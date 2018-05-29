不只有寶萊塢：印度影視基地還有「托萊塢」和「康萊塢」

文：黃偉雯（瑪杜莎）

除了寶萊塢，什麼是托萊塢、康萊塢？

說到印度電影，如果你以為「寶萊塢」（Bollywood）代表整個印度電影工業，那可就大錯特錯了！然後，如果你也以為看了幾部由「印度良心」阿米爾汗主演的電影，就覺得自己了解印度電影走向與市場，那也是有點天真。因為在印度，至少有三個以「萊塢」著稱的影視基地，分別是寶萊塢、托萊塢（Tollywood）及康萊塢（Kollywood）。

孟買有個寶萊塢

「寶萊塢」是指以孟買為影視基地，語言使用以北印度語（Hindi，又稱印地語）為主的電影。對台灣觀眾來說，這個還是最為熟悉的印度電影主流。但因為台灣人缺乏對印度細節的認知與了解，所以只要是看到有印度演員的電影，或是外景在印度的電影，就會概括性的認為這是寶萊塢，在一些電影簡介裡面也會很刻板的寫上「印度語」發音，其實這是一個很深的誤解。

不屬於寶萊塢，但卻是大眾較為熟知並且在台灣有院線上映的電影：《貧民百萬富翁》（Slumdog Millionaire／英國出品）、《金盞花大酒店》（The Best Exotic Marigold Hotel／英國出品）、《漫漫回家路》（Lion／澳美英三國合作）、《天才無限家》（The Man Who Knew Infinity／英國出品）等，這些只是因為電影中有印度裔或印度籍演員參與，但不代表這是由印度出品的電影。所以如果下次想表達自己看過的寶萊塢電影，千萬就不要把這些電影當作「開場白」。

至於什麼是北印度語，這是屬於印歐語系的一種語言，是由古梵語發展而成的現代印度語，如果粗略劃分的話，孟買以北的印度人大部分都會說這個語言。此外，在寶萊塢電影中也常聽到的烏爾都語（Urdu），是印度另一個使用人口相當多的語言。它起源自印度被英國殖民前的最後一個王朝「蒙兀兒帝國」，蒙兀兒人把波斯文化也一起帶進了印度，可是當時的貴族，身上雖然流著成吉思汗的蒙古血液，但文化上卻深受波斯影響，所以官方通用的語言是波斯語。在文化洗禮及千錘百鍊之下，波斯語與印度本土方言、阿拉伯語混合成了現今通行於印度穆斯林及巴基斯坦的烏爾都語。

看完了這些，千萬不要以為印度只有一種語言叫印度語！幅員廣闊的印度，東南西北各有自己的文化脈絡，南印度的人並不一定懂北印度語，反之亦然。至於孟買的影視基地，有專屬的片廠提供電影、連續劇及廣告的拍攝，也有開放一般遊客參觀，詳情就留待下個篇章揭曉了。

海德拉巴有個托萊塢

海德拉巴位在印度的中部，屬於安得拉邦，主要使用的語言是泰盧固語（Telugu）。這個語言的歷史從現存最早的碑文來看，是出現在七世紀，使用人口約四千萬，是印度重要的語言之一。使用泰盧固語拍攝的電影被暱稱為「托萊塢」【註】，又稱泰盧固電影，在印度及新馬一帶占有相當龐大的市場和觀影人口，其影視基地位在海德拉巴的拉莫吉影城（Ramoj） 。

二○一六年、二○一七年由台灣片商「原創娛樂」引進的泰盧固語史上最強鉅片《帝國戰神：巴霍巴利王》與《巴霍巴利王：磅礡終章》在台灣上映，到目前為止，這兩片算是最為台灣觀眾所知的泰盧固電影。不過印度電影在海外播放時，有時會考量票房問題，把泰盧固語發音重新配音成北印度語再上映。

對於我們這些外國人來說，無論是配哪種語言都無所謂，因為很陌生也分辨不太出來，但對於印度觀眾或是印度電影粉絲來說，這是很至關重要的環節，因為他們會以是否原音、原汁呈現？來判定代理片商是否真正重視印度電影的深度價值。道裡如同含情脈脈的韓劇被弄成中文配音，韓粉也都沒有辦法習慣與認同。

在印度，人們會把泰盧固語、淡米爾語、坎納達語、馬來亞姆語和圖魯語為主的電影合稱為「南印電影」。過去就曾有一部馬來亞姆語電影《神》（Devru）來台北市取景過。看到這裡，有沒有覺得其實這些「印度萊塢們」離我們很近？

清奈有個康萊塢

在新加坡及馬來西亞，甚至許多來台灣進行博士後研究或擔任外派工程師的印度人，許多都來自南印度的清奈（Chennai）。清奈通行的語言是淡米爾語（Tamil），在新馬的小印度區看到的印度商店招牌大多都屬這個語言，以淡米爾語發音的南印電影就稱作「康萊塢」。

淡米爾語使用人口超過七千萬人，歷史超過兩千年之久，是印度另一個相當重要的語言，而這個「康萊塢」出產的電影，自然也有大批的支持者與海內外市場。在印度，電影劇本通常會互通有無，如果南印電影拍出好口碑與票房，寶萊塢也會把劇本買走再找寶萊塢演員來詮釋、演繹，不過「票房有沒有比較好？」那倒不一定。

在印度電影界有許多這樣的範例，例如經典鬼片《蟬佐慕琪》（Chandramukhi／淡米爾語）與《祖廟鬧鬼記》（Bhool Bhulaiyaa／北印度語）；另外，曾經在台灣上映過的《超世紀戰神》（Ra. one）便是以虛擬電玩為主軸，在機器人身上注入了印度電影擅長的家庭親情流動元素，再由印度天王沙魯克汗主演，相當受人注目。可是，這部戲其實有原型，是邀請了淡米爾語界的大神拉吉尼甘特（Rajnikanth）來主演的《鐵甲戰神》（Endhiran）；人性化的機器人，在人性本善還是本惡之間徘徊。戲中運用特效，讓這部電影有變形金剛進階版的刺激感，是跳脫一般印度電影那種較為傳統的家庭倫理、愛情悲喜劇的另一種呈現模式。

「康萊塢」電影中對於型男的標準與我們想像中的不同，通常，有著鬢角、大肚腩的大叔型演員深獲淡米爾語地區的歡迎。「康萊塢」中的頂級一哥拉吉尼甘特已經年近七十，但還是印度人心中的大神。不僅僅是「康萊塢」買單，連「托萊塢」及「寶萊塢」界中的大腕兒，都常常會在電影片段或是表演當中加入向他致敬的哏。這些都是要做了一些功課，了解印度電影文化的觀眾，才能體會的印度娛樂細節，進而與印度人暢談同樂的啊！

類似的劇本在康萊塢、寶萊塢翻拍的例子

《鐵甲戰神》敘述博士製造出的機器人「奇弟」，被裝上了有人工智慧與情緒的晶片，機器人本來應該是可以代替士兵上戰場打仗，是國防上的重要助力，但博士卻在國安會議的發表會上，遭受對手忌妒，對手藉此發明具有壞人基因的晶片裝進機器人身上，於是機器人開始一乘十，十乘百的複製，大肆破壞印度秩序，甚至還愛上博士的未婚妻並把她擄走……。

《超世紀戰神》則是電玩工程師夏卡設計出虛擬實戰的遊戲，在封測階段時，因為兒子誤闖遊戲間，導致意外發生，讓程式大亂。遊戲中的大壞蛋Ra. one跑到現實世界到處殺人，夏卡本來也在現實世界抵擋Ra. one去世，但是為了要拯救被擄走的妻子以及完成對兒子的承諾，其他人放出了遊戲中的好人G ONE，讓夏卡復活，開始了追捕Ra. one的故事。

註釋：在加爾各答，也有個以孟加拉語為主的電影被稱為「托萊塢」，只是電影風格走的是寫實路線，與常見的熱鬧華麗，或是灑狗血及特效不斷的主流印度電影，風格不太一樣。

相關書摘 ▶想了解燦爛又多元的印度，這七大慶典是必備入門款

書籍介紹

本文摘錄自《用電影說印度：從婆羅門到寶萊塢，五千年燦爛文明背後的現實樣貌》，PCuSER電腦人文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：黃偉雯（瑪杜莎）

印度，一個多種族、多文化、多語言且歷史悠久的國家，二次世界大戰結束、脫離英國獨立後，發展至今已70年；可是，這塊孕育出燦爛古文明與世界性宗教的肥沃大地，卻始終給人謎樣、看不清，信仰矛盾導致衝突不斷的印象……

要懂印度，其實可簡單從種姓制度、印度教、英國殖民時期理解，

這些，在印度電影裡都有完美呈現，而且你還看得興致盎然……

《美味情書》見識到精準的「達巴瓦拉」，其實是因英國人而起？

《三個傻瓜》除了討論高等教育議題，也有演到傳統社會的嫁妝問題。

《我和我的冠軍女兒》思考性別歧視等問題，還呈現出了印度飲食文化！

《帝國戰神：巴霍巴利王》史詩大片除了奇幻之外，還有唐代的崇佛元素？

《亂世傷痕：末代總督的祕密》說的就是現今印巴邊境衝突、國際政治角力。

《救救菜英文》挖掘印度女性關心的自信和家庭問題，還講到印度習俗與甜點。

《廁所：一個愛情故事》直擊種姓制度下的陋習，更反映政府「潔淨印度」計畫。

印度不難懂，也獨一無二！

即使銀幕裡的樣貌總讓人驚嘆，覺得不可思議，但只要正確解讀其歷史與多元的宗教文化，

關於印度人舉止、印度文化，你必能心神領會。

Photo Credit: PCuSER電腦人文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航