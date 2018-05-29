當媽媽成為「冷漠旁觀的加害者」，如何把母女關係愛回來？

文：黃惠萱

「琴，我們要結婚了。妳要跟妳媽聯絡看看嗎？」

她看著眼前這個即將跟自己共度終身的男人，儘管他看著自己的眼神無比溫柔，但她心中還是浮起難以抵擋的龐大的距離感，就好像她掉進冰塊裡，而全世界沒有人知道她身處在如此冰冷的境地。

打從她的父親不像個父親，而像個猥瑣卑劣的惡徒，在言語上騷擾、恐嚇她，後來甚至要求她幫他、服侍他，在她明白要抗拒之後，威脅、毆打她。

從那時起，方琴覺得自己再也不可能跟別人一樣了。

心裡的徹底崩塌

當她叫一聲母親的人，看著痛哭的她，但默不作聲，只是抱著懷裡的小弟弟，走到另外一個房間，她心裡某一塊微弱的亮光，才真正崩塌了。

還有誰能夠了解她？還有誰能夠幫助她？如果連自己的母親都不能？龐大的鴻溝在她與所有人之間裂開來，後來好多好多年，她的痛苦成為不能想起，無法言說的祕密。

一直到她遠走異鄉多年，艱辛地建立起自己的一塊小天地，遇到了一些人，他們雖然仍然不了解她，但他們散發著溫暖的亮光。

大概是因為這樣，她才有勇氣踏上掀開傷疤的療癒之路，改變了自己原本可能的命運軌道。

深埋心中的恨意

她以為在過好自己的生活以後，早已經可以放下，可以原諒了，但在治療中，她需要回憶並面對，撥開層層痛苦，她漸漸能感受自己心中深埋的恨。

過往內心強大的恐懼和羞恥，讓她隔絕自己對父親的恨。

在她接納自己當時的幼小與脆弱，抵抗自我厭惡的能力逐漸增強後，她開始能將對父親的恨和憤怒宣洩出來。

但那個看似沒有傷害，卻傷害她最深的母親，是她最難修復的傷痛。

「最應該看到我痛苦的人，眼中看不見我」，甚至她還感受到母親對她的恨，彷彿她的存在破壞了大家賴以為生的家庭。

從那一刻起，在她和世界上所有人之間裂開了一道難以跨越的鴻溝。

不管她再怎麼努力維繫關係，那些細如塵埃的無心與誤會，還是能輕易地將她和所愛的人分隔開來。

女兒的內心世界

「從終極背叛中存活」：那一定是我的錯，否則這一切難以接受

「我哭到失控，所以他制止了我。」她低頭輕聲地說。

我一邊請她捲起袖子，讓我看手臂上的傷，並詢問還有哪些地方受傷，一邊說：「妳覺得是因為妳失控了，所以他才會動手打妳嗎？」、「如果妳想要讓自己愛的人平靜下來？妳會這麼做嗎？」

我們一起在晤談室工作好一段時間了。我知道她靜下來之後，自己能夠慢慢有所覺察，學習去分辨什麼樣的行為出於愛，以及什麼不是愛。

曾經被至親虐待與背叛的人，常在面對顯而易見的虐待或剝削時，無法立即採取必要的措施保護自己。

她們和其他人一樣都會感到痛苦，但受傷的當下，腦海裡卻盤旋著一般人少有的念頭，像是：

「要不要信任這個人呢？」

「要不要再給他一次機會呢？畢竟沒有人可以永遠不犯錯。」

「是不是因為我懷疑他，他才會這樣對我？」

「我憑什麼挑剔別人，我又好到哪裡去？」

這些疑惑與自貶，讓她們錯失保護自己的黃金時刻。

我們在人際關係中所展現的安全感與判斷力，建立於自身的人際經驗，特別是生命早期與重要他人相處的經驗，而身體虐待乃至性暴力，可以說是所有創傷中深具毀滅性的類型，因為對愈年幼的孩子來說，身體上的巨大痛苦直接威脅生存，而龐大的恐懼將對幼小的心智造成難以想像的戕害。

在發生亂倫的家庭中，儘管表面正常，甚至光鮮亮麗，但為首的父母往往身心不成熟與不健全，難以擔當父職與母職。

亂倫加害者利用自己身為父母的權威，將自己的私慾發洩在孩子身上，年幼的孩子需要花費極大的精力去承受恐懼，導致許多身心歷程無法正常發展。

例如：難以輕易地區分正常身體的性感受、異常暴力下的恐懼，以及權力關係操弄下的罪惡感；而雙親中旁觀且無視孩子痛苦的另一方，他們不願或無能盡到保護之責，無疑是加諸在孩子身上沉重的第二層背叛，摯愛至親的終極背叛，讓「信任」與「療癒」變得極度困難。

「無法信任」成為最大的難題

背負這類創傷的人與人建立關係時，可能有兩種不同的信任困難。

一種是因為極度渴望獲得保護和照顧，所以過度輕易信任他人，讓自己重複陷入被騙或受虐的處境；另一種是在穩定與安全的處境中，卻過度警戒，難以放心，最後懷疑與自卑的態度成了破壞關係的因素。

更常見的，其實是兩種信任困難的混合體。因為當一個人對自己的內在經驗沒有信心，不敢採納內心的感受，進而透過有效的行動來驗證或維護人際關係，往往造成在該防備的處境下過度信任，卻在該放心的情境過度警戒。

就好像案例裡的方琴，儘管與未婚夫的關係穩定而親密，還是非常容易因為一句無心的話，引發出過去創傷帶來的隔閡感，當「一切都是我的問題，是我和別人不一樣」這樣的念頭浮上來的時候，就阻斷了溝通的可能性。

對內心受過終極背叛的人來說，信任不是一件自然而然的事情，而是一件需要持續反思與堅持的行動。

如果能夠有一段安全而穩定的治療關係，可以幫助她們重新建立對內在感受的信任，增進在人際關係中的判斷力，而在創造與維持更多好關係後，安全感會逐漸豐厚起來。

母親的內心世界

「視而不見，受害者之姿的加害者」：我只看得見自己的痛苦

身為治療師，我了解受害者，因為他們需要幫助與療癒；甚至我也了解加害者，因為要預防傷害與被傷害，但當我著眼於這類「冷漠的旁觀者」母親時，我發現自己對她們很熟悉，卻不了解，我常從我幫助的對象口中聽到她們，所以耳熟能詳，但那些都是間接的描述。

我尋思了很久，想到一個可能性，那就是這群「冷漠旁觀的加害者」其實是沒有意願和機會踏進晤談室的受害者。

其實「加害者過去可能是受害者」這樣的概念不算新鮮。處理校園霸凌加害者時，往往會發現他們也有受虐的經驗，這個現象在亂倫家庭裡同樣普遍。

以更廣的角度來說，所有心理議題都會在家族裡代代相傳。

但當我們面對受害者時，若貿然提出「加害者也是受害者」這類的思考，彷彿是肯定了受害者內心某些扭曲的信念，像是「他會這樣，也是情有可原。」「你不應該恨他。」這些也是加害者和旁觀者為了合理化自己的行為，常常會灌輸給受害者的話語。

如果說接受療癒提供了身心帶傷的人，有機會選擇另一條較不受過去影響的人生軌道，那麼在晤談的過程中，我確實見證過許多受害者在改變的分岔路上，「要是她們不是那麼努力地幫助自己，很可能就變成一個讓子女受傷的母親」。

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在那些危機時刻，她不是一個母親，她只是一個痛苦的受害者

一個被先生外遇折磨許多年的妻子，有時候晤談焦點會從先生轉到孩子，她說：「有時候，我覺得他們跟他一樣是來折磨我的。我兒子居然敢對我大罵，他憑什麼？我為他那麼辛苦，犧牲自己，守著這個家，他居然還罵我？」

每個人都會從自己的角度看事情，痛苦的人尤其如此。強烈的痛苦會讓他們難以跳脫自己的視角，無法設身處地地為孩子或所愛之人著想。

對比另一個也有著青少年兒子的母親，同樣面對「孩子對自己大罵」的情境，她可能也會感到受傷或生氣，但身心較平衡的母親，更有機會能在情緒淡去之後，認真地思考孩子的狀況。

她會想起兒子原本的個性，會探索孩子最近面臨什麼樣的壓力，更重要的是，她會去關心她的孩子，而不只是停留在自己的情緒裡。

一個被丈夫用冷漠傷害的妻子，一不小心就會成為同樣用冷漠傷害自己兒子的母親。

同樣地，一個有家暴或受虐史的女性，一生汲汲營營、如履薄冰地尋找自己可以依靠的對象，卻因為扭曲的成長經驗和低落的自我概念，總是選到有著加害者特質的異性，在面對丈夫侵害自己的女兒時，她心中還是想著自己為什麼又成為在關係中被嫌棄、不被選擇的人，用盡全力避免自己落入被剝奪、被拋棄的處境。有時候，她甚至會認為，那個讓自己失去一切的人就是女兒。

在那些危機時刻（她的心裡可能只有自己的危機，而非女兒的危機），她不是一個母親，她只是一個痛苦的受害者，但即使如此，也無法抵銷。對受害的女兒來說，她就是個無庸置疑的加害者。

只是究竟是什麼因素，影響了某些受害者沒有走上加害者的道路，而有些人順應著自己的痛苦，最後也把痛苦加諸在親近的人身上。

從晤談的經驗裡，我想「勇於面對自己的傷痕，即使痛苦，也持續療癒」，絕對是一個讓自己有機會選擇不同生命軌跡的原因。

妳有著被雙親傷害的童年嗎？或是有著一個對妳的痛苦視而不見的母親？沒有被至親保護，反而被背叛的經驗，讓妳一生都覺得自己和別人格格不入。

儘管妳很努力、很孤獨地走了很遠很遠，試著去信任、去愛，但每一個閉眼的瞬間，過往的創傷回憶還是可以輕易地把妳拉入內心深處的無人之境。

過早選擇原諒，會讓被遺忘和壓抑的自己回不了家

「她跟那個人離婚也不是因為我。這幾年，她又跟他聯絡上，說什麼她需要人陪她去看病，老了需要有個伴，她怎麼能？明知道那個人對她女兒做過什麼，她還要那樣的人作伴？」

她崩潰痛哭，泣不成聲。

「妳知道最誇張的是什麼嗎？那天她打電話來，問我生日聚餐可不可以讓他來！」最後一句幾乎是從她內心深谷震出的吶喊。

「她居然說，他畢竟是妳爸爸！」她尖叫、痛哭到自己沒有力氣為止。

晤談了好多年。頭一年，她總是不明所以地痛哭。

第二年，她開始能知道哭泣裡有悲傷與恨。

再後來，她才能指認出傷害自己的人，清楚地說出自己的感受與想法。

再更長一點的努力，她開始能和別人劃清界線，並拒絕受害。

她告訴我那通電話的結尾：「我跟她說，那是妳的事，我沒有這種爸爸。有他，就沒有我。」

當然故事不會到這裡結束，但她已經有力量改寫自己的劇本。

接每一個「自我的碎片」回家

從創傷中療癒自己是一段歷程。這段歷程裡，必須面對所有被妳遺忘或壓抑下來的痛苦與情緒。很多人在這個過程中很迷惘：

「治療不是應該讓自己更好嗎？為什麼我覺得愈來愈痛苦？」

「我心裡感受到愈來愈多的憤怒跟恨，我好害怕！」

「我是不是應該原諒他？這樣才表示我好了？」

因為很痛苦，所以我們很希望能找到特效藥，有的人會覺得「原諒」是一個特效藥。

從被動的角度，創傷能擊碎一個人的自我，讓一個完整的人變成一片一片。另一個角度是面對極大的創傷時，人們主動的防衛方式就是讓自己從經驗中抽離，這兩個過程都會讓一個人的感受和想法變得破碎與分裂。

療癒的過程就是接每一個「自我的碎片」回家。

找尋自我的歷程愈完整，妳會覺得自己復原得愈好，而「原諒」不是必然的要素，更多時候，「原諒」只是其中一種附加結果而已。

把母女關係愛回來

接納所有被自己遺忘的妳

不要過早嘗試「原諒」，而是好好地看看每一個在創傷過程中，被自己壓抑或遺忘的感受與想法。

每一個自我的碎片、每一個受傷的小孩，都是成長過程中值得被好好對待的妳。

釋放出憤怒與恨，不是為了破壞，而是為了讓困在痛苦裡的「每一個妳」被理解，讓她們重新回家。

與遺憾共處的最佳方式，就是「如實地接納」。 接納「母親的缺席」，接納自己可能永遠不會知道真相，並且接納自己對遺憾自然產生的情緒和想像，例如妳會疑惑、生氣、哀傷、怨恨、嫉妒，妳會不由自主地認為可能是自己不好，可能是命運不好。 如實地接納妳會有痛苦的情緒，也接納自己會產生無盡的想像，但是請記得，「情緒只是情緒，想法也只是想法」，這兩者都不是事實。 如果妳不用力地抓住它們，情緒會過去，想法也會改變。 妳覺得遺憾的影響力很大，可實際上沒有妳想像的那麼大。

書籍介紹

本文摘錄自《愛媽媽，為什麼這麼難？：38種暖方式，把母女關係愛回來》，寶瓶文化出版

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作者：黃惠萱

「只要和媽媽相處超過三天，我們就一定會吵架。」

「我無法忘記媽媽對我的批評、謾罵與控制……」

「我怨恨媽媽，但看她流淚，我的心卻好刺痛。」

世界上，再沒有一種關係，如同母親與女兒之間，緊密複雜、幽微又糾葛。

當帶傷的女人成為母親，當所有心理困頓在家族裡代代相傳，身為女兒的妳，有機會將彼此的傷痛劃上句點。

完整收錄20種令女兒煎熬、痛苦的母親類型。

38種給女兒的自我療癒方式。

3段暖心的修復叮嚀。

讓「每一個媽媽」的成長創傷被看見，讓困在痛苦裡的「每一個女兒」都能被擁抱。

黃惠萱心理師在這本談論母女關係的書裡，探討20種讓女兒煎熬、痛苦的母親類型。與一般談論此類型的書不同，除了女兒的困境，黃心理師更細膩分析母親在成長環境中所受的種種貧乏與創傷。母親不是不愛女兒，但她可能是沒有能力；母親也不是不回應女兒，但她可能身上滿是傷……

而當女兒覺察母親所帶來的桎梏與傷害，除了理解母親當年的困境，並在相處上，立下情緒界限外，女兒也需先放下罪惡感，例如「媽媽養我很辛苦，我不是應該多體諒她？」「媽媽是因為愛我才這麼做，我怎麼可以生她的氣呢？」等，而更重要的是，慢慢找尋自我，讓「自我的碎片」回家，讓困在痛苦裡的「每一個妳」都能被擁抱……

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航