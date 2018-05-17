長輩圖呼籲「以核養綠」？別再相信沒有根據的說法了

文：高茹萍（台灣再生能源推動聯盟理事長）

日前網路傳出在長輩群組裡面的截圖，大致上就是呼籲長輩在夏天尖峰用電時刻打開所有的電器「努力用電」，衝高尖峰用電量，來證明非核家園政策不可行。

散布這種資訊的人，在夏季尖峰時間，不鼓勵節電，卻鼓勵浪費電，其心態之惡劣，已不需多說。這讓人回想起，常舉辦所謂「台灣競爭力論壇」的前工研院主任杜紫宸，早在去年尖峰用電季節，洋洋自得說要打開家中全部的冷氣，許多擁核人士也跟著唱和。其實也不用講甚麼大道理，小時候的課本，大家都耳熟能詳，台灣土地面積有限，要節約能源、節約水源，而這些核電支持者，所作所為，甚不及小學生的公民素養。

這些高舉以核養綠的人士，如果仔細檢視其長期的主張，其實都對再生能源有百般的抹黑與抨擊。傳統能源利益集團，向來以打壓綠能為能事，讓人很難相信所謂的以核養綠的可信度——說是以核能養綠能，又不觸碰台灣高耗能、高排碳產業轉型問題，令人懷疑，是否想藉談綠能之名，夾帶包裝老舊拼裝核電廠之實。

Photo Credit: rabedirkwennigsen @ Pixbay CC0

近日台電前包商再度投書，主張綠能讓電價變貴，其論述基礎以綠電對核電的價差、燃氣對燃煤發電成本的價差，推估出每年發電成本增加2千5百億，個人認為這篇投書忽略了幾個問題。

首先，所謂的「現在的電價」的概念，就已經問題重重。

已經有無數的專家學者認為電價不合理， 20年前「古代」的全國能源會議結論，就有電價合理化的政策工具，不應該把沒有合理反映外部成本的電價、與其衍生的電力浪費的現況，拿來評斷長期的綠能節能政策，有失公允。退一萬步說，現在再生能源的發電成本，在國際上已經和核能，甚而燃煤發電相比，都十分有競爭力，以再生能源的成本過高來打壓再生能源，實在是無視於現在國際能源價格的最新趨勢，而故意以過去的舊資訊誤導民眾，其打壓再生能源的意圖，非常明顯。

再者，該投書忽略未來綠能技術成熟之後，成本將快速下降的效應。

以太陽能為例，其屋頂型500KW規模的躉售費率，從2010年的12.97元，降至4.36元。以個人DIY裝設自用的經驗，每度成本約3元，未來還會更低，所以這次再生能源發展條例修法，才要取消再生能源躉售費率的下限。以國外經驗，當綠能成熟之後，成本會大幅下降，甚至可能出現負電價的狀況。

沒錯，負電價有負電價的挑戰，不過國際上早證明，綠能的發電成本已經大幅的下滑當中，何況綠能的躉售合約才20年，陳先生以綠能發展初期的成本，擴大解釋成全民30年要付出的成本，如果不是不了解綠能政策，就是惡意誤導。

最重要的是，核電除役成本及核廢料至今天仍沒有個準確數值。

日前新聞指出台電可能會再提高核後端基金的預算，再以核四廠而言，諸多工程瑕疵，若要興建成可以安全運轉的核電廠，也無法明確提出需要多少預算，如2013年，台電提出核四需要再追價預算500億，解決之前累積的工程問題，但能否解決、需要多少時間仍屬未知。因此以目前尚未確定的核電成本，主張核電便宜，實在是嚴重的誤導。

Reuters / TPG

2017《世界核能產業現狀報告》就開宗明義說道：報告已敲醒鐘，辯論已然結束。世界能源的優先選擇順序上，核電將被太陽和風力所取代。這並非夢想或推估，而已成為現實（The report makes clear, in telling detail, that the debate is over. They are a reality that are replacing nuclear as the preferred choice for new power plants worldwide），以核能養綠能這個說法，可說完全是與國際趨勢背道而馳，千萬不要再誤導了！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航