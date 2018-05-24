《大腦升級2.0》：增強聯想與記憶的四個輔助技巧

文：約翰．B. 雅頓（John B. Arden）

聯想與記憶技巧

學習記憶技巧和培養神經可塑性密切相關，這是由於記憶的形成過程離不開神經可塑性。每一次形成新記憶，都代表大腦中發生了一次神經可塑性的變化。實際上，這些記憶是突觸連結的形成和加強所產生的結果。

當你在描述童年生活中的一個事件時，常會為自己記得住這麼多內容而感到吃驚，這是關於長期記憶的許多饒有趣味的事實之一。隨著你開始描述事件，會想起圍繞該事件的相關記憶。你啟動了一個完整的聯想鏈，並重新激發一個更寬廣的記憶範圍，這是因為記憶就是在大的神經元群之間建立突觸連結。這些連結代表了你在記憶時編輯的圖像、想法和感覺，以及每次你回憶這些記憶的過程。突觸連結和聯想是同一個過程的兩個面向。

由於記憶代表著聯想，你可以使用透過聯想而建構的輔助符號來培養及增強記憶力。那些能夠吸引你的注意力和讓記憶變得有趣的輔助符號，效果最好。如果你採用的輔助符號陳舊、過時、令人厭煩，你就要把它們忘掉。藉助愚蠢、有趣、荒唐、令人興奮的輔助符號，記憶技巧才會有成效。

記憶的輔助技巧，可提供形成記憶的多種途徑。這些技巧自古以來就在使用，我向你推薦以下特別實用且易於掌握的四種方法：

掛鉤法 定位法（loci） 故事連接法 聯想法

1. 掛鉤法

掛鉤法，顧名思義，是把一個單字與另一個比較容易記住的單字連結起來。如果你要記住一些單字，就要利用掛鉤來產生關聯。當你「鉤住」對應的單字時，自然就會記住你想要記住的那個單字。例如，在「一、二，扣好鞋，三、四，打開門」（"One, two, buckle my shoe; three, four, open the door"）這句歌詞中，二（two）就和鞋子（shoe）掛鉤在一起，四（four）就和門（door）掛鉤在一起。

你也可以把想記住的單字與一個字母或數字連結起來。比如，縮寫詞FEED就是一個掛鉤。你也可以將字母表中的每一個字母與一個數字連結起來，透過記住對應的字母組成的單字，就能夠記住一連串的數字。

2. 定位法

尼莫西妮（Mnemosyne）是希臘的記憶女神，據說她知道過去、現在和未來的一切事。依靠著記憶女神的幫助，被稱為「吟遊詩人」的說書人，學會了如何記住長篇敘事詩和傳奇史詩的方法。事實上，他們使用的是名為「定位法」（loci）的記憶技巧。

這個單字是“locus”的複數形，locus是拉丁文單字，意思是「地點」或「位置」。有時，定位法又被稱為「主題法」（topical system）。在希臘語中，topo的意思是「位置」。

所謂的定位法，就是用特殊的位置對記憶進行編碼。如果你想記住演講內容，可以將內容的每一個要點，與空間裡的某個特定位置連結起來。然後，在你進行演講，看到空間的那些特定位置，就會得到該說些什麼的提示。

古羅馬哲學家暨政治家西塞羅（Cicero）曾經講過， 詩人西莫尼德斯（Simonides）是如何使用定位法的。當時，他參加一個大型宴會，為了向主人斯科波什（Scopos）表達敬意而吟唱抒情詩。當西莫尼德斯唱到讚美神明卡斯托耳（Castor）與波魯克斯（Pollux）那一段時，斯科波什被激怒了，並拒絕支付全部的費用給西莫尼德斯，還說西莫尼德斯可以從神明那裡獲得補償。爭論時，一名信使召喚西莫尼德斯，說有兩名年輕男子正在外面等他，並且有話要對他說。西莫尼德斯走到外面去見他們，卻找不到人。就在這時，宴會廳失火坍塌了，裡面的人全都死了。

在清理現場和實施救援時，除了西莫尼德斯外，沒有人能夠辨別出受害人的屍體。他透過回憶自己被叫出去之前房間裡每個人所在的位置，分辨出了每具屍體的身分。

定位法有兩個主要的步驟：

按照你要記住的事情順序，牢記某個地點的幾處位置。這個地點可以是你的起居室，也可以是發表演講的空間。 將你想記住的事情，與每個位置連結起來。

透過採取這兩個簡單的步驟，你就能夠在看到這個位置、走過這個位置或僅僅是在頭腦中想到這個位置時，回憶起你想記住的事情。

假設你想記住演講內容。當你在練習時，可以在屋子裡走一圈，把裡面的每件物品或每個部分，與演講內容建立起特殊的連結。在講台上，記住演講稿的第一部分，然後走向筆記型電腦、投影儀、第一排座位和最後一排座位等，在每一個位置分別記住演講內容的不同部分。

隨著練習次數的增加，你只要在空間裡走一圈，就可以將演講的每一部分與每個位置連結起來。下一步，站在某一處，從頭到尾再演練一遍，眼睛看著與演講內容對應的每個位置。最後離開，在腦海中回想進入這個空間的場景，溫習你的演講，並將相應的位置和演講內容連結起來。

到了正式演講時，你可以掃視這個空間的各個角落，把每個位置當作一種提示來輔助你完成演講。

3. 故事連接法

縱觀人類歷史，人們會聚集在說書人周圍聽故事、閱讀小說和觀看電影。故事是我們的文化結構中必不可少的部分，故事被你當成學習、教育和消磨時間的一種方式。所以，你也可以將故事與想記住的資訊連結在一起。

透過編一個故事，你就能將故事與希望記住的資訊連結起來。當你在為自己講這個故事時，將得到關於想記住的資訊的提示。你編的故事，可以提醒自己想記住的一個單字清單或一組概念。這個故事應該把所有項目按照你想記住的順序串在一起。

4. 聯想法

聯想法的構建需要多花一點時間。使用聯想法的一個特別有效的方式，就是將你想記住的東西與一個視覺影像連結起來。視覺連結途徑之所以有效，是因為人們十分擅長記憶非同尋常的視覺影像。這就是為什麼商家要精心製作廣告，以使正面的、具有誘惑力的產品形象可以深入人心。例如，許多公司都試著把一個有吸引力的人與相應的產品連結起來。你可以使用同樣的方式，將想記住的東西與一個引人注意的影像連結起來。假如你在準備睡覺之前，想記住第二天早上要打電話預約修車，因為當你開車回家時，汽車的引擎燈亮了。你告訴自己，當早上看到咖啡機的指示燈亮了時，就要聯想到汽車的引擎燈。

這四個記憶技巧之間既有某些共通點，也存在一些差別。當你沒有很多時間，卻需要找到一種快速的方法來記住重要的事情時，使用掛鉤法是聰明的選擇。掛鉤法比故事連接法好用的地方，是你可以從列表中挑選出單個項目，而故事連接法必須依賴一個次序。

定位法要有事先記憶的位置才能加以應用。與定位法一樣，掛鉤法也要使用已經記住的單字或數字來做連結。使用掛鉤法時，資訊通常會與名詞或動詞連結起來，比如FEED（英文字意為「餵養」）這個縮寫詞。

不論你使用什麼樣的記憶技巧，都要確保它具有靈活性且能滿足你的記憶需求。常常練習使用記憶技巧，將使你成為記憶高手。

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書籍介紹

本文摘錄自《大腦升級2.0，鍛鍊更強大的自己：重新連結，你可以更聰明更健康更積極更成長》，本事出版

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作者：約翰．B. 雅頓（John B. Arden）

譯者：黃延峰

為什麼你有時候會感覺厭世？

天一亮就渾身充滿負能量？

總認為自己有顆過目就忘的金魚腦？

夜夜失眠只好上網逛市集？

這是因為腦袋裡的齒輪落鍊啦！

你認識自己的大腦嗎？

你知道大腦具有極大的潛能嗎？

自己的日常生活模式會讓大腦養成安於現狀的習慣，這樣好嗎？

其實，腦袋裡的結構就這樣，平常用到的部位也就這麼多，

但是，透過刻意訓練，原來大腦也可以升級再進化！

人類的大腦只有1.3公斤重，但它卻是人體最發達的器官。

人類的大腦結構是由許多神經元組成的，而神經元就聚集在模塊中；

大腦的模塊分為：皮層（外層，包括兩個半球），四個葉（每個腦半球都有額葉、頂葉、顳葉、枕葉，它們都有各自的功能。）、皮層下模塊。

而大腦的任務就是對你周遭的世界做出反應，並與之產生關聯。

沮喪、健忘、失眠……難道是自己的身體出問題了嗎？

其實，這是因為腦袋裡的神經線路亂了套！

而大腦可以透過重新連線再升級，讓你學會平靜面對壓力，

在感到抑鬱時重振精神，學習如何增強記憶力，建立良好的人際關係。

利用四個步驟組成的FEED法，即可重新連結你的大腦，重返平衡狀態：

聚焦（focus）：「關注」可以活躍你的額葉，使大腦的其他區域也跟著忙碌。聚焦使你關注正在發生的事情，這就啟動了大腦重新連結的流程。 努力練習（effort）：注意力從感知轉移到行動，當你開始付出努力時，為了學習新東西，你的大腦要消耗大量的葡萄糖，因而使得某個部位發亮，顯示正在發揮作用。 輕鬆自如（effortlessness）：為達到重新連結大腦的目的，你必須使新行為保持足夠長的時間，直到新行為變成你的下意識動作，一旦成為習慣，做起來就毫不費力。 堅持不懈（determination）：繼續實踐，反覆練習，不要厭煩，也不要感到痛苦，只要下定決心，你將完成FEED法的整個流程。

如何擺脫負面情緒：

激發積極情緒、多曬太陽、運動改變心情、以樂觀的態度解讀生活、打造積極思考方式、社交療法、坐而言不如起而行。

怎樣增強記憶力：

九大方式——飲食均衡、睡眠充足、規律運動、服用保健品、練習心智、練習注意力、保持條理性、利用多種方式編碼、使用記憶法

活用四種記憶技巧：1.掛鉤法、2.定位法、3.故事連接法、4.聯繫法，保證記憶力增強，事情再多也忘不掉。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰