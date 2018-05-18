美國出現首位女性中情局長 — 她有超過30年特務經驗，更涉及水刑逼供戰俘

美國國會參議院今（17）日通過由中央情報局（CIA）局長的任命，由擁有超過32年情報經歷的前副局長哈斯佩爾（Gina Haspel）出任，成為中情局首位女性局長。不過，哈斯佩爾曾涉及刑求恐怖攻擊嫌犯，她的出任，也引起部分聲浪，擔心美國反恐會跨越道德標準。



（中央社）路透社報導，美國總統川普提名哈斯佩爾（Gina Haspel）出掌中情局，雖然引起爭議，川普的共和黨同志有2人跑票，但靠著在野民主黨6位議員倒戈支持，這項任命案仍以54票贊成和45票反對通過。

61歲的哈斯佩爾是俄羅斯問題專家，她幾乎整個職業生涯都效力於中情局國家秘密行動處（National Clandestine Service），1985年進入中情局工作至今，情報界資歷長達逾32年。她將接替最近轉任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）成為中情局舵手。

不過，哈斯佩爾2002年擔任中情局泰國站站長時，中情局曾在當地一處秘密監獄審訊恐怖組織嫌犯，使用的刑求方式包括水刑。哈斯佩爾在3年後發出電文，下令銷毀有關那些審訊的錄影帶。

而在本月的確認聽證會上，哈斯佩爾拒絕以「不道德」形容911恐攻後所使用的殘酷審訊方式，不過她承諾，若真當上中情局局長，未來不會支持這類行動。

「經歷了那個動盪的時期，我能向各位做出個人承諾，清楚且毫無保留，在我領導之下，中情局不會重啟這類拘禁和審訊計畫。」

不過，哈斯佩爾拒絕譴責2002年至2005年的審訊計畫：「如同所有在911恐攻後為反恐中心和中情局效力的人，我們都認為自己的工作有其價值。」

哈斯佩爾說：「我們肩負確保國家不會再次遇襲的重任，我們也被告知中情局審訊的方式合法，且獲我國最高法定權力及總統授權。」

「我不認為刑求有效。」她補充。但她也說，整體而言，這項計畫取得「有用的資訊」，有助破獲更多攻擊，儘管無法解釋刑求在其中扮演的角色。

總統力挺、曾受越戰俘虜議員帶頭反對

哈斯佩爾自3月被提名以來，重新開啟了美國中情局現已解散的秘密計畫，以及對戰俘採取嚴酷審訊手段的正當性。也因為這段「黑歷史」，哈斯佩爾擔心任命聽證會討論先前的審訊計畫，其中包括水刑等手段，將會損及她個人和中情局的聲譽，曾表示自願退出提名。不過提名她的川普不只一次在推特上發文力挺，肯定她堅決反恐的立場，並稱沒有人比她更適合出任中情局長。

川普7日在推文中表示：「備受我尊敬的中情局長提名人哈斯佩爾，因為對恐怖分子太過嚴厲而遭受抨擊。想想看，在這些極度危險的時刻，我們有位最適任的人，一位女性，民主黨卻要讓她出局，因為她對恐怖分子太過嚴厲。要贏，吉娜（Gina）！」

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月7日

不過，美國重量級聯邦參議員馬侃（John McCain）9日卻呼籲參議員們，拒絕同意哈斯佩爾的任命案。馬侃是參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）主席，曾在北越遭俘囚近6年，並受到刑求。

馬侃在聲明中說：「哈斯佩爾監督美國人動用刑求的角色讓人很不舒服，她拒絕承認刑求不道德，就是不合格。我認為參院應行使建議和同意的責任，拒絕這項提名。」

不過，據傳白宮聯絡室特別助理沙德勒（Kelly Sadler）私下卻表示「沒關係，反正他快死了」，洩露之後引發各界反擊，不過白宮拒絕譴責失言者。

而退役美國空軍中將麥金奈尼，10日接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時則表示：「事實是，刑求對馬侃有用，這也是為什麼有人稱他為告密約翰（馬侃名字）。 事實上，正如前副總統 錢尼 所說，這些方法可以發揮作用，而且它們是有效的。如果我們必須使用它們來挽救一百萬美國人的生命，我們將盡我們所能去做。 」

...Wow



Conversation on Fox about torture: "It worked on John [McCain]. That's why they call him 'Songbird John'" https://t.co/OjCwhv2ZhI pic.twitter.com/WehsgPAqgb — Leanne Naramore (@LeanneNaramore) 2018年5月10日

這些言論引發幾乎所有政治光譜的反彈，也有國會議員要求川普本人出面道歉。

民主黨籍的前副總統拜登（Joe Biden）痛批：「人們都在想，這個政府的風氣究竟何時會滑落到谷底，結果就是在昨天。」

在9日的確認聽證會上，示威者齊聚抗議哈斯佩爾的證詞。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

《CNN》報導，哈斯佩爾的強硬態度，使得她在美國力抗恐怖主義的時期，順利升遷。而哈斯佩爾並未譴責審訊計畫，引起包括中情局在內人士的失望，不過對於哈斯佩爾和她的支持者來說，對恐怖主義的強硬態度，卻引起了人們的強烈反應 — 許多人渴望回到使用酷刑的時代，儘管哈斯佩爾承諾，這樣的逆轉不會發生在她的眼皮底下。

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核稿編輯：羊正鈺