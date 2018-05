投書、連署有用嗎？加拿大航空為何「鐵了心」把台灣改為中國

(中央社)

加拿大航空屈服於中國壓力,14日起將官網中的「台灣」字眼去除,改為「台北,中國」,加拿大台灣僑界對於加航將官網訂票系統改台灣為「中國」一事,群情激憤。在抗議聲中,背著加拿大國旗的加航為什麼會輕易低頭,有無機會挽回,成為關注焦點。

一份透過change.org網站持續進行的「加航磕頭:要加航把台灣改回來」(The Air Canada Kowtow: Get Air Canada to stop referencing Taiwan as belonging to China)的網路連署,一天下來已突破3000人,連署人數還在攀升中。

卑詩省台灣商會會長張維霖昨天已代表卑詩省973家台商企業,向加航遞交抗議信函。多倫多台灣人社團聯誼會今天召開會議,決定雙管齊下,除致函加航表達台僑抗議立場,也將致函加拿大政府外交部長和交通部長,要求加國站出來、做企業的後盾。

張維霖表示,加航官網決定將台灣改稱中國,是一大錯誤,也非常離譜,對台灣傷害很大,他已聽很多台灣人說以後將「拒搭加航」,畢竟現在大家往來台灣加拿大的選擇很多,不必非選加航不可。

多倫多台灣人社團聯誼會召集人鍾雅澤表示,加拿大各地台僑將設法串連起來,向加航表達抗議,要求加航將官網中的台灣名稱改回來。如果加航不改回來,台僑考慮發起杯葛行動,集體抵制加航。

與此同時,加拿大向來重視自由民主人權,加航明知「改台灣為中國」之舉,既違背事實,也不符合加拿大價值觀,卻仍決定屈服,背後原因值得深究。

旅行業界人士分析指出,和美國幾大航空公司分包中國航線的情況不同,加航是加拿大全國唯一承攬中國航權的航空公司。加航應該是在分析利弊得失之後,吃了秤鉈鐵了心,打算最壞就是失去加台直航航線,也要力保加中航權。

業者指出,加航去年6月恢復停飛多年的台加直航航線,這條航線說起來並不是真正賺錢的重要航線,加航主要是為了在太平洋地區的航線更加完整才決定復航。如果未來加航因為旅客抵制而拒搭等因素,被迫將台加航線減班乃至停飛,損失較大的,可能還是乘客的選擇。

業者還表示,許多台灣人本來就喜歡搭乘華航、長榮往返台加兩地。加航改台灣為中國的事件發生後,據聞華航馬上就要在這兩天推出促銷活動,趁機爭取利多。

至於加航有沒有可能「把台灣名稱改回來」,熟悉加拿大國情的人士指出,想讓加航做出改變,必須有賴於加拿大當地人士的覺醒,認清加航此舉代表的是中國侵犯加拿大主權、讓加拿大價值蒙羞,進而群起對加航施壓,才有可能還給台灣一個公道。

加媒:不能容忍中國自命為加國企業思想警察

加拿大航空(Air Canada)這項明顯屈服於中國壓力的舉動,立即引起各方關注和譴責。台僑紛紛憤怒走告,指責加航失去加拿大人一貫信守的自由人權價值和尊嚴。

加航臉書網站也湧入眾多斥責加航的留言,有人諷刺加航不妨直接改名為Air Chinada;也有人說:「加航此舉不僅會讓旅客大感困惑,也讓加拿大蒙羞,以後再也不搭加航了!」

常駐台北的時事分析家及記者、加拿大人寇謐將(J Michael Cole)則在個人臉書貼文:「今天一點也不以加拿大人為榮。」他並為此表示,自己13年來不斷為台灣聲援,但最感氣餒的不是台灣當地分歧的政治、甚至也不是中國的行徑,而是「國際社會的道德懦弱」。

寇謐將表示,「台北,中國」並不能反映現實,只能取悅北京的暴君。加航加入澳航、達美航空、英航及德國漢莎航空之列,成為最新一個屈服於中國壓力的航空公司,他代表加拿大人對加航的決定感到羞愧。他認為,加航理當拒絕北京的壓迫,「我們可以做得更好。」

加拿大國家郵報(National Post)16日也刊出渥太華大學教授史國良(Scott Simon)專文,強調加拿大不能容忍中國「自命為加拿大企業的思想和語言警察」,呼籲加國政府必須確保企業權利不受外國干涉。

史國良指出,唯有加國立法機構才有權制定有關加國公民及加國企業的法律。他呼籲加拿大政府,必須帶領加航及加國企業,確保企業與客戶溝通的權利不受外國干涉。

史國良指出,最重要的問題其實不在台灣,而是此事攸關加拿大主權及加拿大價值。加航可能擔心失去中國市場,然而更大之威脅在於:逐漸將加拿大的民主、包括言論自由交給外國,這是不能接受的事。

專文中提到,中國民用航空局在4月25日要求所有飛往中國的外國籍航空公司必須按中國法律,將台灣歸屬為中國,不得將中國與台灣並列使用,如果外國籍航空業者在30天內未遵守規定,將依「民航行業信用管理辦法」及「國家網信辦」相關規定處分。美國政府已對此作出反應,稱此為「歐威爾式胡言亂語」,也是中國共產黨將其政治觀點強加於美國公民及私營企業的手段。

專文強調,台北被認定為「中國」而非「台灣」,看似一場文字遊戲,但是對旅客而言,實為嚴重損害。因為有些乘客可能會誤認為必須先向中國大使館申請簽證才能赴台。但加台之間享有互免簽證協議,加拿大人赴台灣可享90天免簽待遇。加航深知台灣從未受中華人民共和國管轄,加航飛往台北的航班,是由完全不同的政府及航管單位管理,「加航的假裝,是不誠實的」。

史國良表示,中國常引用「一個中國」來合理化與台灣有關的審查,這是嚴重扭曲加拿大的長期政策。加拿大前外交部長夏普(Mitchell Sharp)在加中剛建交時,曾向加拿大國會解釋:「加拿大政府認為,不論是贊成或挑戰中國政府對台灣地位的立場,都不妥當。」

專文強調,假如中國堅持扮演加拿大人的語言警察,加國政府可能必須提醒中國,加國並未贊成中國對台灣地位的立場。

加航改台灣為中國 加拿大稱長久立場未變

外交部發言人李憲章15日說,作為主權獨立國家,台灣在民主、自由、人權及法治等各層面的發展成就,普獲國際社會肯定。無論中國有關部門採取任何手段,威脅恐嚇外國企業屈從於其虛妄的主張,不僅無法改變此一客觀的事實,更將引起台灣人民對中國政府的反感。

台北駐加拿大經濟文化代表處代理代表林明誠,16日下午專程前往加拿大外交部會見該部大中華處執行處長史代爾(Shawn Steil)爭取加國政府協助處理此事。

加拿大外交部發言人維侯拉-佛萊契(Brittany Vehola-Fletcheer)對此事的公開說法是:「加航是私人公司,為他們自己的網站內容負責。加拿大長久以來的立場沒有改變。」

加拿大外交部也向我駐加人員表明,他們不希望看見中國對加拿大私人企業施壓和製造緊張態勢,也不希望加拿大成為兩岸之間的戰場,但事情還是發生了。加方並表示,加拿大航空(Air Canada)官網上週的內容「完全符合加拿大政府政策」,加航也很清楚加國官方政策為何。

加拿大政府從未承認台灣是中國的一部分。加拿大與中國1970年10月的建交公報措辭是:「中國政府重申:台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。加拿大政府注意到中國政府的這一立場。」

加航發言人費茲派翠克(Peter Fitzpatrick)在答覆媒體詢問時,對加航此舉表示,「加航的政策是遵守我們所飛航的全球管轄區的所有要求。」

加航是繼澳洲航空、達美航空、英國航空及德國漢莎航空之後,最新一個屈服於中國壓力的航空公司。

