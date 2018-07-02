開源？還是節流？這是一個企業營運上永遠的問題。很多時候，開源節流可以並行無礙，但是當這個問題與能源有關，在地球資源有限的情況下，開源就不太可能成為一個選項。

提高能源效率，就是省下不必要的支出

現在有非常多的企業注意到提升能源效應、節能的好處，不只是對地球好一點，更有實際的經濟好處。

例如太平洋瓦斯及電力公司（Pacific Gas and Electric Company），為了證明大規模的能源效率改善設施，比零星、小型的改善措施更划算，曾在1990年代進行一個叫做ACT2的實驗；他們在加州戴維斯郊區建造的一大片全新的住宅，經過特殊的設計之後，這些住宅在夏天完全不用冷氣就可保持涼爽。若大量採用這種房屋設計，比起同樣大小的傳統房屋，不只建造費用節省了1,800美元，使用年限內的維修費也可節省1,600美元。

在美國，每小時有250萬個塑膠瓶被消耗，等於每天消耗6千萬個。而插在每個塑膠瓶或塑膠杯裡的那根吸管，僅僅每天所丟棄的數量，就足以繞地球兩圈。換句話說，在美國，只要每人每天少用一根吸管，海洋裡就少了6千萬根足以讓海龜或鯨魚或各種生物誤食而死的吸管。有九百家分店的英國餐廳Wetherspoon注意到了這一點，加入反塑膠吸管運動，每年省下7千萬根塑膠汙染物，大幅降低了地球的負擔。

節能燈泡、回收熱能再利用、再生紙張⋯⋯等等，已經是企業在節省能源的配置上，最常見的選擇。但有一個環節可能還沒有被注意到，卻消耗著大量被節省下來的能源。

從源頭下手，才能真正的節流

當我們發現手機裡有耗電量很高的APP，我們會關掉它，或者盡量少用。如果把辦公大樓想像成手機，第一個要關掉的，很有可能就是影印機。

很多人不知道的是，辦公大樓能源消耗事務設備的耗電量占比近10%，其中最常見的就是影印機。問題在於，不管是新創公司、中小企業、學校、政府機構，或者跨國大型企業，辦公室中總是少不了一台，甚至多台影印機。

這些需要耗材又耗能的影印機，長期下來就是一筆驚人的隱形支出，在不知不覺中，消耗了地球的資源，也帶來了不必要的開銷。因此推動企業節能，更應該從源頭的事務機採購做起，淘汰耗能產品、提供更高效率。

在細節上要求，讓企業走得更長遠

成立於日本的Epson，是精工（Seiko）的子公司，向來以精密、確實的精神態度，致力於研發各種家用與商用設備。

Epson所推出的最新列印解決方案，以專注細節，成就精準高效為原則，研發精點微噴列印晶片，發展出新一代的WorkForce Enterprise省彩印A3極速微噴影印機。不只有出色的影像品質、200%的極速列印，耗電量更僅需傳統雷射印表機的1/8，為企業節能並提供更高效率。這份理念與實際成效，也深受Mercedes-AMG Petronas的認同，成為車隊在這個科技世代中，商務應用的最大助力。

除此之外，WorkForce Enterprise簡潔的機構設計，活動式零件數量較彩色雷射印表機少，可減少機器維護作業所需的零組件以及所耗費的精力，大幅降低維修成本及停機時間。WorkForce Enterprise人性化的設計，還有簡易的操作方式，讓大型工作群組可以高速輕鬆處理列印、複印、掃描至電子郵件及其他工作等。更換墨水時，不須處理髒污的碳粉匣，也無須等待零件冷卻，是專業人士辦公室中必備的絕佳利器。

Photo Credit: Epson Epson WF C20590驚人的低功耗：僅需同級雷射的1/8耗電量。

一流專業人士的列印解決方案首選，WorkForce Enterprise省彩印A3極速微噴影印機，開創辦公室節能新世代，極高速、極高品質、極耐用、極省電，F1級的列印速度，從此改寫雷射比噴墨快的舊印象。

現在就為辦公室節能加速：https://www.epson.com.tw/lij