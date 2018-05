長輩圖呼籲「以核養綠」？別再相信沒有根據的說法了

文:高茹萍(台灣再生能源推動聯盟理事長)

日前網路傳出在長輩群組裡面的截圖,大致上就是呼籲長輩在夏天尖峰用電時刻打開所有的電器「努力用電」,衝高尖峰用電量,來證明非核家園政策不可行。

散布這種資訊的人,在夏季尖峰時間,不鼓勵節電,卻鼓勵浪費電,其心態之惡劣,已不需多說。這讓人回想起,常舉辦所謂「台灣競爭力論壇」的前工研院主任杜紫宸,早在去年尖峰用電季節,洋洋自得說要打開家中全部的冷氣,許多擁核人士也跟著唱和。其實也不用講甚麼大道理,小時候的課本,大家都耳熟能詳,台灣土地面積有限,要節約能源、節約水源,而這些核電支持者,所作所為,甚不及小學生的公民素養。

這些高舉以核養綠的人士,如果仔細檢視其長期的主張,其實都對再生能源有百般的抹黑與抨擊。傳統能源利益集團,向來以打壓綠能為能事,讓人很難相信所謂的以核養綠的可信度——說是以核能養綠能,又不觸碰台灣高耗能、高排碳產業轉型問題,令人懷疑,是否想藉談綠能之名,夾帶包裝老舊拼裝核電廠之實。

近日台電前包商再度投書,主張綠能讓電價變貴,其論述基礎以綠電對核電的價差、燃氣對燃煤發電成本的價差,推估出每年發電成本增加2千5百億,個人認為這篇投書忽略了幾個問題。

首先,所謂的「現在的電價」的概念,就已經問題重重。

已經有無數的專家學者認為電價不合理, 20年前「古代」的全國能源會議結論,就有電價合理化的政策工具,不應該把沒有合理反映外部成本的電價、與其衍生的電力浪費的現況,拿來評斷長期的綠能節能政策,有失公允。退一萬步說,現在再生能源的發電成本,在國際上已經和核能,甚而燃煤發電相比,都十分有競爭力,以再生能源的成本過高來打壓再生能源,實在是無視於現在國際能源價格的最新趨勢,而故意以過去的舊資訊誤導民眾,其打壓再生能源的意圖,非常明顯。

再者,該投書忽略未來綠能技術成熟之後,成本將快速下降的效應。

以太陽能為例,其屋頂型500KW規模的躉售費率,從2010年的12.97元,降至4.36元。以個人DIY裝設自用的經驗,每度成本約3元,未來還會更低,所以這次再生能源發展條例修法,才要取消再生能源躉售費率的下限。以國外經驗,當綠能成熟之後,成本會大幅下降,甚至可能出現負電價的狀況。

沒錯,負電價有負電價的挑戰,不過國際上早證明,綠能的發電成本已經大幅的下滑當中,何況綠能的躉售合約才20年,陳先生以綠能發展初期的成本,擴大解釋成全民30年要付出的成本,如果不是不了解綠能政策,就是惡意誤導。

最重要的是,核電除役成本及核廢料至今天仍沒有個準確數值。

日前新聞指出台電可能會再提高核後端基金的預算,再以核四廠而言,諸多工程瑕疵,若要興建成可以安全運轉的核電廠,也無法明確提出需要多少預算,如2013年,台電提出核四需要再追價預算500億,解決之前累積的工程問題,但能否解決、需要多少時間仍屬未知。因此以目前尚未確定的核電成本,主張核電便宜,實在是嚴重的誤導。

2017《世界核能產業現狀報告》就開宗明義說道:報告已敲醒鐘,辯論已然結束。世界能源的優先選擇順序上,核電將被太陽和風力所取代。這並非夢想或推估,而已成為現實(The report makes clear, in telling detail, that the debate is over. They are a reality that are replacing nuclear as the preferred choice for new power plants worldwide),以核能養綠能這個說法,可說完全是與國際趨勢背道而馳,千萬不要再誤導了!

