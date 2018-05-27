文：陳子瑜

自從粉絲頁開張以來，陸續接到讀者反映，希望看到查德美食。這個聲音，我一直都有聽到。經過數次的醞釀、考察、琢磨、記憶之後，美食篇終於要正式登場啦！

進入食物本體之前，有些基礎認知是要先說在前頭的。首先，就是查德的經濟環境不佳，所謂的「餐廳」，請千萬不要在腦袋中浮現台灣、日本，甚至是美國歐洲的「餐廳」，那是在中國餐館或外資大飯店才會出現的場景。查德本地的餐廳，絕對是生、猛、有、力、豪、邁、粗、獷。第二，就是調味絕對是崇尚自然、享受原味，多繁複的醬汁或添加。

這一次要為大家介紹的，是距離戴高樂大道不遠、位在伊斯蘭教徒每周五中午固定朝拜處附近的烤肉專賣店。在當地同事的引薦下，我們一行人走進內用區，先以肥皂跟自來水清潔雙手後入座。同事非常豪氣，叫老闆「全部都來一份。」

先別驚訝，即使全部都來一份，也不會是琳瑯滿目的十幾種料理都端上來。這間店只賣三種肉：牛肉、羊肉、雞肉。沒有豬，是因為查德的第一大宗教是伊斯蘭教，占全國人口約六成；再說這間餐廳出門右轉就是伊斯蘭教的固定朝拜地點，人家儀式進行到一半，你在隔壁吃香噴噴的烤豬，這不是褻瀆加挑釁嗎？

料理處理中，先來杯飲料消消暑吧。查德餐廳常見的飲料，除了酒之不會有過外，就是可口可樂、百事可樂、七喜、雪碧跟黑麥汁Matina。由於冰櫃的品質不太好，電源供應又常常出問題，所以雖然說要喝冰的，實際口感大約只是……有點涼這樣，但是跟外面動輒38、40度的溫度比起來，夠享受啦！

不一會兒，菜就接著一道一道裝在鋁盤裡送上。雖然是烤肉專賣店，但也是相當注重飲食均衡的。菜盤主體番茄切塊佐洋蔥切片，以豆泥做底，上面再點綴一些炸薯條─這邊的薯條是軟的，應該是先炸好備用，短短小小的，方便入口。菜盤還有另外一種作法，就是沒有豆泥的版本，薯條量大增、番茄跟洋蔥都是切片，更能嚐到食物的原味。

另一道菜叫做「馬拉拉」，乍看之下有點像鐵板牛柳，但本體卻是羊內臟拼盤，佐以一些青椒碎塊，上頭同樣點綴一些薯條。羊騷味被柴燒除去，入口還有點木頭的餘香，脆脆有嚼勁，還不黏牙。

看到這裡，各位看官應該想到一些問題。這裡就一一為您解答。

第一個問題：主要的澱粉類就是薯條嗎？答案是錯！凡被法國殖民過的地方，都會留下兩項法式遺產：法國麵包跟一團混亂的行政機關。由於本篇主題關係，後者先不談。是的，這裡的飲食習慣一定有法國的影子，澱粉類是法國長棍麵包，但因為氣候跟食材都沒有法國那麼好，當然這邊的棍子吃起來就比較軟一點、鬆一點，沒有法國那種「綿密的石頭」感覺。

第二個問題：啊餐具勒？答案揭曉：就是你的雙手。可別以為入座前的洗手只是一般的清潔習慣，在查德可是吃飯前的必要動作啊！正統查德吃法，不管什麼料理、不管什麼食材，雙手萬能。當然，為了不同飲食習慣的外國人士，想跟店家要個刀叉湯匙還是有的。不過更絕的當然是咱們台灣同事，了不起，居然自備手扒雞的塑膠手套……

解答完疑惑，繼續邊看（你看）邊吃（我吃）。

羊肉的料理方式是羊肉帶皮、羊後腿連骨切塊火烤，帶點微焦。可以單吃、可以配生洋蔥吃，更可以兩個加一起，沾當地特製醬料吃。醬料只有兩種原料：辣椒打成泥，撒上孜然粉。查德的辣椒基本上辣度很輕微，有刺激味蕾的提味效果，但不會讓你吃一口就變關羽。

牛肉則是沒在管什麼部位，烤熟後都切成牛柳狀，跟豆泥摻合在一起，看起來倒有點像咖哩加薯條。黏稠的口感中帶有牛肉的咬勁，我個人是比較喜歡塞進法國麵包裡變成三明治啦。

最精彩的，莫過於我姑且稱之為「炒碎雞」的料理。碎洋蔥、碎青椒、些許豆泥，混入雞肉與雞骨大火快炒，端上來時可別看表面平靜無波，你手伸進去才知道裡頭簡直是作業中的焚化爐啊。最好先撕一塊法國麵包，翻一翻雞肉，讓熱氣散出來，不然手指還真的會被燙傷。

非常燙的炒碎雞。｜Photo Credit:前衛出版

這麼澎湃的分量，我們一行五人吃都還剩一堆可以打包。接下來就是大家最關心的問題：多少錢？

報告，這樣含飲料，一共11,000中非法郎，也就是五人份台幣550元啦！

真的，好吃！

題外話，另一次因為幫同事慶生而再度造訪。當天我穿著傳統服飾，沒想到老闆一看大為激賞，除了立刻招待一盤羊雜之外，還興奮到拿了一把傳統防身匕首塞給我，要我跟他合照。

另外一個題外話，當我們吃完要離開時，發現前方居然被軍方封路。一問之下，原來是中午朝拜的伊斯蘭教徒人數太多，政府怕博科聖地混進來搞恐攻，所以施行人車管制，只好調頭繞點遠路回去。

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書籍介紹

本文摘錄自《勇闖非洲死亡之心：一個台灣人的查德初體驗》，前衛出版

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作者：陳子瑜

非洲，被視為是資本主義世界最後一塊「流奶與蜜」之地，隨著全球化的進展與中國改革開放後的崛起，歐美中三大集團在21世紀的非洲大陸上，進行著已持續數百年的各項資源競爭。原先位處中非內陸的查德，原本是瘧疾等疾病肆虐、政變頻仍、世界最貧窮與貪腐的國家之一，也因在2003年發現石油，進入三大集團的戰略視野中，而獲得一定程度的經濟與政治發展。

查德，因地理位置而被稱為「非洲死亡之心」的國家；一名台灣人，因工作機會使然，毅然決然的踏上了這塊生疏、充滿未知的土地，因此開展了一段與眾不同、前所未有的旅程。由於本書作者受過社會科學的訓練，使得這些隨筆不只紀錄單純的生活體驗，更是從政治、社會、文化、歷史等角度切入的生命經驗。

本書不僅是作者臉書粉專《子瑜在非洲：查德生活二三事》的精選文章集結，更獨家收錄未曾公開發表過的新作，讓讀者在地球另一端的台灣，能夠透過文字與圖像，體會查德人民的樂天與積極。

Photo Credit:前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航