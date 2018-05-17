當哈利遇上梅根的「背後」：是婚姻自由，也是離婚自由

（中央社）

80年前，英國國王愛德華八世為迎娶離過婚的美國女子而退位，33歲的哈利王子與36歲的梅根如今卻能夠步入禮堂。王室對離婚的汙名似乎將成為過去，哈梅結婚顯示這一代王室將享有婚姻自由。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，哈利王子（Prince Harry）與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）去年11月宣布訂婚，引發外界瘋狂揣測，英國民眾和王室對這段很現代的婚姻，是否真的已經做好準備。

梅根馬克爾的父母在她6歲時離異，73歲的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle Jr）曾擔任肥皂劇及情景喜劇的燈光師，現居墨西哥；61歲的母親拉格蘭（Doria Ragland）則是社工。

另外，梅根是非裔混血、離過婚的美國女星，而且比哈利大3歲，並非典型的英國王子妃人選，而媒體一開始的報導也非完全正面或開明。

英國民眾多半能接受這種結合，在他們公開現身時，仰慕的民眾會向他們問好，也有些人不置可否。專家則表示，梅根生氣勃勃展開自己新生活的同時，也為古老的英國王室注入新氣息。

英國「星期泰晤士報」（The Sunday Times）王室記者尼柯哈（Roya Nikkhah）表示：「相較於向來與王室通婚的貴族成員或名門望族，梅根與平凡世界有更多共通點。」

尼柯哈表示：「正因如此，她會使全球對英國王室感到興趣的民眾大增，而這對王室有益無害。」

這比一開始的想像來得好。哈利和梅根的關係在2016年11月首度曝光後，引發媒體瘋狂報導，但對梅根背景的報導不一定正面。

這讓哈利不得不發表聲明，要求結束「辱罵和騷擾」。當時他說，包括一份全國報紙頭版的「中傷」、報紙言論版的「種族弦外之音」，以及「社群媒體上全然的性別和種族歧視」。

評論家當時則警告，相關新聞凸顯英國社會充斥著優越感、階級和種族歧視。

18個月後情況改觀，梅根身為英國準王子妃的非傳統背景，在多數英國人心中不再是問題。專家表示，事實上，英國人溫暖接受梅根並不令人意外，因為當今英國人口組成的種族多元程度遠超過以往。

種族研究智庫Runnymede Trust的負責人歐瑪爾汗（Omar Khan）表示：「在很多方面，如今的英國王室反映出現代英國家庭的真實樣貌。」

梅根獲得來自英國民眾和王室的歡迎，也凸顯英國女王伊麗莎白二世在位66年來，君主政體出現了大幅改變。若是在兩個世代前，哈利與有過婚姻紀錄的梅根訂婚，根本是離經叛道的事。

1950年代初期，哈利的姨婆、伊麗莎白二世的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）就因長期交往的男友湯生（Peter Townsend）離過婚，而無法嫁給他；歷史追溯回更早的1930年代，愛德華八世（King Edward VIII）不愛江山愛美人，選擇放棄王位，和離過婚的美國女子華立斯．辛浦森（Wallis Simpson）完婚。

Edward VIII and Wallis Simpson on their Mediterranean holiday, 1936｜Photo Credit: National Media Museum

英國女王伊麗莎白二世是英國國教會領袖，當年英國國教會不允許王室成員與結過婚的人共結連理。

「時尚雜誌」（Vogue）報導，英國王室為何如此難以接受離婚？簡單地說，王室成員不願如同常人一般，他們自認為有責任成為理想行為的榜樣，並維持王室童話。在婚姻方面，這就表示只能許下一次承諾，然後終生相守。

試看女王自己的婚姻觀，她心裡只有和王夫菲立普親王（Prince Philip）的70年婚姻關係。這種觀念的不幸副作用是，長久以來都將離過婚的人視為不合適的伴侶。

到了1990年代，王室無法繼續無視於離婚問題，因為1992年時，英國女王3名子女的婚姻都以分居或離婚收場，當中包括查爾斯王儲（Prince Charles）和已故黛安娜王妃（Princess Diana）離婚終獲官方承認。

Photo Credit: REUTERS/達志影像

1981年7月29日的查爾斯王子與黛安娜王妃婚禮，在倫敦聖保羅大教堂的世紀婚禮至今仍令人難忘，黛安娜年輕貌美、平易近人是全世界對這場婚禮感到狂熱的重要原因，當年約有10億人透過電視及電台轉播見證這場典禮。

然而這場童話般的婚姻在1996年以離婚收場，黛安娜隔年在巴黎車禍身亡。

2005年4月9日，查爾斯王子與多年的情婦卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）在市政廳低調結為連理，之後舉行英國國教儀式，在溫莎城堡接受聖喬治禮拜堂賜福。兩人婚禮與20年前查爾斯迎娶黛安娜時的轟動場面不可同日而語。

當時56歲的查爾斯和57歲的卡蜜拉在倫敦西郊的17世紀建築溫莎市政廳，互換誓言。再婚的查爾斯和卡蜜拉均在前一段婚姻中出軌，兩人在懺悔過去種種罪過和邪惡後，公開誓言彼此絕對忠貞不渝。

Photo Credit: REUTERS/達志影像

女王雖對離婚之事不開心，但也知道，讓她子女結束不幸福的婚姻並因此招致戲劇性報導，總比讓大家硬撐受苦來得好。

英國王室成員喜愛延續傳統，但他們對離婚的汙名化似乎終將成為過去。哈利與梅根的戀情開花結果，顯示他這一代的王室成員將享有婚姻自由，當然，也享有離婚自由。

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核稿編輯：楊之瑜