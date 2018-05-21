只要易科罰金，就可以不用被抓去關嗎？

文：法操司想傳媒

據新聞報導，2015年四月彰化縣一名楊姓男子，曾口出惡言辱罵醫護人員「下賤」、「欠罵」等不堪字眼。而2016年六月初，遭彰化地方法院判決處拘役45日，如易科罰金，可以新臺幣2000元折算一日。因此，楊男提前向彰化地檢署聲請易科罰金9萬元，然而，檢察官卻以四點論述不准易科罰金，旋即發監執行。

犯罪都可以選擇易科罰金嗎？

依據《刑法》第41條第1項本文，最重本刑為5年以下有期徒刑，且受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告，得以新臺幣1000、2000或3000元折算一日，易科罰金。所以，並非所有犯罪都可以易科罰金。

舉例來說，《刑法》第121條不違背職務之受賄罪，其最重本刑為7年以下有期徒刑。即使法官判處6個月有期徒刑，也不能易科罰金。

得易科罰金者，例如：《刑法》第277條第1項傷害罪（最重本刑為3年以下有期徒刑）、《刑法》第309條第1項公然侮辱罪（最重本刑為拘役）、《刑法》第320條竊盜罪（最重本刑為5年以下有期徒刑）等，若遭判處6個月以下有期徒刑或拘役，才有機會可以易科罰金。

需特別說明的是，是否宣告得易科罰金，為法官的權限。換句話說，法官也有權限判處「甲某某公然侮辱人，處拘役肆拾伍日。」不准易科罰金。

最終決定得否易科罰金的，是執行科檢察官

法官作成判決時，可決定是否得易科罰金。如果法官宣告得易科罰金，受刑人就可以向執行科檢察官聲請易科罰金，但最終決定得否易科罰金的是執行科檢察官。原則上，檢察官多會准易科罰金，只有少數狀況不准，以下列舉兩種不准易科罰金的狀況。

一、難收矯正之效或難以維持法秩序：

《刑法》第41條第1項但書：「但易科罰金，難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限（編按：不准易科罰金）。」而本案例中，檢察官即以四點論述來說明，為何准楊男易科罰金將難收矯正之效或難以維持法秩序。

檢察官認為，以楊男之財力，易科罰金之金額難有矯正之效。而且楊男所侵害者，不僅是告訴人的個人尊嚴，更傷害我國維持不易的健保制度及醫療資源。若准許易科罰金，亦難以維持法秩序（詳細請參閱彰化地院刑事裁定105年聲字第687號），因此不准易科罰金。

二、受刑人聲請「得易科罰金之罪」與「不得易科罰金之罪」合併執行：

依《刑法》第50條，原則上「得易科罰金之罪」與「不得易科罰金之罪」不併合處罰。如果受刑人請求檢察官合併執行，檢察官應依《刑法》第51條聲請定其應執行之刑。但是合併之後，就不可再易科罰金。

簡單說，就像兩塊黏土揉在一起會變成一塊新的黏土，「得易科罰金之罪」與「不得易科罰金之罪」併合處罰之後，原本可以易科罰金的刑消失，融入另一個不可易科罰金之刑，變成一個新的刑。

不可再易科罰金的理由，如司法院釋字第679號解釋所述：「得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪併合處罰，犯罪行為人因不得易科罰金之罪，本有受自由刑矯正之必要，而對犯罪行為人施以自由刑較能達到矯正犯罪之目的，故而認為得易科罰金之罪，如與不得易科罰金之罪併合處罰時，不許其易科罰金。」

舉例來說，受刑人犯《刑法》第354條一般毀損罪，遭法官判處5個月有期徒刑，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯《刑法》第221條強制性交罪，遭判處7年有期徒刑。執行時，受刑人如向檢察官聲請合併執行，檢察官應依《刑法》第51條聲請定其應執行之刑，於7年以上7年5個月以下之間定執行刑，不許其易科罰金。

不准易科罰金，要如何救濟？

若檢察官不准易科罰金，依《刑事訴訟法》第484條「受刑人或其法定代理人或配偶以檢察官執行之指揮為不當者，得向諭知該裁判之法院聲明異議。」受刑人可以向法院聲明異議。

須特別說明的是，「諭知該裁判之法院」是指在判決主文中諭知「刑度」與「易科罰金標準」的法院。以本案為例，二級審台中高分院判決主文記載「上訴駁回。」而彰化地院判決主文記載「楊某某公然侮辱人，處拘役肆拾伍日，如易科罰金，以新臺幣貳仟元折算壹日。」則本案例「諭知該裁判之法院」、得為聲明異議之對象，即是彰化地院。

但是，如果執行檢察官已經具體說明不准易科罰金的理由，也沒有逾越法律授權、專斷等濫用權力的情事，還是會遭法院駁回異議，不得易科罰金。就像本案，雖然判決書曉諭得易科罰金，但是最終決定得否易科罰金，是由執行科檢察官決定。本案執行檢察官以難收矯正之效、難以維持法秩序為由，不准易科罰金。而法院也再駁回受刑人的異議，受刑人就不能易科罰金。

附錄、相關判決書字號：

臺灣彰化地方法院刑事判決 104年度易字第538號

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 105年度上易字第357號

臺灣彰化地方法院刑事裁定 105年度聲字第687號

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航