《孫子兵法》不敗的智慧：遭遇強大的敵人，就用「速度」一決勝負吧！

文：長尾一洋

拆除內部的牆，組成溝通順暢的團隊

所謂古之善用兵者，能使敵人前後不相及，眾寡不相恃，貴賤不相救，上下不相扶。卒離而不集，兵合而不齊。

【譯文】

自古以來，善於作戰者，會切斷敵人前鋒及後衛的聯繫，讓大部隊與小部隊無法相互合作，使身分尊貴者與低階者無法互相支援，促使上級長官與屬下間無法互相幫助。敵兵分散的話，要使之無法集結，即使敵軍集合起來，也要讓隊伍無法整齊，使其無法有利地進行戰鬥。

孫子闡述自古以來的戰法，就是「擾亂敵軍」這個方法。

要開始進攻之前，就先讓敵軍的內部分裂，產生內訌、內部抗爭、派系、叛離、反目，試圖使其弱化。這些話語讓人立刻想像出活生生的戰爭現場。

在此，我們來思考一下，這種狀況是否有發生在自己的公司或團隊中呢？ 試著檢視看看己方是否讓敵人有可乘之機。

公司內各個部門之間，有沒有築著一道牆呢？ 中小企業裡的人數並不太多，但是各個部門、各種業務之間，是否存在著反目、不和睦或是沒有對話的情形呢？

採購部門、製造部門或開發部門，與營業部門等，雖然是同一家公司的同事，但是在業務上，有時會有相反的利害關係。財務等管理部門，與營業部門的關係也容易變得水火不容。

雖然彼此都沒有惡意，不過各自越是想要對自己的工作忠實地拚命去做的話，部門間的對立就越容易產生。

分工體制原本是為了提高整體效率，結果反而變成徒勞無益，造成效率低落，因此必須要注意。

不可以畏懼部門之間的爭論或難免出現的一些衝突。若是壓抑不滿或要求，就會延誤對問題的解決，因此讓敵人有了可乘之機。

另外，是否有人數多的職務或部門耍威風，而人數少的部門覺得沒有面子的情況呢？

人數一多，講話就會變得大聲，也會有不管什麼事都會被優先處理的情況產生，因此要特別注意。千萬不可以像小孩子那樣，什麼事都採用多數決來做決定。

特別是在時代變化非常激烈的時候，原本的主要業務、主要事業部門的聲音還是一樣大聲，而符合時代變化所新設置、要來應對挑戰的新團隊，其聲音卻無法傳遞的話，將會是致命傷。

如果說出「還沒看到銷售金額」、「還沒有獲得利潤」、「先提高實際業績後再說吧」這些話，不但無法面對新的挑戰，也會讓公司內部產生分裂。

沒想到，敵人就在內部。在公司裡，如果不同部門的利害關係是相反且矛盾的話，就無法獲勝。

拆除這樣的牆，不要使其隔斷公司的內部。組織內不要讓人有可乘之機，而且全體都往同樣的方向前進，大家互相交換有建設性的意見。這樣的團隊才不會輸。

想要「以小制大」，就要重視速度

先奪其所愛，則聽矣。 兵之情主速。乘人之不及，由不虞之道，攻其所不戒也。

【譯文】

首先要奪取敵人所重視的東西，就能夠使其受己方擺布。

戰爭中的要訣，在於迅速行動的速度。

趁敵不備，採取意想不到的方法，攻擊敵人沒有戒備的地方。

孫子說，基本上，當敵方與己方的兵力差距太大時，小的一方不要去跟大的一方作戰。

這一部分是孫子被問及「話雖如此，但如果敵人以強大的兵力進攻過來的話，也不可能不去迎戰吧！這時該怎麼辦呢？」時，回答弱小方與強大方作戰時的戰法。

當難以戰勝的敵人攻來時，基本上就是逃。

而此處在說，雖然逃走是最好的方法，但如果逃不了的話，在只能對戰的情況下，應該怎麼辦呢？

孫子說，萬一弱小方必須要與強大方作戰的話，首先要奪取對方最重視的東西。除此之外，還要有速度，並且採取對方預料不到的手段，來個出其不意。

在商場上，也會有以強大企業為競爭對手的情況。

當自家公司的商圈被具有萬全的組織、豐富齊備的商品、壓倒性人為力量攻陷時，很容易就會認為沒有辦法了、無技可施了。

但是，以《孫子兵法》來思考的話，即使在這種狀態下，也是有辦法的。重點就是「速度」。

就因為大，就因為強，所以會有做不到的事。最具代表的事就是速度。

越是強大的話，就越會有速度變慢的弱點產生。這有可能是由於傲慢或自大所造成的緩慢，或是因為資訊傳遞延遲或組織分裂築成一道牆所造成的。

因此，弱小的一方要以速度來決勝負。這時，勇於在對方最強的部分、擅長的領域上，試著用「速度」一決勝負吧！這就是奪取對方最重視的東西。

所謂的速度，是指決策的速度。強大的對手在決策上總是會比較慢。

如果對方的強項是商品開發的話，那麼己方就以縮短商品開發的時間及週期來決勝負。

如果對方對生產能力充滿自信的話，那麼己方就以縮短交貨時間來決勝負。如果對方以數千名的業務員攻打過來的話，那麼己方就鎖定區域，以在該區域內的業務應對速度來決勝負。

另外，在敵人疏忽大意，認為「應該不會從這裡進攻吧」的地方，也就是在利基（較小且具利潤、專門性的市場）的領域上，或是以需花費時間及勞力的服務，企圖造成差異化，也是不錯的作戰計畫。

當敵人自負於自己的強大，看不起己方的行動，認為「做這種事能成什麼氣候」而輕忽的期間，己方就以速度來決勝負。

若是己方順利地做出成果的話，有可能對方也會認真地以全力來較量。如此一來，當然就不容易對付了，因此在對方真正卯足全力要做之前，就要先下手為強。

再重複說一次，最好不要和強大的對手作戰。但是，當怎麼樣都逃不了的時候，就要以比對方還快的決策速度來當作武器。

書籍介紹

本文摘錄自《不敗的智慧：孫子兵法讓你當個好人也不會輸！》，如果出版

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作者：長尾一洋

譯者：黃瑋瑋

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Photo Credit: 如果出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰