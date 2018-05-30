傑出音樂家靠的是天分還是努力？提升專業能力的關鍵因素

很多人因為熱愛音樂而想學音樂，但卻因自認沒有天分而卻步。這樣其實很可惜，《好音樂的科學II》裡就說明了，這類「我沒有天分」的顧慮，其實是不必要的。事實是，大多數的專業樂手，也並非與生俱來就有天分。

「天分」這個詞有好幾種用法，但最常見的兩種是：

對他人的技能抱持無害的驕傲態度。（「是的，我太太跟我對小女獵海豹的天分，感到無比驕傲。這間俱樂部，就是我們送給她做為八歲生日的禮物。」） 一種大家不時對於人生的不公平，所產生某種摻雜了傲慢、懶惰以及怨恨的奇特感受。（「不，我並沒有被球隊選上，是我那懶散的哥哥入選了──不過是因為他有天分罷了。」）

在以上兩個例子中，天分都被認為是一種與生俱來的天賦。這些人也許值得讚賞，但不能過譽，因為他們只是運氣好而已。就像有的人生來就是捲髮一樣，有的人不過是天生就具有冰雕的才華罷了。

在音樂界中，「天分」是個常常被人討論的字眼：世界上充滿了「有天分」的小提琴家、指揮家、以及搖滾吉他手。但顯然沒有人一生下來就會拉小提琴，天才就跟一般人一樣，也得要學習怎麼彈奏樂器。然而普遍的看法都是，那些有天分的人在學音樂的時候，要比可憐的平庸大眾學起來更快、更容易，也出色得多。

關於這點嘛，有好消息，也有壞消息。

好消息是，天分多半是種迷思。因此現在，你大可為自己的偶像或是兒女，感到更驕傲一些，因為他們可能並非生來就特別有才能。壞消息是，天分多半是種迷思。因此現在，你不用再拿「我沒有音樂天分」做為藉口，自認學鋼琴根本是徒勞，而不去嘗試。

但我憑什麼能這麼說呢？某些人在音樂上的表現，的確要比其他人出色。要是他們沒有天分的話，又該怎麼解釋這一點呢？且讓我先說個故事給你聽。

一九九二年，有個英國研究團隊決定針對音樂天分這件事，進行一項嚴謹的研究。約翰．斯洛博達教授和他的團隊，調查了二百五十七位年輕樂手，這些人從只學過幾個月樂器就放棄，到正在認真接受專業訓練的都有。

而研究人員很幸運，能直接取得這些研究對象在一項精確的能力評量，亦即英國等級評量系統（UK grade system）上所獲得的成績。如果你在英國境內學音樂的話，就能參加每年的級數測驗，直到達到最高等級，也就是第八級為止。一旦到達這個程度，就表示你演奏樂器的技巧很高明，而且還有能力舉辦演奏會，或是在妹妹的婚禮上演奏，而不會讓所有人尷尬。這同時也是就讀音樂學院所需的條件。

因此，研究人員不但知道這二百五十七位年輕樂手，過去各等級的音樂教育成績，而且還知道他們何時通過各等級的測驗，如此一來就能比較所有人的優劣了。

他們將這些研究對象分成下列五組：

最頂尖的一組樂手透過參加比賽，已取得了就讀某所高級音樂學院的資格。這些人都受過專業樂手的訓練，因此我們稱這一組為「A組」。

B組學生也很不錯，但由於他們的比賽成績不盡理想，因此無法進入音樂學院就讀。

C組學生很認真地學習音樂，並曾考慮申請音樂學院，但終究決定不參加比賽。

D組學生學音樂只是玩票性質，自己或他人都不認為適合進音樂學院深造。

E組學生則曾經學過音樂，但後來放棄了。

很顯然地，曾贏得比賽，且最後走上專業訓練之路的A組學生，平均而言要比B組學生更有天分，而B組則又比C組更有天分，以此類推。因此斯洛博達教授及其同僚打開電腦穿上實驗袍，想看看這些有天分的學生，相較於天分不高的其他組別，晉級的速度有多快。

當他們檢視數據，並訪談這些學生及其家長時，發現結果一如預期：這些佼佼者的確要比其他人更快晉級。在學了三年半的音樂後，A組學生平均都能達到第三級，而在同樣學了三年半後，C組學生卻只達到了第二級。

但在這些學者進一步深究後，他們卻開始質疑，成功的關鍵或許並不在於天分。數據顯示，A組學生平均需要花費跟其他組別一樣多的時間來練習，才能通過下一個級數測驗。不論是哪一組學生，若想從第一級升到第二級的話，平均需要投入練習的時間都是兩百小時，而從第六級升到第七級則平均約需練習八百小時。每一位學生從初學者到第八級，平均所需的總練習時數，剛好是三千多小時（當然，並不是所有人都能達到第八級）。

結論很簡單：你練習得愈多，就愈快成為優秀的樂手。A組學生唯一擁有的「天分」，就是勤奮──他們不但一開始投入練習的時間就比其他組多，並且還逐年增加練習時間。此組學生第一年從每天練習半個小時開始，到了第四年則增加到一個多小時。而級別較低的學生則從不足半小時開始，之後亦並未增加太多練習時間。例如，D組一開始每天只練習十五分鐘，並在最初四年期間，只增加到令人昏倒的二十分鐘。

平均而言，A組學生並不特別有天分，他們只不過是每個禮拜練習的時間較多罷了。

擁有高超音樂技能的關鍵，就是所謂的刻意練習

愈是刻意練習，技巧就愈好，這道理適用於任何一種需要技巧的活動。但刻意練習跟一般練習不同，後者通常指的是單純重複已相當熟練的事。而刻意練習則相反，它表示你正準備更上一層樓。你所練習的是對你來說困難的事，一旦能成功予以掌握，就離精通此項技能更近一步。刻意練習的特性之一，就是它並不是一件有趣的事──這也正是為何傑出的人有如鳳毛麟角的原因。

不論我們如何定義天分，顯然就是有一些人具有音樂天分，但卻猶如鳳毛麟角，即使是在專業音樂人的圈子裡也一樣。斯洛博達教授的研究結果認為，一百個交響樂團的團員中，只有大約十位真的具備天分。這表示在大多數情況下，這些有天分的樂手能在練習時間少很多的情況下，達到跟其他同僚一樣高明的演奏層次。不過，在這群人中又有極少數的人，會投入跟同僚一樣多的練習時間，以成為擔綱獨奏的台柱。

那其餘百分之九十傑出樂手的驕傲父母，大概都會說自己的孩子有天分，但這種說法是錯誤的。針對他們所有的努力，給予他們應得的肯定，才是較為正確的做法。

而從另一個極端角度誤用「天分」這個字眼的人，則是那些不實地宣稱自己是「音癡」的人。對真正的音癡來說，這的確是一大問題，或至少是音樂方面的缺陷，但幸好相當罕見。

延伸閱讀

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航