解析台灣人才流失（上）：流失的是什麼？人才、人力大不同 

文：陳冠霖（青平台基金會專員）、李奕萱（青平台基金會編輯）

人是國家運作的根本，擁有豐沛而優質的人力資源，更是一個國家能否長期穩定成長的重要因素。然而近年來，從國外的研究機構到台灣政府本身的統計報告，都指出台灣存在著「人才流失」的問題。根據行政院主計總處於2017年所做的統計，我國2015年在海外工作的人數達72萬人之多，同年「IMD人才競爭力報告」也提到了台灣有人才流失的危機。

不過面對這種情況，也有人樂觀看待，比方今年一月，前總統馬英九針對於中國對台灣挖角一事，就曾經表示過：「中國幫我們解決失業問題，我高興都來不及，我們人才可以再培訓也沒有問題，這樣雙方也能更交流。」顯見並非所有人都覺得「人才流失」是一個嚴重的問題，這就要去探討「人才流失」的原因跟種類，才能知道真正的問題癥結點。

人才流失有很多種情況，有些對國家有嚴重影響，但是有些似乎僅是市場機制所造成，顯然這之中有一些值得釐清的問題，包括：究竟何謂人才流失？它又是怎麼樣造成一個國家的威脅？這些是本文將一一探討的項目。

流失的，到底是什麼？人才、人力大不同

一般談論人才流失，多數是引用前往海外工作的人數，作為人才流失的一個評估指標，然而這麼多遠赴海外工作的人，其學經歷跟各種專業技能各有不同，前往海外工作的目的也各有不同。因此當我們談論人才流失的問題時，應該先對所謂的「人才流失」的這個「人才」以及「流失」做出一些定義。才不至於使得整個論點往錯誤的方向推演，才能找出真正該採取的對策。

人們赴海外工作的理由，與「人才流失」的定義有著高度的關係，赴海外工作不一定等於人才流失，比方一些在海外有大型業務、分公司甚至工廠的企業，每年都必須要有一定數量的人力外派到當地支援，這些人雖然在海外工作，但是並不該算是人才流失。除此之外，我們在海外工作的人數計算之中，也將一些在海外從事非法活動的人納入，比如將販毒或是詐騙的人士列計為海外工作者（在他們還未被繩之以法之前），這些人更不該屬於人才。

由此可知，如果單用前往海外工作的人數作為人才流失的指標，將會把許多不屬於「流失」或是「人才」的數字列入，這對於評估真正的問題來說，將會失去其精確性，所以前往海外工作的人數，應該被稱為「人力資源外流」。

但是，如果要嚴格去定義何謂「人才」，則不論是從學經歷、專業或者是職位來看，都容易有其偏頗。有鑑各個企業對於「人才」的定義不同，且每個人本身都具備一定程度的特殊技能以及價值，在某個角度上都可以被視為人才。為了方便後續的閱讀，本文不特別去定義誰是「人才」，而是對於人力資源的外流的情況加以個別分析，解釋這個現象帶來的問題與危機，並了解真正該擔心的人才外流是那些、以及背後所反映出台灣就業市場所存在的問題。

Credit: AP Photo / Wally Santana

人才流動有利有弊

全球化的時代，資源流動是自然的市場機制，這種流動在全球化的時代之中，是任何國家都會發生的正常現象，因為資訊的流通更為充分，再加上企業求才的方式更為多元，只要有能力、符合海外企業的需要、且國家本身不限制行動自由，任何人都可以自由選擇前往海外工作，尋求更好的待遇跟升遷機會。

同時我們也要注意到的是，在人力資源的流動過程之中，「流出」對於一個國家的好與壞其實依情況而定，比方我們一些優秀的運動員前往海外，參加職業競賽，為國爭光，回國之後又將他們在國外的經驗帶給後輩，這對於整體的體育發展是有正面影響的。但是反之，一些遭到外國惡意挖角的人士，替台灣的競爭對手效力不說，甚至出賣台灣辛苦產出的技術知識，這對台灣整體的影響絕對是負面的。

那麼，既然人力資源的流動是一種正常的現象，那麼又何來人才流失的說法呢？這是因為，有些人的外流除了影響他個人之外，連帶造成社會其他人、甚至整個社會的損失。而這損失和外流的原因有關，因此我們要進一步看人力資源外流的各種因素，也就是讓人才出走的「推力」，以及引入人才的「拉力」。在任何國家都存在將本國勞工逼往海外工作的「推力」，或是吸引外國勞工前來工作的「拉力」，依照每個人的志趣以及際遇不同，有著不同的影響跟結果。

比如說美國矽谷是高科技產業的聚集地，吸引世界各地的優秀菁英前往矽谷工作跟定居；反觀美國東北部沒落的「鏽帶」地區（Rust Belt），產業轉型失敗而使原本的產業外移跟倒閉，減少了工作機會，並且使得治安跟經濟發展不佳，進而使人口陸續移出。同一個國家，不同的地點跟不同的產業發展，造就了它對於勞動力不同的推力與拉力。人們到國外工作的數字通常是推力和拉力共同造成的結果，不同的推力和拉力所造成的利弊並不相同。

外移因素：台灣勞動環境惡性循環、海外較佳之聘雇條件

我們先來談談推力，也就是一個人為何要選擇離開原本工作的環境。阿里巴巴的總裁馬雲曾經針對於員工離職提出過他的觀點，基本上就是錢沒給到位，或是心受委屈了。講得更白話一點，就是低落的薪資跟不友善的工作環境，這兩點是一個人選擇離職，甚至遠離自己居住的國家、前往他國發展非常重要的因素。台灣人才流失的情況，背後反映的是台灣長期低薪以及勞動權益的不彰，迫使勞工「用腳投票」，選擇離鄉背井前往他國發展。

這兩項逼使勞動力外流的因素，可以歸因於長期以來台灣產業轉型的不成功，以及勞工權益受到漠視。由於產業沒有積極轉型，使得獲利率無法提振，只能靠壓低成本來與其他外國廠商競爭，致使勞工的薪資無法提升。而壓低成本的結果，最終會使得整個工作環境越來越不友善，平均每一位勞工分擔到的工作越來越多，卻未因此得到更好的報酬，這種惡性循環逐漸形成一股強大的推力，逼使無法忍受這種不合理待遇的勞工選擇離開台灣，前往海外尋求更好的工作機會跟待遇。

至於海外工作吸引我國人力資源的拉力，簡單來說，就是海外提供了比國內好的待遇和發展環境。當一個勞工看到同樣的一份工作，在海外可以得到更多的報酬的時候，他只要有足夠的能力前往海外尋求這份工作，他並沒有道理留在台灣忍受較低的報酬。這也就是我們經常看到，傳統產業在大喊缺工的同時，卻也有許多台灣年輕人踴躍地前往海外，替外國人做著辛苦的勞力工，原因無他，因為海外的報酬要比台灣來得好。外國薪資和環境好，就有高的拉力把我們的人力拉走。

Photo Credit: Corbis/達志影像

問題仍有待解決

人力資源的流動，在全球化的時代雖是一個正常的現象，但是當人力資源變成淨流出時，國內所擁有的勞動力及其中的重要人才將面臨數量不足，影響到一個國家的生產跟創新能力。

對於一些擁有豐富天然資源的國家來說，這樣的問題也許不是十分嚴重的事，但是對於像台灣這種缺乏天然資源的國家來說，可以說是至關嚴重的問題。因為像台灣這類缺乏天然資源的國家，價值的創造高度依賴優質的勞動力，一旦這類優質勞動力開始缺乏，創新的動力就會趨緩，同時影響到國家的發展。當我們稀少的關鍵性人才外移而不足，甚至是外國特意挖走我國的關鍵性人才並學習其技術時，對相關產業和國家更會有極大的傷害。

下一篇我們將細談各種前往海外工作的理由，要能夠理解離開本國前往他國發展的理由，才能夠真正了解人力流動對於一個國家所造成的影響，以發現其中哪些才應稱為人才流失，也才能夠真正擬出解決人力資源外流及人才流失的對策。

►解析台灣人才流失（中）：讓人才出走的推力與拉力

►解析台灣人才流失（下）：台商外移與商業挖角

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航