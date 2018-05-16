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為甚麼我經常要趕死線？如何改善？
我們想讓你知道的是
有時趕死線趕到殘血，我會問自己，為什麼常常把事情留到死線前才完成？有沒有改善空間？我看自己的性格有兩個層次，一個是理性，一個是情感上的需要。
我是一個久經戰陣deadline fighter。本科做畢業論文，本來有一年時間，我用最後三個月做，交給教授的第一稿，其實離開死線只有一星期。碩士畢業論文，有一年時間，我花了大半年改變題目，最後三個月才真正收集數據和不停地寫和email給教授。到學系辦事處遞交正式版本的時間，是死線前15分鐘。
我觀察同學們，有的比我更嚴重，但也有一些人是早早開始、提早完成的。
到出來社會工作，不論是office工作、政府工作、文字工廠工作，我都是在死線前限定時間才能進入外掛模式的那種人，幸而我每個死線都能殘血趕工完成。
後來私下出來寫稿給紙媒和出版社，也沾染到寫稿人的惡習，要編輯追稿。每次在被追稿與趕稿的過程，也是腎上腺素狂飆之下，像東望洋車手踩盡油門，專心得聽不到周遭聲音的那樣打稿。
基本上每次衝死線也衝到，但如果是同team的同事，就會被我的進度嚇死，尤其是那些很有計劃的同事。
有時趕死線趕到殘血，我會問自己，為什麼常常把事情留到死線前才爆SEED完成？有沒有改善空間？
第一個問題，為什麼常常要趕死線？
我看自己的性格有兩個層次，一個是理性，一個是情感上的需要。
理性那部分當然是提醒自己不能把事情搞爛，兩星期的工作應該分開14日逐步完成，兩個月的工作應該分開60日完成。
可是工作生活社交進修，各方面都忙著，每天都有很多事情要排序。結果排著排著，便天天都有死線。我只好安慰自己，這就是勞工的日常。
而且，理性地檢視自己的生產力，的確是愈有壓力愈見生產力。如何保持生產力？就要有壓力？哪裡有壓力？有死線便有壓力。理論上只要工作進度不要超出死線的臨界點，保持有一定的死線壓力，便有動力。
可是有時候還是會有意外，例如公司機器壞掉、大客戶突然有奇怪要求、老闆無端想出科幻點子，那就可能爆炸了。
第二是情感需要。人是有逃避心態的，面對難搞或沒趣的工作，我們總是想逃避，於是當死線的壓力未夠大的時候，我們很容易用其他工作來讓自己看上去仍是很忙，所以暫時不處理不想做的工作。有時我們會心靈軟弱，寧願坐在位子跟朋友Whatsapp討論中美貿易戰、Mon Hunt、泳衣、Avengers…
這種逃避心態，年少時嚴重一些，到了自己變成老海鮮，有自己的team要照顧的時候，已經改善不少。
不過有時候，還是死線前衝到殘血。我回想那些感覺，便開始懷疑那是一種自虐換取快感的表現。因為衝死線的腎上腺素激增，那感覺是頗high的——還要有衝到死線的成就感。
第二個問題，怎樣改善？
現在成長了點，我開始找方法令自己不用衝得太殘血，嘗試不要在最後一分鐘才交貨。我正在練習的方法是：
- 設定「pre-死線」，告訴上司和同事，這個日期我會給他們好看，不是，是給他們好看的初步結果。這個假的死線一旦說了，做不到會覺得奇怪，所謂的pre-死線，其實是個會有群體壓力的milestone。
- 在適當時候，狠心當Dilbert漫畫裡面的Wally。那些跟KPI沒關係的無謂行政程序，尤其是那些為做而做的東西，盡量避重就輕。
- 近年我開始使用番茄工作法（Pomodoro Technique），設定每25分鐘為一節，這25分鐘內盡量要求自己不受外界干擾，每完成一節時段便休息一會，完成數節之後便有長一點的休息時間。能專注工作4個25分鐘，其實效能可能比不專注磨爛席半日還有效率。
- 不再騙自己「工作可以回家做」。我寧願在辦公室、cafe和圖書館盡做。家裡太多干擾，很難做到番茄工作法，在家看Netflix和打手機才是正經事。
如果效率提高了，趕死線也比較得心應手，那便更能享受衝死線腎上腺素上升的樂趣了。
當然，講究兇狠，我現在不是也在返工時間寫文嗎？那是我連續幾個25分鐘番茄時間後的休息時間。吊頸也要透透氣的。
本文獲授權轉載，原文見作者Medium。
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責任編輯︰鄭家榆
核稿編輯︰王陽翎