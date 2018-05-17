- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
2018/05/17, 勞工
【圖輯】你同意捐款被公益團體拿去壓榨過勞駕駛嗎？
Photo Credit: FE DESIGN 葉馥儀、NPOst 公益交流站
我們想讓你知道的是
伊甸基金會每年捐款收入超過6億，但服務身障者的復康巴士司機每天要工作超過11小時、每月加班46小時，才能領到3萬1千元，被逼到極限的司機們在5/14罷工爭取權益。伊甸針對駕駛的過勞低薪，反覆在受訪中說：「我們要對捐款人有交代。」
唸給你聽
powerd by Cyberon
伊甸基金會針對復康巴士駕駛過勞低薪處境，反覆在受訪中說：「我們要對捐款人有交代。」說「捐款人希望錢可以直接用在弱勢身上（所以不能拿來加薪）。」連勞工局都說：「伊甸是公益團體，收受公益善款，不能罰這麼重。」
真的好好奇呢！趕快來做個市調：捐款人，這是你們的意願嗎？你們有同意捐款被拿去壓迫過勞駕駛，被公益團體拿去反覆繳交罰款嗎？
遠東銀行、Mercedes-Benz Taiwan 台灣賓士、悠遊卡公司、World Gym世界健身中心俱樂部粉絲團、EVER RICH 昇恆昌免稅預購網、頂好Wellcome、舊振南餅店 JZN Taiwan Pastry、匯豐銀行 南京東路分行、遠雄集團、國際扶輪3520地區 | Rotary International, District 3520、奇美食品、高雄郵局⋯⋯
這是你們的意願嗎？你們有同意支持血汗社福與血汗公共服務嗎？
如果沒有，請為你及你捐款給伊甸的朋友們分享這則懶人包，請告訴伊甸基金會，告訴委辦復康巴士的臺北市政府和社會局、臺北市公共運輸處：「我沒有答應捐款要這樣用。請不要代表我說話！」
※如果你想要更了解復康巴士駕駛的處境：
- 血汗社福──伊甸基金會復康巴士勞資爭議案
- 掙扎於貧窮線上的助人工作者／伊甸復康巴士爭議採訪後記
- 在慈善巨塔前，放下一塊敲門磚／伊甸復康巴士爭議（終）
- 臺灣社福界第一場罷工：低薪過勞挺身障，復康巴士司機爭勞權
※如果你想要了解政府如何付錢委辦再丟任勞雇相殘，殘害社會福利保障精神：
- 維持一個 24 小時的全國保護專線有多困難？／從世界展望會 113 流標案，到公益團體胸口永遠的痛（上）
- 社會安全網搖搖欲墜，都是「市場」的錯？／從世界展望會 113 流標案，到公益團體胸口永遠的痛（下）
本文經NPOst公益交流站授權轉載，原文發表於此
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『圖輯』文章 更多『勞工』文章 更多『NPOst 公益交流站』文章