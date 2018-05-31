《十二夜》票房破6000萬，這次，Raye要做個「更貪心」的導演

2013年，由知名小說家九把刀監製的紀錄片《十二夜》上映，刻畫了台灣動物收容所大量安樂死的「殘忍」狀況，這支賺人熱淚的紀錄片票房破6,200萬，兩年後，零撲殺法案在輿論壓力下快速通過，導演Raye聲名大噪，一天到晚被請去生命教育、動物保護的講座演講。

但她不滿足，今年，Raye以群眾募資的方式推出續集，號召大眾幫忙完成她「貪婪」的心願。

大家都叫我們要愛護動物，但收容中心到底是WTF？

1981年生的Raye，原本擔任MV、電影預告的剪接師，許多媒體報導她之所以「改行」當導演、拍《十二夜》，是因為看到鯨豚保育的電影《血色海洋》，但其實，Raye的動保意識從國中就啟蒙。她讀的是信義國中，位於現在信義計畫區內，當時那裡還只是一片工地，不過「計畫區」已經公布，這片荒蕪之地，正開始穿金戴銀，即將變成全台最貴的地段。

但這些工地卻生產許多「副產品」：就是「便當狗」。

Raye說，許多工頭，或許出於慈悲或不想浪費，會把吃剩或多訂的工人便當拿來餵狗，自然而然就在工地附近聚集一堆流浪狗，工人也希望狗晚上幫他顧工地，加上工人不會幫牠們結紮，這些有吃有喝、生存無虞的狗就繁殖出更多的小狗，「這個模式大量在台灣各個計畫區、規畫區發生。」

這些狗偶爾流浪到校園，就成為孩子們寵愛但師長們頭疼的校狗。Raye就讀國中時，就看過校狗「小白」，被清潔隊從校園裡拖走。為了救小白，她曾走進位信義區半山腰的台北市動物收容中心，在那個沒有《動保法》的年代，收容中心用水淹、通電、火燒等，將這些都市製造出來但不想要的「活體垃圾」處理掉。

Raye回憶，「我假日會牽著我們家的狗去公園，路上也很多寵物店、獸醫院，大家感覺都對狗很好，但我進到那個地方，感受是WTF。左右兩邊箱子，疊高高，所有的狗都非常凶狠的對著你吠叫，這些狗好像都恨人類，想把人類都咬死的感覺，大家都跟我們講說要愛護動物，但這裡到底是什麼鬼地方？」

她還看見用來淹死幼犬的水桶，管理員也若無其事的告訴她，「這些狗送來七天後就會被殺死了。」

Photo credit:貝殼放大

那時「參訪」動物收容所的經驗，成為Raye拍攝《十二夜》第一集的起源，「當時只是想讓大家知道『收容所在做什麼』，我們必須先知道自己不是個友善動物的國家，才有可能改變」，但Raye沒料到《十二夜》竟然這麼成功，成功到政府嚇得兩年後就通過了「零撲殺法案」，害慘收容中心，也害了更多狗。

沒有晶片、結紮，只會讓受苦的狗越來越多

2013年10月電影上映後，動物收容所成為眾矢之的，「屠夫」、「劊子手」等罵聲不絕於耳。2017年2月，台灣正式成為亞洲第二個通過零撲殺法案的國家，收容所不能再把狗送到天堂，卻把牠們困在這個永遠的人間煉獄。

《台灣動物新聞網》報導，2015年零撲殺法案通過時，全台公立收容最多只能容納6,000隻動物，但根據行政院農委會資料，當時收容所塞了超過七萬隻動物，狗長期共用籠子，打架互咬是家常便飯，擁擠的空間、緊張的氣氛、不夠完善的衛生環境更讓傳染病快速蔓延，2015年所內「自然死亡」的動物就超過8,000隻。

經過三年的宣導、改善，目前全台收容所已經不再爆量，但2018年4月底的最新資料顯示，全台還是有五個縣市的收容中心「超收」（台北市、高雄市、新竹市、南投縣、雲林縣），而且光一個月就有149隻動物在所內因為生理耗弱而死。

想要解決收容所的困境，減少流浪狗，得從「晶片」跟「結紮」著手。所以Raye將續集定名為《回到第零天》，拍過收容所的流浪狗故事後，她打算回溯這些狗的前半生，想知道牠們為何被抓、為何流浪街頭。

收容所的狗來自街頭，而街頭的狗可以分為兩種：一種是「放養犬」，有人固定照顧、餵食，但被養在室外；另一種則是「流浪狗」，可能原本有主人，但走丟了或被棄養，或是出生在街頭。

其中，走丟的狗或放養犬，只要有植入晶片，被抓到收容所後都能找回主人，但是，台灣晶片政策從2008年推行至今，全台177萬隻家犬走失後能找回來的不到一半，Raye說，《動保法》雖然規定主人要幫狗打晶片，但各地方政府的晶片登記規定通常都有「七天勸導期」，就算被抓，也沒有「立即」做的急迫性。【註1】

Raye回憶，2013年進入雲林的收容所拍攝時，光幼犬就佔40%，想要減少這些原本就出生在街頭的流浪狗，必須從狗爸爸、狗媽媽著手。雖然動保法已經要求，飼主必須幫狗結紮，但台灣犬隻絕育率只有24%【註2】，Raye認為，絕育率不高的原因在於，台灣動保法有一條沒人管的「免結紮條款」，如果寵物生了病，不適合開刀，主人可以申請「免結紮」，但是，動保單位對此沒有准駁權，飼主只要申請，農委會就一定得放行。

植入晶片和結紮，都屬於重要的「飼主責任」，但放養犬遊走在「養與不養」的界線間，也讓問題更複雜，Raye說，「今天一隻狗來，我每天就給牠廚餘，我會叫牠小黑，牠看到我會搖尾巴，這樣算不算飼主？」台灣對此還沒也有定義清楚，自然很難討論飼主責任。

但Raye說，最可怕的是，處理這些龐雜問題的動保局處，全台加起來不到100人，要面對全台灣177萬的飼主和12萬的流浪狗，又要推晶片，又要推絕育，又要管流浪狗，還要進行生命教育，人數根本不夠。「2015年的動保法有很多不錯的修法，但我看不到它執行的可能。」

因此，Raye想用第二部紀錄片，改變這樣的狀況。

建立飼主責任「糾察隊」，流浪動物是「每個人」的事

Raye打算透過紀錄片，找出流浪狗的前半輩子——從出生，被飼養，到被棄養、走失中間，所有重要的「關卡」，包括獸醫、政府的教育單位、村里長、民間單位等，大眾了解這些人的重要之後，才能要求政府建立「糾察隊」，幫助人數不足的動保員進行生命教育、宣導飼主責任，甚至稽查飼主。

Raye說，「飼主可能一輩子把狗關在家裡，但生病的話飼主一定碰得到醫生」，因此獸醫也是生命教育的一環。而村里長則是最清楚社區內有多少飼主、哪一戶人家有乖乖打晶片、哪戶生了小狗亂丟，這些人，都能可能是「稽查」的關卡。

政府的教育單位，則可以補足動保單位有限的生命教育經費，Raye說，以現在動保單位的人力，全台一年也只能推250場校園生命教育講座，講師品質也參差不齊，「有的是說我們要出去幫狗結紮，有的是講我們要出去餵狗。」但Raye說，如果是教育部、教育局，推行的力道就會完全不一樣。

教育部和農委會動保科雖然同樣都是政府部門，但Raye說，「動保科（層級）太小了，在做這些橫向聯繫的時候，對方根本不理他。」加上一般民眾不懂生命教育的重要，教育部也不見得有心力做生命教育。

民間單位，則是像「台灣之心愛護動物協會」，長期進行下鄉絕育，帶著獸醫，開車到鄉間，把絕育、晶片技術帶到民眾面前，免費幫狗動手術。Raye說，「台灣之心一年只能做5,000隻，可能對整體數量沒有幫助，但對教育、宣導絕對有幫助。」她也希望更多的NPO投入「源頭」絕育，不要陷在「末端」的收容，「如果多三間像這樣的動保團體，台灣一年就可以絕育一兩萬隻。」

Raye說，這些人並不好找，因為現在，每個人都覺得這些事「不干我的事」，比如獸醫，如何在民眾帶狗來看病時，鼓起勇氣對客人說，「你說要打晶片，不然我跟動保處通報你喔。」里長也常常覺得：「有狗？叫清潔隊把狗抓走就好啦。」

但Raye說，「假設我們用紀錄片讓大家知道，這件事其實每個人都很關鍵，用紀錄片來讓大家都願意往這個方向走，就有可能改變。」一如當年《十二夜》第一集，推出「領養，不棄養」的口號，讓民眾知道收容所的狀況，改變民眾觀念之餘，也讓輿論成形，迫使政府作出改變。

四年前，政府匆促三讀了「十二夜條款」，其他配套措施才慢慢跟上。所以這一次，Raye帶著「貪婪」的願望，除了梳理出動保路上的「糾察隊」，也將遠赴英國、瑞士、奧地利，帶大家看看其他國家的同伴動物政策，她還打算製作紀錄片公播版，送到各學校當生命教育的教材。

「這部紀錄片就是政府推行零撲殺前，應該要做的功課。」Raye說。

從那個殺進收容所想要救狗的國中女孩，到從剪接師跳槽而來的導演，如今將拍《十二夜》續集的Raye始終如一的「貪心」，不甘於只是罵政府、等結果，當人們還在看風向，她已經成為風。

【註1】2016年7月，立法委員吳思瑤、陳曼麗就提議，修改《動保法》對於晶片、寵物登記等的「限期改善」的規定，取消勸導期，但目前仍在審查中。

【註2】根據農委會「動物保護資訊網」，2017年全台家犬約1,777,252隻，而根據寵物登記地圖，全台截至2017年12月為止，共登記有846,789隻狗，絕育的則有443,352，全台有進行寵物登記的家犬只有47.6%，絕育率只有24.9%。

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核稿編輯：羊正鈺