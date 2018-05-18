觀光業可能會成為死無葬身之地的「台版屍速列車」

文：羅憲鋒（小吃業者）

各地節慶激情過後，獲得了多少觀光成效？

嘉義市是國內康乃馨重要產地，今年母親節康乃馨盛產，導致價格暴跌，嘉義市長涂醒哲認為節後康乃馨就更沒人買，容易有滯銷問題，建議將母親節改成「母親月」，讓整個五月都可以送康乃馨，且市府及公家單位可協助促銷，讓各單位進行採購。筆者認為這樣的點子不僅富有創意，也讓原本是短期的節慶活動，可延續成一項「政策」或是地方觀光特色。

回顧過往，台灣各地的節慶活動不計其數，往往標榜可帶來多少的觀光效益。只是，激情過後、施放煙火後，真正獲得了多少觀光成效？是否真正解決了台灣近年來觀光業萎靡的現象？一些觀光業者抱怨中客不來，甚至遊行抗議，或是有民意代表一味批判縣市長讓「觀光客變少」，這些行為，神似韓國賣座電影《屍速列車》中，一群人為了躲避喪屍，關門不讓其他乘客進車廂的自私心態。執迷不悟，觀光業可能會成為死無葬身之地的台版屍速列車？

很多中客來台灣根本就連一元都不消費，他們參加最「實惠」的旅行團，盡是製造環保垃圾問題，是秩序破壞者，所以適度減量人數是正面的，反而是真正的散客才能賺得到錢，畢竟中資一條龍從運輸、旅館、購物名產「他們」自己統包，甚至還有逃漏稅，對台灣的經濟到底有那些幫助？過多的中客只是讓旅遊水準降低，排擠其他國家和國人旅客。而過度膨脹的餐旅館在各個景點像癌細胞增生，破壞我們的自然環境與難得的假期。

出國購物是中國遊客的「面子工程」，以台灣的思考說服對方是行不通的

以嘉義市為例，總是充斥要往阿里山的住宿遊客，更有中國民眾直接在嘉義市「落地生根」開旅館，況且所謂的旅遊團即是屬於中國的中低收入團。在台灣或是在中國工作（但日常生活中仍與台灣人相處），最容易犯的盲點就是一直用在台灣生活多年的思想模式與相處方式，去預設幻想中國人應該和台灣人有一樣的思考方式，一直會想用「說之以理」的方式去說服對方，這是完全行不通的。中國慣有的生活哲學是：誰大聲代表誰有理，出國購物也僅是他們「面子工程」的一部分。所以像台灣民眾早期到泰國時會因為價差而大買特買物品，但不代表這些人真的有多高的消費能力。

難道中客開放前，觀光業都無法生存嗎？如果台灣做觀光做到只能靠中客過活，那麼要反省的並非中國而是台灣。不要為了錢（何況業者捫心自問：實際賺了多少錢？），讓自己的尊嚴被踐踏，就連中國都有人想偷渡來台灣看看民主，因此何必那麼傾中、傾中、再傾中。中客排擠了高水準的歐美日韓遊客，最糟的事情是毀壞了台灣的好山美景。去蕪存菁，減少中國的低價團對台灣觀光旅遊業的發展是短空長多。中客在台灣花一元，台灣卻要用五元甚至十元來維護環境，這樣符合效益成本嗎？若讓中客在台灣各大風景區「肆虐」如屍速列車，讓高消費的他國觀光客「懼」來台灣，那才是重創台灣觀光業吧？

由於台灣觀光發展南北不平衡，近日觀光局擬以四千萬元預算，鼓勵旅行團前往台南、高雄、屏東、澎湖及台東縣市旅遊。殊為可惜，缺少雲嘉嘉縣市，畢竟前述地點已有穩定客源，補助是錦上添花，增加雲嘉嘉更是雪中送炭。而地方首長的觀光政策，更不能只帶來「一日效果」。猶如印度聖雄甘地所言：世界七大錯，第一、沒有良知的享樂，是不好的。因此，沒有「政績」的「短暫有感」同樣是不好的。同樣的，觀光業要擴展自己的餅，而不是在舊餅裡扭捏踢騰。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航