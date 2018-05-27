雖然不像林森北路那麼豔麗，查德的酒吧夜生活還是很精彩

文：陳子瑜

查德的夜空很漂亮，因為有光害的地區很少，即使是首都，抬頭一望就是點點星空。不過不代表此處毫無夜生活，既然這邊有外國商務客，那麼同樣就會有些相應的生意可以做：餐廳、旅館、Lounge Bar，以及其他。這一次，為大家介紹的就是恩加美納少數的Lounge Bar 之一：卡尼莫。

因為地緣關係，卡尼莫離法資飯店ibis跟Novotel不遠（不過這邊的Novotel不會帶警察搞客房服務啦），主要的客群也是歐美外國人為主。從外觀上是絕對看不出來有這間店的存在，只見一片什麼都沒有的長牆與整齊潔淨的漆面，跟一般屋舍沒有差異，必須再往前走一點點，才能看見霓虹燈、警衛與旋轉式入口，非常低調，竟也與內部的氣氛產生某種詭譎的呼應。

入場之後，圍牆內的光景，是一種很難在一般定義下的「都市」中出現的裝潢：露天庭院，以真正的茅草塗以各色油漆並束緊後搭建成的遮雨亭頂，以木柱支撐，或圓或方，圍出一個個座位區；座位是沙灘躺椅，紅黃綠藍各色繽紛，以圓桌為中心擺放；內牆上漆畫著海灘的景色，對查德這樣的內陸國家來說，的確是給人奇異的感受，究竟只是一種夏威夷主題風，還是吐露著某種想要向外的願望？

晚間九點多抵達，樂團已經開始演奏，趕緊隨著服務生入座。菜單以飲料為主，常見的調酒種類如長島冰茶、馬丁尼；當地啤酒、海尼根、紅酒、一般飲料均有，價格則是針對外國人訂定，一杯調酒約200至300台幣（4,000到6,000中非法郎），絕非當地人隨時都能享受的價位。

點了瓶「33」，隨啤酒附上的點心倒是相當有熟悉感：花生。花生是查德十分普遍的小吃，路上常見小販將花生裝在寶特瓶裡（就是台灣拿來裝柳丁汁的那種）販售。跟台灣不同的是，查德的花生沒有炸或炒的過程，鹽巴也加得不多，所以口感是相對清淡與清爽。但不管怎樣，桌上一盞燭光映襯，喝啤酒、配花生，在地球的另一端，竟有這麼類似台灣的飲食行為，無形中也增加了些熟悉感。

融合夏威夷與查德特色的裝潢很奇妙，更妙的是另一邊的內牆竟然有小型的人造假山跟瀑布，水不停地流瀉而下！這裡是全國只有2％人口可以用自來水的國家耶，真的是有夠大手筆的；更奇特的，是假山旁的座位區，居然是用可麗餅小販的棚子搭起來。為什麼我知道是可麗餅？因為棚子的前簷用法文寫著大大的「CREPERIE」……

茅草亭裡也相當特別，在亭頂內側與柱子上安裝小燈泡，定時變換各種色彩，或紫或綠、或白或黃，隨著樂團演出，觥籌交錯間形塑出十分魔幻的氛圍。當你微醺時，會發現各色人種的客群彷彿被燈光的色彩吸納進去，樂音的節奏把你跟其他人一點一點地送上高空，讓這間店為你隔絕白天見聞的一切，成為另一個不同的世界……直到你眼角餘光瞄到後方擴建中的工地，才又重新落地。

雖然是露天Lounge Bar，但更像是複合式餐廳，有些早來的客人會點餐，炸薯條、生菜沙拉、肉類主菜，完全是歐美的風格；工地更後方是酒窖，陳列著可樂娜、海尼根、伏特加等外國品牌酒類與法國紅酒。除了紅酒因為有優惠，比台灣便宜之外，其他的酒類價格都跟台灣差不多，甚至更貴。

回到座位，樂團主唱持續高歌中，以輕鬆帶著慵懶的曲風為主，歌聲跟粗獷的外表完全不搭，講話時有些低沉，但唱起歌來聲線變得有點細、聲音略扁一點，別有一番特殊的韻味；法文的歌詞不曉得是否呼應他的心情，歌聲裡有股投射希望的厚度：「跌落吧！跌落吧！自由吧！自由吧！」吉他、鼓、鍵盤的伴奏仍舊是輕鬆而慵懶，像麻醉藥。

一曲結束，舞群進場。一組四人，都是女性。紅色系為主的服裝，搭配黑長襪、及膝裙、布鞋，露出一截肚皮。與其說是專業舞團，其實更像社團朋友受邀演出。從後續的舞蹈動作中也印證了這樣的猜測。沒有繁複或高難度的舞蹈動作，也沒有整齊劃一的相互配合，而是用一種近乎天生的韻律感，與樂團的節奏完美搭配。舉手投足間的「業餘」，反倒更加突出了體內的音樂「基因」。這樣的互動，與其說是表演，還不如說是默契很好的老朋友們在同樂，也感染了現場的觀眾們。

進入到獨舞階段，一方面是敬佩主唱的肺活量，居然可以連唱近半小時不間斷；二方面則是讚嘆原來還有這種「歌舞互尬」的方式。每當主唱唱出旋律中的重音，舞者就會在同一時間做出頓點；當主唱進到緊湊的節奏時，舞者有的持續下腰、扭臀；當主唱以一個高峰做出段落，舞者竟然……劈腿跟後空翻都出現了！不是在看跳舞嗎？怎麼變成體操了？大概這就是查德風格吧！

在這樣的場所，一定會有另一種「不言而喻」的產業共同運作：性工作者。前面提過，這邊的消費並不低，對當地人來說不太可能常常光臨，而客群又幾乎是以外國商務人士為主。因此，也就吸引了當地收費較高的性工作者前來。如果以舞池為中心，與入口處成對角線的地方，是一般客人用餐喝飲料的區域；靠近入口處與吧檯，則是性工作者群聚的地方。她們或者單獨前來、或者三兩出現，穿著打扮都相對入時，與街上看到的老百姓差異非常大，更像是出現在台北東區或時尚上班族，但還不到林森北路那麼的豔麗。其中一位坐在吧檯旁的性工作者，一頭及肩長髮、藍白直線條套裝，加上約五公分高的鞋子，走的則是大學生風格。她們多半點一杯飲料，拿著手機滑呀滑，等人搭訕。

根據同事的同事的朋友的朋友的消息，在首都，性交易的價格約5,000中非法郎（約台幣250元）；如果是南部第二大城蒙杜（Moundou），2,000中非法郎（約台幣100元）即可成交。不過，在這邊要奉勸一下各位如果有那麼一點點躍躍欲試的看官：非洲愛滋病患者的人數占全世界愛滋病患者人數的70％。所以同性戀根本不是防治愛滋病的「標靶」，缺乏防疫資源、資訊所導致的不安全性行為，才是感染愛滋病的根本。

正當我一邊聽歌一邊觀察時，有個白人男性已經走到吧檯前，跟一名穿著鮮紅緊身衣與綠色熱褲的性工作者攀談。這個不是我在說，這位先生的外型實在是很像……肯德基爺爺。白頭髮、白西裝又微胖，只差沒拿根枴杖。

只見他們聊著聊著，肯德基爺爺就從口袋中拿出一疊鈔票交給女方收下！不過可能是為了培養氣氛吧，肯德基爺爺並未直接把人帶走，而是繼續在吧檯前跟女子聊天。我看了看錶，時間也不早了，起身離去。途中經過其他仍等人前來搭訕的性工作者們，想起白日在烈陽下頂著貨物叫賣的小販，還有離鄉背井到這來工作的人們……

大家都是努力地討著生活，對吧？

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書籍介紹

本文摘錄自《勇闖非洲死亡之心：一個台灣人的查德初體驗》，前衛出版

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作者：陳子瑜

非洲，被視為是資本主義世界最後一塊「流奶與蜜」之地，隨著全球化的進展與中國改革開放後的崛起，歐美中三大集團在21世紀的非洲大陸上，進行著已持續數百年的各項資源競爭。原先位處中非內陸的查德，原本是瘧疾等疾病肆虐、政變頻仍、世界最貧窮與貪腐的國家之一，也因在2003年發現石油，進入三大集團的戰略視野中，而獲得一定程度的經濟與政治發展。

查德，因地理位置而被稱為「非洲死亡之心」的國家；一名台灣人，因工作機會使然，毅然決然的踏上了這塊生疏、充滿未知的土地，因此開展了一段與眾不同、前所未有的旅程。由於本書作者受過社會科學的訓練，使得這些隨筆不只紀錄單純的生活體驗，更是從政治、社會、文化、歷史等角度切入的生命經驗。

本書不僅是作者臉書粉專《子瑜在非洲：查德生活二三事》的精選文章集結，更獨家收錄未曾公開發表過的新作，讓讀者在地球另一端的台灣，能夠透過文字與圖像，體會查德人民的樂天與積極。

Photo Credit:前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航