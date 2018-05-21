用「Y染色體容易出問題」來罵人？認識雄性素不敏感症候群

這些日子以來，有一件事情讓我真的感到很悲傷。身為跨性別女性主義者，一而再地看到自詡「女性主義者」的順性別女人，一直拿「Y染色體容易出問題」來罵人。我可以理解是想批判男性壓迫與特權問題，可是能不能稍微發揮同理心一下，不要再無意間傷害一些「女生」朋友好不好？

事情大概是這樣子，因為長期耕耘跨性別運動的緣故，在跨性別與間性人（intersex）社群裡面，有那麼一位女生朋友，她的出生性別跟性別認同都是女生，也過著跟女孩子一樣的童年。可是到了青春期，看著其他女孩們接二連三地初經來潮，她的月經卻一直遲遲沒有來。原本以為只是青春期遲緩什麼的，可是看了一堆中西醫都找不出問題。家人跟她都感到非常擔心，害怕女孩她是不是生病了，如果持續如此下去，將來會不會無法生育，甚至開始擔憂能不能順利結婚，可能會被夫家以「無法傳宗接代」拒於門外。

直到國三她去了醫學中心，做了一系列詳細的檢查之後，才赫然發現她其實「有Y染色體」，因為她是所謂的「雄性素不敏感症候群」。明明是「46XY性染色體」的胚胎，多數狀況來說會成長為「男嬰」，卻因為這樣特殊的情況，所以發育成了「女嬰」，並作為女性出生成長。她們通常有發育不完全的睪丸，卻有著一般女性的外陰、陰蒂與陰道，可是因為性腺的緣故，無法擁有像多數女性一樣生育能力，還必須定期口服女性荷爾蒙，來避免骨質疏鬆跟陰道乾澀，這樣子的過程非常辛苦。

這樣少見的消息，對她與家人來說，簡直就是晴天霹靂，開始懷疑「所以我不是女生」，甚至一度自殘想尋短，陷入了長期的憂鬱及焦慮不安之中，花了很久的時間才走出來。因為義務教育的健康教育課本告訴我們：XX是女性／XY是男性，卻不曾告訴大家有不一樣的狀況，世界上有XX男性／XY女性的存在，甚至還有XXY、XYY跟XO等多元生理性別存在。

她的故事我說完了，當有自詡「女性主義者」的女人一再使用「Y染色體容易出問題」罵人時，她的心理創傷等於一再被踐踏，宛如千刀萬剮般地刺痛。跨性別與間性人群體通常也關心女性主義、支持性別平權，因此在批判男性壓迫與特權的時候，請不要傷害這些女性、性少數盟友。

作為女性主義者，我認為無知不是罪大惡極，尤其是這樣邊緣少數的生命經驗，這是整體社會教育不足的問題。我也有很多不知道的事情，只是希望我們「女性主義」的實踐，不是透過踐踏邊緣性別主體的生命而來，而是不斷吸取新知與傾聽不同生命經驗，共勉之。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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