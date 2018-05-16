為甚麼我經常要趕死線？如何改善？

我是一個久經戰陣deadline fighter。本科做畢業論文，本來有一年時間，我用最後三個月做，交給教授的第一稿，其實離開死線只有一星期。碩士畢業論文，有一年時間，我花了大半年改變題目，最後三個月才真正收集數據和不停地寫和email給教授。到學系辦事處遞交正式版本的時間，是死線前15分鐘。

我觀察同學們，有的比我更嚴重，但也有一些人是早早開始、提早完成的。

到出來社會工作，不論是office工作、政府工作、文字工廠工作，我都是在死線前限定時間才能進入外掛模式的那種人，幸而我每個死線都能殘血趕工完成。

後來私下出來寫稿給紙媒和出版社，也沾染到寫稿人的惡習，要編輯追稿。每次在被追稿與趕稿的過程，也是腎上腺素狂飆之下，像東望洋車手踩盡油門，專心得聽不到周遭聲音的那樣打稿。

基本上每次衝死線也衝到，但如果是同team的同事，就會被我的進度嚇死，尤其是那些很有計劃的同事。

有時趕死線趕到殘血，我會問自己，為什麼常常把事情留到死線前才爆SEED完成？有沒有改善空間？

圖片由作者製作，改自《新世紀福音戰士》動畫截圖。

第一個問題，為什麼常常要趕死線？

我看自己的性格有兩個層次，一個是理性，一個是情感上的需要。

理性那部分當然是提醒自己不能把事情搞爛，兩星期的工作應該分開14日逐步完成，兩個月的工作應該分開60日完成。

可是工作生活社交進修，各方面都忙著，每天都有很多事情要排序。結果排著排著，便天天都有死線。我只好安慰自己，這就是勞工的日常。

而且，理性地檢視自己的生產力，的確是愈有壓力愈見生產力。如何保持生產力？就要有壓力？哪裡有壓力？有死線便有壓力。理論上只要工作進度不要超出死線的臨界點，保持有一定的死線壓力，便有動力。

可是有時候還是會有意外，例如公司機器壞掉、大客戶突然有奇怪要求、老闆無端想出科幻點子，那就可能爆炸了。

第二是情感需要。人是有逃避心態的，面對難搞或沒趣的工作，我們總是想逃避，於是當死線的壓力未夠大的時候，我們很容易用其他工作來讓自己看上去仍是很忙，所以暫時不處理不想做的工作。有時我們會心靈軟弱，寧願坐在位子跟朋友Whatsapp討論中美貿易戰、Mon Hunt、泳衣、Avengers…

這種逃避心態，年少時嚴重一些，到了自己變成老海鮮，有自己的team要照顧的時候，已經改善不少。

不過有時候，還是死線前衝到殘血。我回想那些感覺，便開始懷疑那是一種自虐換取快感的表現。因為衝死線的腎上腺素激增，那感覺是頗high的——還要有衝到死線的成就感。

第二個問題，怎樣改善？

現在成長了點，我開始找方法令自己不用衝得太殘血，嘗試不要在最後一分鐘才交貨。我正在練習的方法是：

如果效率提高了，趕死線也比較得心應手，那便更能享受衝死線腎上腺素上升的樂趣了。

當然，講究兇狠，我現在不是也在返工時間寫文嗎？那是我連續幾個25分鐘番茄時間後的休息時間。吊頸也要透透氣的。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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