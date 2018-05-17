與民進黨「分手」後的柯文哲：終於成為藍綠的共同敵人

（中央社）

民進黨選舉對策委員會昨（16）日決定，年底台北市長選舉將啟動徵召程序，提出人選，若有人要接受徵召，必須加入民進黨。台北市長柯文哲說，還是努力到底，目前沒有規劃入黨。

柯文哲昨天下午到台北市議會報告107年台北市地方總預算第一次追加（減）預算案編製經過，並接受議員質詢，他從台北市政府走向台北市議會途中，接受媒體訪問。

親民黨籍市議員林國成、黃珊珊、民國黨籍市議員徐世勳、國民黨籍市議員戴錫欽、汪志冰也質詢此議題。戴錫欽質詢時表示，會不會覺得民進黨自提人選是未經理智思考的結果，柯文哲認為，只考慮年底選舉勝負結果與後續的邏輯會不同。

最終與民進黨走向「分手」一途，柯文哲說，這樣的結果也沒有所謂的要不要、喜歡不喜歡，只是確定三足鼎立後，打選戰確實有風險，「不要想說會成功，也可能被幹掉」。

汪志冰質詢，柯文哲曾說民進黨「不禮讓柯文哲，難道是禮讓丁守中嗎」，如今民進黨真的自提人選，柯文哲坦言，這樣的情形確實會讓選舉變得比較困難，「不過，不要緊，我們還是努力到底」。

而林國成、黃珊珊則期許柯文哲，林國成認為，雖然民進黨自提人選，台北市民會做最後決定，提醒柯不要自亂陣腳，該替市民做的就勇往直前；黃珊珊盼柯文哲不要忘記4年前的推倒藍綠高牆一席話，勉勵他做自己，不要改變。

柯文哲回應，他還是認真處理市政，「該怎麼做就怎麼做，很多爭取連任的縣市長現在都在忙跑攤，但自己還是很認真在上班」。

國民黨台北市議員鍾小平質詢指出，民主進步黨決定自推台北市長人選，問柯文哲現在心情如何，以及如何看藍、綠可能對手，從以前自稱墨綠、談兩岸一家親後又致歉，是否承認九二共識和維持現狀，最終的中心思想為何。鍾小平還要柯文哲不要再用兩岸一家親的言論，混淆藍軍騙選票，還說「丁丁（丁守中）是城市獵人，要終結掉叢林獅子（柯文哲）」

同黨籍市議員秦慧珠質詢則問到，柯文哲曾自喻為誤入叢林的獅子，一定會突圍，詢問在場各局處首長是否認為柯文哲會連任成功；新黨市議員陳彥伯則說，公托中心不足，多數議員都接過民眾請託，直指柯文哲如此態度還想選總統，只會畫政見大餅。

柯文哲回覆表示，自己心情很平靜，目前還不知道行政院長賴清德是否要參選北市，但認為最大的敵人就是自己。他說，讓普世價值在台灣實現是他的夢想，並說兩岸普世價值就是和平相處。

柯文哲表示，「兩岸一家親」是自己內心想法，但不喜歡別人逼他講，並指在台的中國大陸配偶有37萬人，在對岸求學和工作的台灣人也有200萬人，台灣外貿對中國大陸出口依存度約40%，顯見兩岸民間交流是相連的。

他提到，維持現狀沒有問題，但自己對九二共識仍有疑慮，「因為這是標題，但要把內容講清楚」，還說自己是白色、非藍色，白的就是要爭取藍、綠選票，並認為「丁丁是個人才」。

柯文哲隨後答詢陳彥伯時也說，「我一定會當選（市長）啦」。並說自己目標就是連任成功，也有信心，但不會加入民進黨或組白色聯盟政黨，認為自己用市政團隊就可以競選，想試試看能否用做好市政方式來打選戰。

他也說，初步打算抵押自家房產貸款新台幣2000萬另作為競選經費，另外再加一些物資招募就足夠。同時，市政白皮書再過一個月就可交出，將陸續發表。

《蘋果日報》報導，柯則強調，四年前他推倒藍綠高牆只是開始，「若這次有兩黨候選人，我還可突破，才是台灣社會真正走出藍綠包袱」，他會把此次選戰當成再度騎單車挑戰一日雙塔，「太刺激了」！他並在答覆議員質詢會否落選後再打總統選戰時，信心十足說：「不會啦！我一定會當選！」

柯也自嘲：「終於民進黨跟國民黨有共同目標，要打敗柯文哲」，面對選戰呈現三足鼎立態勢，柯說：「無招勝有招。」

《聯合報》報導，柯文哲還說，他不敢揣測為什麼會成為藍綠共同敵人，但總之要打破整個台灣政治生態；目前為止，沒有組白色聯盟政黨的計畫，至於是否擔任第三勢力召集人全國串聯，回去會想一下。未來是否尋求親民黨主席宋楚瑜支持？柯說，和宋的交情不錯，但時代力量黃國昌應該不會替他站台，林昶佐比較可能會。

民進黨北市長選舉啟動徵召 不排除陳菊賴清德

民主進步黨發言人鄭運鵬表示，選舉對策委員會昨天開會決定，2018年台北市長選舉，民進黨將啟動徵召程序，提出人選。

民進黨選對會共同召集人陳明文會後受訪指出，召開選對會時他與選對會共同召集人林錫耀向選對會成員報告徵詢過程，包括里長、市黨部執評委、議會黨團議員的意見，簡單來說，大部份是傾向希望民進黨自己徵召人選。

陳明文說，所有的選對會成員聽完報告後，大家個別表達意見，意見相當一致，就是希望這次台北市長，民進黨用徵召方式提出人選，所以，選對會今天的決定就是向黨主席建議啟動徵召程序，開始評估人選。陳明文透露，盡量希望在5月底前能夠評估出適當的人選來代表民進黨參選台北市長。

選對會三點聲明如下：

選對會近來針對民進黨在台北市基層黨公職幹部進行座談，多數認為民進黨應提出自己的市長候選人，讓中央與地方執政同步，貫徹對人民的改革承諾，實踐民進黨對首都的市政願景。 2014年民進黨在野時，選擇與無黨籍的柯文哲市長合作，以在野大聯盟的形式，順利打敗國民黨，實現首都政黨輪替的艱難目標。如今民進黨已在中央執政，並於國會過半，在改革進入最關鍵的時刻，民進黨應承擔更大的責任。未來的市長應當充分理解本黨目標與價值，並與中央執政一致，共同推動政策，實踐改革理想。 基於上述評估，針對台北市長候選人徵召事宜，選對會將向主席提出建議，依「民主進步黨二○一八直轄市長暨縣市長提名特別條例」之規定，啟動徵召的程序，開始評估人選。

媒體追問，若台北市長柯文哲加入民進黨，是否有合作的空間；陳明文則說，這個假設性的問題，他沒有辦法答覆，但目前會從黨內評估適當的人選，代表民進黨參選，這次台北市長是以徵召的方式產生。

媒體詢問，除了前副總統呂秀蓮、立委姚文智及前台南縣長蘇煥智等檯面上3位表達參選意願的人之外，還會徵詢其他有人推薦或有意願的人選嗎？陳明文說，那當然，會根據提名特別條例，進行徵召。

媒體追問，「曾經被點名的強棒，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德等人也有可能在徵召程序嗎？」陳明文說「不排除」。至於接下來評估人選，會用民調或什麼方式處理；陳明文說，徵召方式是做總合的評估，民調作為參考，不是決定。

《中國時報》報導，亦有人認為，既然檯面上已經確定有兩個人，就應該直接從兩人中挑選，若從人選上的衡量，立委姚文智比前副總統呂秀蓮適合，但因為呂德高望重，可安排時間拜訪懇談。

由於行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊與蔡英文是這次選舉的「鐵三角」，賴、菊不可能參選，因此先前黨內討論台北市長人選時，政委唐鳳、文化部長鄭麗君、金管會主委顧立雄等都有被點名，選對會除了重新檢視，也將等看看有無其他人「報名」。

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核稿編輯：楊之瑜