【圖輯】你同意捐款被公益團體拿去壓榨過勞駕駛嗎？

伊甸基金會針對復康巴士駕駛過勞低薪處境，反覆在受訪中說：「我們要對捐款人有交代。」說「捐款人希望錢可以直接用在弱勢身上（所以不能拿來加薪）。」連勞工局都說：「伊甸是公益團體，收受公益善款，不能罰這麼重。」

真的好好奇呢！趕快來做個市調：捐款人，這是你們的意願嗎？你們有同意捐款被拿去壓迫過勞駕駛，被公益團體拿去反覆繳交罰款嗎？

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這是你們的意願嗎？你們有同意支持血汗社福與血汗公共服務嗎？

如果沒有，請為你及你捐款給伊甸的朋友們分享這則懶人包，請告訴伊甸基金會，告訴委辦復康巴士的臺北市政府和社會局、臺北市公共運輸處：「我沒有答應捐款要這樣用。請不要代表我說話！」

※如果你想要更了解復康巴士駕駛的處境：

※如果你想要了解政府如何付錢委辦再丟任勞雇相殘，殘害社會福利保障精神：

本文經NPOst公益交流站授權轉載，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航