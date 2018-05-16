平日旅遊每人補助500元：觀光局砸4千萬振興觀光，為何「獨厚」南部5縣市？

為振興南部地區觀光發展以及提供旅客赴南部地區旅遊的誘因，交通部觀光局與5個國家風景區管理處訂定旅遊補助要點，加強平日激勵方案，並投入4千萬元預算，鼓勵旅行團前往台南、高雄、屏東、澎湖及台東等縣市旅遊。

觀光局表示，為提升南部灣域旅遊意願，將與西拉雅（台南市）、茂林（高雄市）、大鵬灣（屏東縣，包含大鵬灣及小琉球兩大風景特定區）、澎湖及東海岸等5個國家風景區管理處推動地方旅遊補助。

根據規定，旅遊行程的規劃有以下3個條件：

納入「國家風景區」的景點、在地特色旅遊或當季活動 須為平日旅遊 旅遊天數為2天1夜以上，且需住宿於當地縣市至少1晚

如符合相關要點規定，將補助旅行業以住宿費每人每日500元、一半的交通費用（遊覽車、船舶、火車、飛機等），每團補助上限為3萬元、澎湖縣每團最高補助新臺幣5萬元，期盼國人前往當地旅遊，協助當地觀光產業發展。

交通方面，據《中國時報》報導，其中台南、高雄、屏東及台東，補助一半，一天最高6千元；澎湖則分為機票和遊覽車，同樣補助一半費用，遊覽車部分最高補助4千元。南部四縣市每團補助上限為3萬元、澎湖縣每團最高補助5萬元，本島20人、離島10人以上即可成團申請。

觀光局說明，目前在台南、高雄、屏東、台東的旅遊相關要點，自5月15日起生效，至於澎湖縣則為配合舉辦海灣旅遊年會，將於10月1日起實施。自由行旅客補助方案預定明（18）日公布，預料將與地方觀光業者合作推行優惠措施。

4千萬救觀光，為何選中這5個縣市？

《中國時報》報導，觀光局統計，2017年高雄市旅客有220萬人次，跟前年比少了78萬人次；屏東縣有183萬人次，少了74萬人次；台東縣為68萬，減少48萬人次；台南市旅客人次有48萬，比前年掉了快6萬人次；澎湖縣有1萬6千人次，跟去年相比僅多了1千多人次。

交通部觀光局業務組長劉士銘昨日表示，因新南向旅客集中北部，為提升旅客前往南部旅遊意願，在暑假來臨前，提出南部補助推動地方旅遊。

不過《聯合報》報導，若以2017年及2016年來台旅次到各縣市旅遊的負成長率排名，負成長最高的前五個縣市分別為：

台東縣 -41.12% 嘉義縣 -39.11% 桃園市 -38.19% 屏東縣 -33.31% 新竹市 -32.24%

而2017年旅遊人次墊底的五個縣市，則分別為：

澎湖縣 16,109旅次 嘉義市 17,183旅次 新竹市 31,145旅次 桃園市 235,197旅次 台南市289,726旅次

嘉義市無論是旅次還是負成長，「慘度」都名列在前，這也使得嘉義縣政府今日出面抗議。《蘋果日報》報導，副縣長吳芳銘說，阿里山風景區和雲嘉南風景區管理處，是中南部指標性風景區，交通卻忽略最具經典意義的阿里山，甚至放棄全國唯一以濕地為特色的雲嘉南濱海國家風景區，有違地方的期待。

吳芳銘表示，因旅客來源改變，嘉義縣旅客數下滑率高達39.11%，是「觀光土石流重災區」，即使有了故宮南院這樣的大型文化觀光建設，今年4月入館人數（6萬9861人）比起去年同期的人數（9萬2207人）也明顯下降，無法帶動入館人潮。

而《聯合報》報導，南投縣議員張維華今天也說，南投是觀光大縣，面臨觀光下滑影響很大，卻沒獲得補助，中央補助觀光只給南部縣市，質疑觀光局是看顏色補助。

澎湖海蝕拱門－鯨魚洞｜Photo credit: 澎湖國家風景區網站

沒有吸引力，少了補助消費者還去嗎？

《聯合報》報導，世新大學觀光系副教授陳家瑜指出，國家風景區及各縣市應自問的是「是否有足夠吸引力」，若缺乏吸引力，旅客是因便宜才去，恐怕會讓消費者誤以為「去南部旅遊就是低價產品」，未來若沒補助、價格回升，消費者還願意埋單嗎？

陳家瑜說，台灣觀光需要更多原創性及永續經營，例如台南就已有足夠的文化底蘊，有一定程度吸引國際旅客，但國內各景區幾乎都缺乏亮點，過去想出天梯、教堂，其他地區馬上跟風，亮點馬上被抵消。她強調，永續性不僅是環境永續，還有行銷永續性開發，搭配現有旅遊趨勢，才是長遠之計。

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核稿編輯：楊士範