巨大的冰塊。葉采衢笑說，當時她看著自己手中的湯匙，感到十分沮喪。

「如今，我們也面臨著類似的任務」葉采衢告訴畢業生們，「這個世界的轉變難以預測，而且轉變得比任何時候還要快。」而我們手中的工具，可能隨時都變得派不上用場。

「我們來到柏克萊學習，一點也不知道未來的我們會面對什麼。不過我們學的不是使用單一個工具，而是學習創造力、獨立思考的能力，以及團體合作。」

葉采衢說，她曾經到過西藏，遇到一個當地學生，為了撫養家中的弟妹，必須輟學工作。多年後她們再度相遇，葉采衢說，她發現這名女孩，卻自願用自己多餘的錢，以供應當地學生能使用暖氣，並在寒冷的冬天，能繼續學書。

葉采衢說，這個女孩有的雖然很少，但她仍願意把世界變得比自己身處的時代，好一點點，她對全體畢業生們說，我們如此有幸，在柏克萊就學，這個世界是否會變得更好，完全取決於我們願不願意將自己設身處地的為別人想、讓別人的生活變得更好。

「無論你來自什麼背景、無論你想成為科學家、藝術家、醫生或是工程師，有個真理是不變的。那就是生命的意義，是你所賦予的。」

今年，我們慶祝柏克萊150周年，我們不只面對外界的標準，在一起，我們更能創造新的「黃金熊」標準（編按：柏克萊學生自稱為「黃金熊」Golden Bears/Cal Bears，源自於美國大學運動聯賽裡的吉祥物，熊也是加州州旗的代表動物）。 而那是，不只是讓自己變得更好，也讓身邊的人變得更好。因為我們之所以能走到這裡，就是因為那些一開始就陪伴在我們身邊的人。

演講的最後，葉采衢表示，如果再重回當年的「破冰任務」，她不會擔心自己到底要選什麼工具，因為真正需要的，就是自己的意志力。她更鼓勵全體畢業生，勇於追夢，發光發熱。

葉采衢的大學指導教授、陽明大學生化暨分子生物研究所副教授蔡有光表示，台灣優秀的醫師很多，但從事科學研究的人卻很少，是一件非常可惜的事情，他也鼓勵對科學研究有興趣的學生可以來攻讀博碩士，給自己時間去思考未來方向。

相關文章：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範