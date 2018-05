《大腦升級2.0》：增強聯想與記憶的四個輔助技巧

文:約翰.B. 雅頓(John B. Arden)

聯想與記憶技巧

學習記憶技巧和培養神經可塑性密切相關,這是由於記憶的形成過程離不開神經可塑性。每一次形成新記憶,都代表大腦中發生了一次神經可塑性的變化。實際上,這些記憶是突觸連結的形成和加強所產生的結果。

當你在描述童年生活中的一個事件時,常會為自己記得住這麼多內容而感到吃驚,這是關於長期記憶的許多饒有趣味的事實之一。隨著你開始描述事件,會想起圍繞該事件的相關記憶。你啟動了一個完整的聯想鏈,並重新激發一個更寬廣的記憶範圍,這是因為記憶就是在大的神經元群之間建立突觸連結。這些連結代表了你在記憶時編輯的圖像、想法和感覺,以及每次你回憶這些記憶的過程。突觸連結和聯想是同一個過程的兩個面向。

由於記憶代表著聯想,你可以使用透過聯想而建構的輔助符號來培養及增強記憶力。那些能夠吸引你的注意力和讓記憶變得有趣的輔助符號,效果最好。如果你採用的輔助符號陳舊、過時、令人厭煩,你就要把它們忘掉。藉助愚蠢、有趣、荒唐、令人興奮的輔助符號,記憶技巧才會有成效。

記憶的輔助技巧,可提供形成記憶的多種途徑。這些技巧自古以來就在使用,我向你推薦以下特別實用且易於掌握的四種方法:

掛鉤法 定位法(loci) 故事連接法 聯想法

1. 掛鉤法

掛鉤法,顧名思義,是把一個單字與另一個比較容易記住的單字連結起來。如果你要記住一些單字,就要利用掛鉤來產生關聯。當你「鉤住」對應的單字時,自然就會記住你想要記住的那個單字。例如,在「一、二,扣好鞋,三、四,打開門」("One, two, buckle my shoe; three, four, open the door")這句歌詞中,二(two)就和鞋子(shoe)掛鉤在一起,四(four)就和門(door)掛鉤在一起。

你也可以把想記住的單字與一個字母或數字連結起來。比如,縮寫詞FEED就是一個掛鉤。你也可以將字母表中的每一個字母與一個數字連結起來,透過記住對應的字母組成的單字,就能夠記住一連串的數字。

2. 定位法

尼莫西妮(Mnemosyne)是希臘的記憶女神,據說她知道過去、現在和未來的一切事。依靠著記憶女神的幫助,被稱為「吟遊詩人」的說書人,學會了如何記住長篇敘事詩和傳奇史詩的方法。事實上,他們使用的是名為「定位法」(loci)的記憶技巧。

這個單字是“locus”的複數形,locus是拉丁文單字,意思是「地點」或「位置」。有時,定位法又被稱為「主題法」(topical system)。在希臘語中,topo的意思是「位置」。

所謂的定位法,就是用特殊的位置對記憶進行編碼。如果你想記住演講內容,可以將內容的每一個要點,與空間裡的某個特定位置連結起來。然後,在你進行演講,看到空間的那些特定位置,就會得到該說些什麼的提示。

古羅馬哲學家暨政治家西塞羅(Cicero)曾經講過, 詩人西莫尼德斯(Simonides)是如何使用定位法的。當時,他參加一個大型宴會,為了向主人斯科波什(Scopos)表達敬意而吟唱抒情詩。當西莫尼德斯唱到讚美神明卡斯托耳(Castor)與波魯克斯(Pollux)那一段時,斯科波什被激怒了,並拒絕支付全部的費用給西莫尼德斯,還說西莫尼德斯可以從神明那裡獲得補償。爭論時,一名信使召喚西莫尼德斯,說有兩名年輕男子正在外面等他,並且有話要對他說。西莫尼德斯走到外面去見他們,卻找不到人。就在這時,宴會廳失火坍塌了,裡面的人全都死了。

在清理現場和實施救援時,除了西莫尼德斯外,沒有人能夠辨別出受害人的屍體。他透過回憶自己被叫出去之前房間裡每個人所在的位置,分辨出了每具屍體的身分。

定位法有兩個主要的步驟:

按照你要記住的事情順序,牢記某個地點的幾處位置。這個地點可以是你的起居室,也可以是發表演講的空間。 將你想記住的事情,與每個位置連結起來。

透過採取這兩個簡單的步驟,你就能夠在看到這個位置、走過這個位置或僅僅是在頭腦中想到這個位置時,回憶起你想記住的事情。

假設你想記住演講內容。當你在練習時,可以在屋子裡走一圈,把裡面的每件物品或每個部分,與演講內容建立起特殊的連結。在講台上,記住演講稿的第一部分,然後走向筆記型電腦、投影儀、第一排座位和最後一排座位等,在每一個位置分別記住演講內容的不同部分。

隨著練習次數的增加,你只要在空間裡走一圈,就可以將演講的每一部分與每個位置連結起來。下一步,站在某一處,從頭到尾再演練一遍,眼睛看著與演講內容對應的每個位置。最後離開,在腦海中回想進入這個空間的場景,溫習你的演講,並將相應的位置和演講內容連結起來。

到了正式演講時,你可以掃視這個空間的各個角落,把每個位置當作一種提示來輔助你完成演講。

3. 故事連接法

縱觀人類歷史,人們會聚集在說書人周圍聽故事、閱讀小說和觀看電影。故事是我們的文化結構中必不可少的部分,故事被你當成學習、教育和消磨時間的一種方式。所以,你也可以將故事與想記住的資訊連結在一起。

透過編一個故事,你就能將故事與希望記住的資訊連結起來。當你在為自己講這個故事時,將得到關於想記住的資訊的提示。你編的故事,可以提醒自己想記住的一個單字清單或一組概念。這個故事應該把所有項目按照你想記住的順序串在一起。

4. 聯想法

聯想法的構建需要多花一點時間。使用聯想法的一個特別有效的方式,就是將你想記住的東西與一個視覺影像連結起來。視覺連結途徑之所以有效,是因為人們十分擅長記憶非同尋常的視覺影像。這就是為什麼商家要精心製作廣告,以使正面的、具有誘惑力的產品形象可以深入人心。例如,許多公司都試著把一個有吸引力的人與相應的產品連結起來。你可以使用同樣的方式,將想記住的東西與一個引人注意的影像連結起來。假如你在準備睡覺之前,想記住第二天早上要打電話預約修車,因為當你開車回家時,汽車的引擎燈亮了。你告訴自己,當早上看到咖啡機的指示燈亮了時,就要聯想到汽車的引擎燈。

這四個記憶技巧之間既有某些共通點,也存在一些差別。當你沒有很多時間,卻需要找到一種快速的方法來記住重要的事情時,使用掛鉤法是聰明的選擇。掛鉤法比故事連接法好用的地方,是你可以從列表中挑選出單個項目,而故事連接法必須依賴一個次序。

定位法要有事先記憶的位置才能加以應用。與定位法一樣,掛鉤法也要使用已經記住的單字或數字來做連結。使用掛鉤法時,資訊通常會與名詞或動詞連結起來,比如FEED(英文字意為「餵養」)這個縮寫詞。

不論你使用什麼樣的記憶技巧,都要確保它具有靈活性且能滿足你的記憶需求。常常練習使用記憶技巧,將使你成為記憶高手。

