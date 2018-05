今天太陽很大≠The sun is big today，四個夏天容易犯錯的口語句型

文:Reina Chen

今天太陽很大≠The sun is so big today. 我很怕熱也不是I’m afraid of hot.

VoiceTube整理幾個有關夏天大家容易犯錯的英文句子。把這些學起來,下次使用英文更到位!

夏日炎炎,太陽高掛,常常我們就會說「今天太陽好大喔!」此時說The sun is so big today. 外國人可能會聽不太懂。雖然字面上像是在說太陽的尺寸,其實我們是想要表示「今天天氣很好」,一般會說:

The weather is nice today. 今天天氣很好

夏天太陽好大,過個暑假回來,看到你的朋友變黑了,不能跟他說You become black.通常外國人講到膚色時,用詞會比較敏感。我們中文口語比較常用黑跟白來形容一個人的膚色,但英文比較常用dark/pale(深/淺)。

注意:英文的white(白色)、 black(黑色)除了可以指顏色,也可以指白人、黑人。在國外,人們對膚色、種族這個議題特別敏感,所以使用這兩個字時,要特別小心。

形容膚色很深會用dark、tanned,tan當動詞就是「曬太陽」的意思。

A:Where have you been over the summer? You look so tanned.

A:你夏天跑去哪了啊?看起來好黑喔!

B:I spent most of the time tanning at the beach.

B:我大部分的時間都在海邊曬太陽。