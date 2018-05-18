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美國出現首位女性中情局長 — 她有超過30年特務經驗，更涉及水刑逼供戰俘
我們想讓你知道的是
哈斯佩爾的強硬態度，使得她在美國力抗恐怖主義的時期，順利升遷。沒有料到的是，她的強勢，卻使得她在出任中情局長的時候，差點成為絆腳石。
美國國會參議院今（17）日通過由中央情報局（CIA）局長的任命，由擁有超過32年情報經歷的前副局長哈斯佩爾（Gina Haspel）出任，成為中情局首位女性局長。不過，哈斯佩爾曾涉及刑求恐怖攻擊嫌犯，她的出任，也引起部分聲浪，擔心美國反恐會跨越道德標準。
（中央社）路透社報導，美國總統川普提名哈斯佩爾（Gina Haspel）出掌中情局，雖然引起爭議，川普的共和黨同志有2人跑票，但靠著在野民主黨6位議員倒戈支持，這項任命案仍以54票贊成和45票反對通過。
61歲的哈斯佩爾是俄羅斯問題專家，她幾乎整個職業生涯都效力於中情局國家秘密行動處（National Clandestine Service），1985年進入中情局工作至今，情報界資歷長達逾32年。她將接替最近轉任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）成為中情局舵手。
不過，哈斯佩爾2002年擔任中情局泰國站站長時，中情局曾在當地一處秘密監獄審訊恐怖組織嫌犯，使用的刑求方式包括水刑。哈斯佩爾在3年後發出電文，下令銷毀有關那些審訊的錄影帶。
而在本月的確認聽證會上，哈斯佩爾拒絕以「不道德」形容911恐攻後所使用的殘酷審訊方式，不過她承諾，若真當上中情局局長，未來不會支持這類行動。
「經歷了那個動盪的時期，我能向各位做出個人承諾，清楚且毫無保留，在我領導之下，中情局不會重啟這類拘禁和審訊計畫。」
不過，哈斯佩爾拒絕譴責2002年至2005年的審訊計畫：「如同所有在911恐攻後為反恐中心和中情局效力的人，我們都認為自己的工作有其價值。」
哈斯佩爾說：「我們肩負確保國家不會再次遇襲的重任，我們也被告知中情局審訊的方式合法，且獲我國最高法定權力及總統授權。」
「我不認為刑求有效。」她補充。但她也說，整體而言，這項計畫取得「有用的資訊」，有助破獲更多攻擊，儘管無法解釋刑求在其中扮演的角色。
總統力挺、曾受越戰俘虜議員帶頭反對
哈斯佩爾自3月被提名以來，重新開啟了美國中情局現已解散的秘密計畫，以及對戰俘採取嚴酷審訊手段的正當性。也因為這段「黑歷史」，哈斯佩爾擔心任命聽證會討論先前的審訊計畫，其中包括水刑等手段，將會損及她個人和中情局的聲譽，曾表示自願退出提名。不過提名她的川普不只一次在推特上發文力挺，肯定她堅決反恐的立場，並稱沒有人比她更適合出任中情局長。
川普7日在推文中表示：「備受我尊敬的中情局長提名人哈斯佩爾，因為對恐怖分子太過嚴厲而遭受抨擊。想想看，在這些極度危險的時刻，我們有位最適任的人，一位女性，民主黨卻要讓她出局，因為她對恐怖分子太過嚴厲。要贏，吉娜（Gina）！」
不過，美國重量級聯邦參議員馬侃（John McCain）9日卻呼籲參議員們，拒絕同意哈斯佩爾的任命案。馬侃是參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）主席，曾在北越遭俘囚近6年，並受到刑求。
馬侃在聲明中說：「哈斯佩爾監督美國人動用刑求的角色讓人很不舒服，她拒絕承認刑求不道德，就是不合格。我認為參院應行使建議和同意的責任，拒絕這項提名。」
不過，據傳白宮聯絡室特別助理沙德勒（Kelly Sadler）私下卻表示「沒關係，反正他快死了」，洩露之後引發各界反擊，不過白宮拒絕譴責失言者。
而退役美國空軍中將麥金奈尼，10日接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時則表示：「事實是，刑求對馬侃有用，這也是為什麼有人稱他為告密約翰（馬侃名字）。事實上，正如前副總統錢尼所說，這些方法可以發揮作用，而且它們是有效的。如果我們必須使用它們來挽救一百萬美國人的生命，我們將盡我們所能去做。」
這些言論引發幾乎所有政治光譜的反彈，也有國會議員要求川普本人出面道歉。
民主黨籍的前副總統拜登（Joe Biden）痛批：「人們都在想，這個政府的風氣究竟何時會滑落到谷底，結果就是在昨天。」
《CNN》報導，哈斯佩爾的強硬態度，使得她在美國力抗恐怖主義的時期，順利升遷。而哈斯佩爾並未譴責審訊計畫，引起包括中情局在內人士的失望，不過對於哈斯佩爾和她的支持者來說，對恐怖主義的強硬態度，卻引起了人們的強烈反應 — 許多人渴望回到使用酷刑的時代，儘管哈斯佩爾承諾，這樣的逆轉不會發生在她的眼皮底下。
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新聞來源：
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核稿編輯：羊正鈺