今天太陽很大≠The sun is big today，四個夏天容易犯錯的口語句型

文：Reina Chen

今天太陽很大≠The sun is so big today. 我很怕熱也不是I’m afraid of hot.

VoiceTube整理幾個有關夏天大家容易犯錯的英文句子。把這些學起來，下次使用英文更到位！

太陽好大≠The sun is so big today.

夏日炎炎，太陽高掛，常常我們就會說「今天太陽好大喔！」此時說The sun is so big today. 外國人可能會聽不太懂。雖然字面上像是在說太陽的尺寸，其實我們是想要表示「今天天氣很好」，一般會說：

It’s very sunny today. 今天艷陽高照 The weather is nice today. 今天天氣很好

你皮膚好黑≠Your skin is black.

夏天太陽好大，過個暑假回來，看到你的朋友變黑了，不能跟他說You become black.通常外國人講到膚色時，用詞會比較敏感。我們中文口語比較常用黑跟白來形容一個人的膚色，但英文比較常用dark／pale（深／淺）。

注意：英文的white（白色）、 black（黑色）除了可以指顏色，也可以指白人、黑人。在國外，人們對膚色、種族這個議題特別敏感，所以使用這兩個字時，要特別小心。

形容膚色很深會用dark、tanned，tan當動詞就是「曬太陽」的意思。

A：Where have you been over the summer? You look so tanned.

A：你夏天跑去哪了啊？看起來好黑喔！ B：I spent most of the time tanning at the beach.

B：我大部分的時間都在海邊曬太陽。

形容皮膚很白可以用pale／fair，但一般來說，fair比pale更正面一點，因為pale還有「蒼白」的意思。

用 fair 形容一個人皮膚很白：

You have fair skin.（比較少用 Your skin is fair.） 用 pale 的話，可以說：

Your skin is／looks pale.

You have pale skin.

通常在歐美國家，大家都希望曬的黑黑的tanned而不是變白pale，所以他們也比較少稱讚別人的皮膚很白。

我很怕曬黑≠I’m afraid of being black.

承接上一個曬太陽的主題，許多台灣女生都不希望曬黑，常會說我很怕曬，這句話不能說成be afraid of being black，black的意思是「黑人」，不是「曬黑」，所以字面上聽起來是「很怕變成黑人」，曬黑的英文是get tanned而非be black，其實我們想要表達的是「我不想曬黑」或是「我討厭曬黑」，此時應該要說：

I don’t want to get tanned. 我不想曬黑。

補充：怕黑≠be afraid of black

怕黑千萬不能說be afraid of black，聽起來會是「害怕黑人」，這是非常忌諱的種族問題。所以怕黑是「害怕黑暗」，要用dark這個字，be afraid of the dark或fear of the dark這樣才是正確的用法。

我怕熱≠I’m afraid of hot

be afraid of後面會加上名詞「令人害怕的東西」，像是牛鬼蛇神之類的。如果說be afraid of hot就不對了，因為hot是形容詞，不能放在be afraid of後面，要用名詞 heat才對，再者，這句話的意思是說對「熱」有恐懼，可能碰到熱的事物就會有不舒服、焦慮或是感到危險等感覺，但是我們中文說「很怕熱」指的是「不喜歡熱的天氣」或是「無法忍受熱天氣」，所以要說：

I can’t stand／take the hot weather. 我很受不了熱的天氣。

Hot weather bothers me.／ The heat bothers me. 天氣熱很困擾我。

這邊的stand跟take是「承受」的意思。也可以直接說：

I don’t like hot weather. 我不喜歡天氣熱。

補充一句美國諺語：

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen. 怕熱就別待在廚房。

意思是說吃不了苦，就不要做這一行，再抱怨就別做了，而stand the heat也有承受批評、責難或壓力的意思。

如何說一口道地的英文？

在學習新語言時，我們多少都會用自己的母語思考，但是中文跟英文的語言架構不太一樣，用中文思考講出的英文句子用字、句型就比較不正確，VoiceTube希望幫助大家解決這個問題，因此推出全新的HERO課程，精選全球熱門影片作為英文學習題材，帶你學習最生活化且實用的單字片語嗎在學習時能更深入了解單字的典故、來由，把相關字的片語、用法一網打盡，不久小編相信您的英文便能突飛猛進，口說寫作都能更正確、道地又順暢，也能跟中式英文說掰掰囉。

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航