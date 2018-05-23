《七副骸骨》：露西做為一個化石，是演化史上的暫停時刻

文：莉迪婭．佩恩（Lydia Pyne）

「露西如何得到這個名字的故事……不只是科學洗禮的過程。」科學作家羅傑．李溫（Roger Lewin）在《骨頭競爭》（Bones of Contention，暫譯）中主張：「它融合了在面對該領域的知識劇變時，於專業層面與個人層面出現的種種反應。這個故事有許多版本，仔細程度不一，但都顯示出了翻湧的潛在成見。」化石的名字能承載許多敘事的力量。對哈達的IARE團隊來說，這個化石是 AL 288-1。在慶祝化石發現四十週年的訪談中，約翰森重申「露西」這個化石暱稱的起源是：「那張唱片是《比伯軍曹寂寞芳心俱樂部》（Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band），當時播放著〈露西在鑽石天空裡〉這首歌，有位組員說我們就叫這化石『露西』吧，於是名字就這麼定了。」

「露西」這名字來自披頭四，而她的分類編號AL 288-1則來自一九七四年那次田野分類過程。「AL」指的是阿法爾遺址，而「288-1」則是其地質區域和物種分類編號。但一個化石只擁有標本編號或暱稱是不夠的。一個化石需要科學名稱，才能在古生物世界擁有分類或演化的地位。將化石分類到某個科學物種，是賦予化石合理演化架構的重要步驟。暱稱和標本編號讓化石擁有文化和方法學脈絡，但唯有得到分類名稱，才能讓標本進入其演化架構中。將化石歸類為一個物種，特別是新的物種，就是將化石寫進演化故事中。如果這個化石是智人的直接祖先，那麼在這齣戲裡，這個物種就會比其他位於演化分支上的物種，扮演更中心、更主要的角色。換句話說，如果只靠幾根骨頭就要描繪出一個新的人屬物種，那麼那幾根骨頭就要承載許多科學分量，才能撐起獨立做為一個化石物種的正當性。

但學名本身甚至能成為一種歷史記號，彰顯出特定的科學問題或著名的發現者。舉例來說，達特將湯恩幼兒稱為南方古猿非洲種，在名字中提到那是「非洲的南方猿」顯然違反了二十世紀初時的古生物學慣例。而道森氏曙人，或是「道森的黎明猿人」，則將化石的發現者查爾斯．道森和物種緊密相連。同樣的，尼安德塔人的名稱，則表示該物種最早發現於德國的尼安德谷。

在一九七八年，露西出土四年後，唐納德．約翰森、提姆．懷特（Tim White）和伊夫．柯本斯（Yves Coppens）發表了一篇名為〈來自東非上新世的南猿（靈長類人科）新物種〉的論文。這篇論文特別創造了新的品種南猿阿法種，來解釋露西的形態特徵，並賦予她演化上的論述。雖然約翰森和地質學家莫里斯．塔耶布曾在一九七六年的論文中大致介紹過發掘的古人類化石，但AL 288-1一直要等到一九七八年才終於得到自己的學名在《Kirtlandia》期刊上的那篇論文中，露西終於歸至一個物種。

出土後的露西和一組在坦尚尼亞拉多里（Laetoli）遺址發現的奇異化石有著十分相似的特質，瑪麗．李基在那裡已經研究了幾十年。雖然歷史讓露西輕鬆成為最著名的南猿，但事實上，她不是這個物種的模式標本。（南猿阿法種的模式標本其實是LH-4，是在坦尚尼亞拉多里出土的成年下顎骨化石。）將衣索比亞和坦尚尼亞兩地的化石扯上關聯，在古人類學界引起了一陣風波。首先，這創造出一個特別耐人尋味的主張，那就是「在上新世至更新世，此一新物種的分布遍及了整個東非」；其次，這使得瑪麗．李基和約翰森的發現隱隱有了某種社會連結。不管阿法南猿的模式標本是什麼，或是地理分布為何，在談論及理解上新世至更新世的人類歷史時，露西取代了LH-4，成為文化檢驗標準。

在發現露西之前，人們一直很難靠著其他的南猿發現來精準重建出它的形象。光從一個小的顎骨，或是一些小骨頭碎片，非常難想像整個生物體會是什麼樣子，反之，像露西這樣有百分之四十完整度的骸骨，就提供了足夠的骸骨形狀，要從化石拼湊出一個身體便相對容易多了。有了部分的手臂、腿部、肋骨、顱骨，更不用說還有左側骨盆、部分顎骨、牙齒和幾節脊椎，人們不難用化石對應出身體的各部位。除了因為有不同的骨骼部位，而能看出這個發現的整體骨骼結構之外，能找到這麼多過去未曾發現的上新世至更新世骨骼部位，也意謂著研究者突然間能研究古人類在其環境裡活動的問題了。既然這化石有手有腳，古人類學家和古生物學家就可以提問並回答古人類移動方式的問題，例如這些早期古人類是如何移動的；部分骨盆的出土，意謂著科學家可以探詢早期人類祖先兩性異形（sexual dimorphism，或譯為性二形性）的問題；有了牙齒和下顎骨，就能探詢非洲南猿的飲食，以及這個物種何以成功利用環境中的各種資源。

當研究人員向科學界宣布露西是南猿阿法種之時，她也成為十四年來第一個受到分類的新古人類物種。在分類學、演化和歷史上，這名字都有很大的影響力。「南猿」一詞不只將露西和非洲拉上關係（就像湯恩幼兒透過名稱和非洲相連一樣），她也和其他化石物種建立了演化上的關聯性。這個新的南猿必須是智人的祖先，並且和湯恩幼兒物種有關這也顯示出化石物種間的演化關係。就連物種的名字「阿法」，也帶有某種文化起源的意涵，同時將標本和化石出土的阿法爾區域建立連結。

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但是， 露西還有另一個綽號她的衣索比亞名字「 丁金納許」（Dinkinesh）。在《露西的遺產》中，約翰森描述了他和衣索比亞文化部的同事貝克勒．內古西（Bekele Negussie）在一九七四年的對話。內古西說，化石需要一個衣索比亞名字，並提出阿姆哈拉語（Amharic）的「丁金納許」，大致可以翻譯成「你很了不起」。「丁金納許」是阿姆哈拉語，不是阿法爾語，意謂著「衣索比亞身分」的定義其實更寬廣，不只侷限於學名「阿法南猿」所隱含的地區主義。在一九七四年田野調查期間的第一次記者會上，露西仍以「露西」之名，而非丁金納許，出現在《衣索比亞先驅報》的讀者面前；「丁金納許」這個阿姆哈拉語暱稱則是在近幾年才進入口述及書面歷史。在《露西的遺產》中，約翰森說露西還有一個阿法爾語的暱稱，叫做「希羅麻利」（Heelomali），他翻譯為「她很特別」。但在露西大部分的生活中，她只是「露西」。

雖然阿法南猿震驚了科學界，但讓她固著在大眾意識中的卻是AL 288-1的暱稱「露西」和披頭四的故事。（一個名字，一段故事，都是關鍵，當然，出現在記者會和電視上對她的名聲發展也是有益無害。）幫化石取暱稱並非露西獨有的行為，老男人和湯恩幼兒就是證明，但在露西的案例中，暱稱從過去一直到現在都非常有力量。在衣索比亞，露西的名字和文化身分出現在「許多咖啡店、搖滾樂團、打字學校、果汁吧和政治雜誌上。阿迪斯阿貝巴市甚至還會每年舉辦露西盃足球賽」。約翰森在《露西的遺產》中寫道。這本書在二○○九年出版時，露西也剛好到美國旅行。露西成為衣索比亞吉祥物般的象徵她被賦予聲音和身分，維持了衣索比亞歷史和史前史的古老性。

對化石來說，名字是一切：包括脈絡、陰謀、歷史、文化符號、科學。露西及其名字的故事在文化上層層相疊，透過各個脈絡被命名、更名、形塑、再形塑。無論在哪種脈絡中、被誰叫什麼名字，她的名字都代表了其身為偶像地位的傳統和複雜性。

她的名字，和名字隱含的聲望及傳統，就是她成為其他化石用來比較的量尺的原因和方式。露西之後的化石，藉由反觀露西化石而在科學和大眾文化中得到一個「位置」。比露西老的化石；比露西年輕的化石；比露西更會或更不會爬樹的化石物種，都是如此。因而，露西做為一個化石，是演化史上的暫停時刻，在那一刻，生物學、心理學和化石的文化重要性三者相互平衡，形成意義的三相點（triple point）。

相關書摘 ►《七副骸骨》：如果滅絕的是人類，而非尼安德塔人

書籍介紹

本文摘錄自《七副骸骨：人類化石的故事》，如果出版

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作者：莉迪婭．佩恩（Lydia Pyne）

譯者：許可欣

人類考古史上最戲劇性的七副骸骨，各自帶著哪種費解的謎團？

拉沙佩勒老男人／皮爾當人／湯恩幼兒／北京人／露西／哈比人弗洛／源泉人

每一副化石，都帶著迷人的故事；

每個故事，都映現了那個時代的偉大與荒謬、進步與矛盾。

本書作者是一名年輕的歷史學家，她從獨特的視角出發，廣徵博引博物館庫藏、新聞媒體、訪問、文學、書籍、電影等資料，用平易近人的筆觸，生動勾勒出七副化石骸骨的文化生命，以及古人類學自十九世紀以來的演變。

書中內含豐富圖片，包括五十多張骸骨照片、手繪圖、發掘現場照片、重建模型等等，除了幫助理解，更讓你具體感受化石魅力！

掉進黑洞的「北京人」

一九四一年，在中日戰爭的隆隆砲聲中，北京人化石離奇消失。為了查出化石下落，人們前仆後繼展開搜尋行動。一名美國金融家雅努斯甚至為此公開懸賞、著書討論，還計畫拍片以籌措資金。正當眾人的行動一一無功而返時，消失的北京人化石的一顆犬齒，卻在瑞典出現了它的蹤跡……

科學貴婦「露西」

在衣索比亞首都因內戰而血流成河之際，三百公里外的哈達山坡，人類的起源「露西」帶著它非凡的身世出土了。

它出身亂世，卻立即躋身名流，還從出土那天起，就與披頭四結下不解之緣。

它破天荒的海外巡迴展，從籌備到打包，從運輸到佈展，究竟發生了哪些讓人拍案叫絕的精彩祕辛？

世紀大騙局「皮爾當」

一九一二年在英國發現的皮爾當，是個徹頭徹尾的假貨，卻被供奉為人類祖先，成功騙了世人整整四十年。

究竟是策劃者的手段太高超？還是英國學術圈太想相信它是真的？

世紀大誤解「拉沙佩勒老男人」

一九○八年八月，在法國中南部，三名神父發現了一具身形彎曲的古人類遺骸。它是當時所發現最完整的尼安德塔人化石，彎曲的身形被認為是尚未進化的證據。但在各領域專家介入研究後卻發現，尼安德塔人其實和智人同樣先進，也並不彎腰駝背。那麼，尼安德塔人到底為何會滅絕？智人又何以演化至今？

骸骨化石能告訴你的事，比你想像中多更多！

誰能研究這些出土後的化石，向來是政治問題而不是學術問題。

大部分的化石研究和博物館展示，用的都是化石的石膏複製品，不是真品！北京人研究在化石遺失後還能繼續，關鍵全在複製品。

化石是誰挖到的，他就擁有所有權，還可以靠收取化石複製品的版權費賺錢。

博物館為了展示化石所做的實境模型，與其說是事實，不如說是科學假設和想像的綜合。

不要小看演化力量的無限可能，地球上真的有過「哈比人」物種。

只要地點對了，路邊石頭翻個面，就能發現偉大化石。

身處二十一世紀，連化石也要經營推特帳號，甚至還得開直播、炒人氣。

──這些有趣的考古和化石知識，在這本書裡，全都能看得到。

Photo Credit: 如果出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九