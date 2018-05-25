《怪奇京都》：西行和尚與怨靈的辯論賽

文：三線

西行和尚與怨靈的辯論賽｜崇德院

日本三大怨靈中，道真公算是威力最強大的，而崇德院則是最長效的吧！保元之亂後被流放到讚岐吃烏龍麵，抄寫五本經書想要悔罪但被當作詛咒之物而拒絕，一一六四年在極度羞愧憂憤下死於當地，死前不忘發毒誓：「死後成為日本大魔緣，取皇為民，取民為皇。」還把五部經書迴向魔道，據說蓋棺時還從棺木中溢出鮮血。

之後，後白河法皇的兒子二条天皇二十三歲就駕崩，繼任的六条天皇更是十二歲就死亡，京都也接連發生大禍事，一一七七年發生安元大火（太郎燒亡），京都市內三分之一的地區化為灰燼，隔年又發生治承大火（次郎燒亡）；政治方面，一一七七年鹿谷陰謀事件、一一七九年治承之變等等，不禁讓人聯想這些都是崇德院強大的「靈」能力所致啊！

話說歌人兼和尚的西行法師曾在讚岐見過變成怨靈的崇德院，兩人還展開一場精彩的辯論。

某天西行上人來到讚岐，順道前往崇德院的陵墓「白峯陵」為上皇徹夜念經祈冥福，到了深夜四下無人時，西行突然聽到有人在叫喚他，此人不是別人正是崇德院，上皇為了答謝西行的祭弔特別現身。

西行上人趕緊叩首敬拜問道：「上皇您的現身讓貧僧不甚惶恐，可是您已離世數年怎麼還在塵世遊蕩呢？」

上皇大笑：「你忘記我死前的詛咒嗎？我是不可能解恨的，你現在看到世間的亂事全都是我策畫的，我死前五年的平治之亂也是我的傑作，天下大亂正是我所願啊！上皇很忙的。」

「上皇英明，想不到您竟然有這麼可怕的想法，您如此聖明應該知道這麼做是為了私慾而違反了天子之道啊。」

「天子之道？就說說保元之亂吧！我被迫讓位給才三歲什麼都不會的近衛天皇，我有做錯什麼嗎？還不是為盡孝道接受父親鳥羽天皇的命令？可近衛死後本來該讓我的兒子重仁繼位，結果藤原忠通反對，想改立美福門院的另一個養子守仁，這才讓後白河先當天皇！這才引發保元之亂！你說說藤原氏、平氏、源氏哪個不是為了權力私慾而亂鬥？兄弟親情何在？你竟說我私慾太重？再者，鳥羽竟然把繼位的事情和後宮討論簡直亂來，說到底父皇才是罪魁禍首！（上皇好有說服力）再說了，中國的周武王不正是以臣子的身分討伐無道的君主商紂王，世人盡皆傳揚讚頌，更何況我還不是臣子我是天皇！哪裡做的不對！？天子之道？我行的正是天子之道！」

「您所說周武王一事記載於中國《孟子》，但您知道嗎？從中國來到日本的船，只要載有《孟子》絕對會半途沉沒到不了我國（那上皇看到的是什麼），就是因為其內容違反君臣之道啊！如果任何人可以用武力推翻天皇，萬世一系之皇統豈能長久？我朝應神天皇當初不想立身為兄長的大鷦鷯皇子為太子，想立弟弟菟道皇子，菟道皇子不從，兄弟互讓皇位三年，最後菟道皇子選擇自殺，大鷦鷯皇子才繼大統，這才是天子之道手足之情不是嗎？願陛下放下仇恨早日成佛啊！」

「你說的也不無道理，只是我被流放到這窮山惡水之處已經夠落魄難堪，後來悔罪寫了五部經書送到京都，但可惡的少納言信西竟然從中作梗，說我的經書是詛咒不祥之物！所以我用鮮血抄寫經書投入大海迴向魔道，我要一一報復，先是源義朝保元之亂時與我為敵，最後在平治之亂被部下所殺，為他弒父的惡行付出代價，多嘴的信西逃難途中躲在洞裡，最後還是被義朝的部下發現窩囊的被殺，真是太爽快啦！西行你看著，後白河和平清盛那傢伙也不長久啦！」

西行看到上皇怨念如此深重便說道：「我明白了，請了解極樂世界的相反便是地獄，您執意要行魔道背離佛道，貧僧也不方便說什麼了。」

接著山谷間天搖地動，風吹樹倒飛沙走石，上皇紅漲著臉翻了白眼口中噴出陣陣鬼火，髮長及膝，手腳的指甲漸漸伸長如同野獸，他大喊：「相模！相模！你在哪裡？」

此時空中飛來一隻怪鳶：「是的，請問有什麼吩咐？」

「你拖拖拉拉的在做什麼？還不趕快把平家還有後白河那傢伙收拾掉？」

「萬分抱歉，因為平家的重盛不好處理，他又忠義又孝順我不易近身啊，請再忍耐十二年，只要重盛一死，平家一族就到盡頭了。」

上皇鼓掌叫好：「好好好！只要十二年，我不要他們這麼輕鬆死掉喔！我要他們闔門投海全家當魚飼料。」

西行看到上皇已經完全魔化，便口云一詩道世間無常一切是空，上皇聽了似乎有所感悟就消失了，一切歸於平靜似乎什麼都沒發生過。

十二年後平重盛果然病死，源氏興兵討伐，平氏一門最後在一一八五年壇之浦一役全家投海身亡，西行對崇德院預言一一實現驚訝不已。

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書籍介紹

本文摘錄自《怪奇京都：神佛-魑魅魍魎同行的異類古都巡訪》，創意市集出版

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作者：三線

街頭巷尾都是詩意的京都，暗藏替人受苦的揪甘心地藏傳說，讓人不寒而慄的妖怪、怨靈故事，你把哪些地方當景點意外捕捉下來了呢？

踏出京都車站總能感覺有別其他縣市的靜謐感，或許是因為當地充滿神社、佛寺因而莊嚴因而寧靜，美好的櫻樹、令人驚豔的紅葉催促著我們一次次重遊京都，然而這樣的京都只是皮相，那些當地人代代相傳、載於古書Google不到的古都傳說，這才是構築出京都神秘色彩的歷史根本。

Photo Credit：創意市集

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九