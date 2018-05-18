柯黑就是覺得惡龍的頭一定要砍下來，就算死一些老百姓也是可以的

民進黨說要啟動徵召程序，既然走到了這一步，那麼未來也就不存在禮讓之說。

柯文哲說，這個國家是瘋了是不是，拼命把人抹黑抹紅，坦白說，我覺得那些人抹黑抹紅的想法，實在是不可取。

我認為時代力量黃國昌對柯文哲的說法是最公允的，因為他說的是：「時代力量不支持柯文哲的兩岸路線。」這一個說法，我是認同的。黃國昌講話實事求是，有一說ㄧ，有二說二，柯文哲覺得兩岸可以交流，可能黃國昌覺得這樣的交流不好，比如可能有國安疑慮，或等等甚麼，我覺得這都可以在事實基礎上面做討論（國昌模式上身）。

各位可以去觀察ㄧ個點，那就是無論是黃國昌或林昶佐，他們可能批評過柯文哲的兩岸想法，但是他們從沒講過柯文哲的市政如何如何。

換句話說，我個人的解讀是這樣，按照時代力量的問政風格來講，今天如果要做批判，ㄧ定是要有一說ㄧ有二說二，絕不偏離事實，換言之，柯文哲的市政，我想做得是還可以的，我個人也給柯文哲在市政上打70分。

至於兩岸路線，等柯文哲當總統再講吧，等柯文哲有那個能力布局全國再講吧。我們柯粉大多數都不認為柯文哲沒有民進黨的幫助，可以來選總統，但是許多柯黑很弔詭，他們覺得柯文哲沒有民進黨的幫忙，三強鼎立民進黨必勝，台北市必定是民進黨的。

可他們一方面這樣想，ㄧ方面卻覺得柯文哲能選總統能幹掉賴清德。賴神，你被你民進黨的支持者看扁成這個樣子，你還當什麼神？

其實我覺得柯文哲從政以來，真的要講的話，其實柯文哲沒什麼大問題，他的問題就是他的黨國思想、華國邏輯很重。他在很多事情的處理上，都跟許多先進覺青的步調，是不同的，而且是很明顯得不同。很多覺青有一個很大的特點，就是面對不容易解決的事情的時候，就是把困難當惡龍，然後希望自己是那一個勇者，能夠一刀砍斷惡龍的頭，做萬年的反抗革命軍。

可是柯文哲處理事情，他完全就不是這一個邏輯，他的邏輯處處可見是「如何把事情做好」、「如能把這個事情做最妥善的解決為先」。很多事情我們都可以發現，華國思想最重的「妥協」，在柯文哲身上是若隱若現，可是他跟過往國民黨民進黨那種喬事情的妥協上，又有一個很大的不同，那就是如果這個惡龍的頭很小，能夠輕易一刀砍斷，當斷他就斷。

最明顯的，就是北門、馬英九專用道、敬老年金、公宅等，各位可以發現，這種小惡龍，可以砍斷的，他就展現大刀闊斧的決心砍。

可是如果這個惡龍體積太大，ㄧ刀砍不斷，裡面政商結構錯綜複雜，比如大巨蛋，他就徐徐以圖之，改以如何取得ㄧ個中間值來做。比如大巨蛋重談權利金，更改樓地板面積，加強工安結構或強化捷運安全結構等來做。

我講這個都是事實，我們有一說ㄧ有二說二，柯文哲有做的我們就講，這都是可查證的事實基礎。可是很多覺青就會覺得，柯文哲好像沒有中心思想，就覺得你要嘛你就甚麼龍你都砍他的頭就對了，只要是惡龍，就砍頭，管他大的小的，管他難的簡單的，通通就砍。

我們改革者就是什麼龍都殺，什魔龍都屠，這樣才配叫作勇者，不敢砍大惡龍的，就不是勇者，就不配稱為改革者。我相信很多覺青大概都是這樣子的思考模式，覺得事情該怎樣，該砍頭就砍頭，能砍的就是好官，頭砍不下來我們就罵死你。

這我就不深入贅述，這世界上的事情，不是這麼簡單的可以二元論，懂的人就能懂，不懂的人你說破嘴也沒用。因為現在屠龍者的腦容量可能比龍還小，大概只能裝兩個字：砍頭。

所以就會有些人覺得，柯文哲你砍小惡龍的時候，本來我們這些先進進步思想派的人底下的支持者，有一部分的人看到你大刀闊斧的砍了小惡龍，就也支持柯文哲，可是我根本就看不慣你對付大惡龍的手法，不是跟小惡龍一樣的方法。

這時候這些人的心態是什麼？

我覺得我的價值觀應該是這個樣子，我的價值觀才是正確的，我的價值觀，是宇宙第一，世界第一，應該供奉起來大放金光普照世界，誰看到誰就頂禮膜拜，口稱上善，這真是救國之方，什麼龍的頭都砍給他死。

Photo Credit： 我要台北大巨蛋 CC0

國家要好，就是惡龍的頭都斷光的時候，這時候國家自然就好了，就乾淨了。可是不對啊，怎麼支持我這個價值觀的人，遠遠比支持這個對大小惡龍不同調的人還少？說難聽點，這叫做小神忌妒大神，小神覺得我才是太陽花學運後崛起的正宗代言人，我才是影響台灣未來的那一個推手，怎麼我的支持度，搞到後來反而還輸給了這種不敢砍大惡龍的頭的人？

我覺得，這種心情，就像有些小黨忌妒羨慕恨時代力量的放大版吧，只是他們不是小黨，而是各有影響力的人。我要讓你們知道，我不是那種沒影響力的誰誰誰，我是台灣的推手，我是台灣的眼睛，我是台灣的ＸＸ，我會證明給大家看，我比你還有影響力，看我來號召多少信徒來跟隨我。

我才是真正的上師。

可這些有影響力的人，十個聚集起來打ㄧ個都沒辦法徹底打倒ㄧ個人的時候，那種忌妒的心情，更加被放大，於是就更加用力，更加渲染，更加大力道。否則這麼多人都無法打倒ㄧ個人，我們這些人以後還要混嗎？

各位想ㄧ想，柯文哲不過是黨國思想重了點，柯文哲在處理難度較高的事情上，在兩岸上我們可以說我們不認同與中國交流是正確的方向。這可以講，因為我也覺得中國有很多的手段是很可怕的。

可在市政上，我卻不認為很多事情都是砍頭這樣去做事最好的辦法。

可大家可以看看那些柯黑，每個人都是覺得砍頭才是治國良方，砍下惡龍的頭，才是解決問題的辦法，在很多很多的事情上，幾乎都是這一個調調。我個人是深深不以為然，砍頭砍得掉，能解決問題那最好，問題是這些人只管砍下去，卻不想，頭砍不掉的時候，有更多的問題出來的時候，那該怎麼辦？

沒有，他們就是世界的明燈，就是告訴你，你只能選砍或不砍，你不砍，你還讓人稱讚說你是改革的領導人我就不爽。我就忌妒你，我就是想拉下你，想讓大家認清楚你根本就不是什麼改革者，我就是想撕下你的假面具。這些人其實想表達的是，要說改革者，我們才是改革者，鎂光燈應該打在我們身上，網紅什麼的，才是應該冠在我們身上的名詞。

Photo Credit:AP/達志影像

可是他們沒搞清楚的是，現在多數的台灣民眾，都共同認為，大惡龍的頭如果不好砍，那我們認同徐徐以圖之的做法，你有收回一些權力金，你有收回一些樓地板，你有加強工安消防安全，你有顧到捷運的安全，這些事情我們是有看到的。

可是我們同時還看到，有些人就是瘋了，一計不成再施一計，一招不行，再出一招，一波一波的來，不把柯文哲打成秦檜不罷休。若能把柯文哲做成秦檜像，跪在那裡人人吐一口水，我們這些改革者又能被大家供奉起來膜拜，這才是最棒的結局。

但你柯文哲是不是秦檜，我們要證明，我們說你是你就是，我們喊水能結凍，我們能讓台灣風生水起，能讓台灣人通通跟我走，那種大哥一出馬，萬千小弟跟我來的風騷，一輩子難忘。到老了還能緬懷不已，想當年我ＸＸＸㄧ句話，多少人跟我，多少人信我，我是台灣人的眼睛。

我個人覺得，其實這是相當的惡毒，為了證明自己才是對的，為了證明自己的價值觀才是治國良方，不惜把人打成秦檜。台灣人，台灣情，真正台灣人的良善，真正台灣人的那種性情，沒人在這樣搞的。只有最惡毒最下流，最背後捅刀的那種人，那種陰險之輩，才會幹這種事情，我想這絕對不是什麼正派的台灣價值。

我還是支持柯文哲，我認同大惡龍的頭砍不下，可徐徐以圖之，比起你一刀砍不下來，大家搞到魚死網破，打個十幾年的官司，大坑爛在那裏不動工，捷運的安全堪虞好。

可是這些自認台灣的改革者，先進者，他們是怎麼說的？他們說的不就是：柯文哲縱容惡龍偷偷動工，該死。

他們的意思就是，大坑應該爛在那裡動都不准動，如果捷運有任何安全問題，萬一出事情，不關他們的事情。他們要砍的是惡龍的頭，只要惡龍的頭能砍下去，這一刀下去如果砍死了ㄧ些老百姓，那是可以的。

各位可以想想，當初他們的這個邏輯是不是這樣？

我完全不能認同柯黑的這種邏輯，別跟我講台灣的良善，那真的是聽不下去，騙騙低學歷的可以，民調清楚的證明，高學歷有邏輯的你騙不來啦。

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