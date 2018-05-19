再不重視「媒體素養」教育，下一代如何辨識藏在媒體裡的魔鬼？

文：莊貿捷（師大大傳所，媒體素養營總召）

日前手機遊戲廣告在台灣播送，相關爭議的內容遭到藝人吳慷仁的批評，他透過社群網站臉書表示，「國家通訊傳播委員會你怎麼了？這廣告一點也不幽默！（中間略）二是廣告怎麼能這樣播出？電視打開就看到的內容，是不是可能對年輕的孩子有所誤導的疑慮」。

吳慷仁在臉書上大力抨擊後，陸續有許多不同的聲音出現，其中最受到迴響的是廣告小妹認為，電玩物化女性，是為了吸引男性客群，就相當於韓劇物化男性，是為了吸引女性客群，「性愛本就是我們生活中的一部分，這廣告的最大問題不是性暗示或低俗（走高大上路線才會被客戶唾棄），而是播放時段。」最後，廣告小妹建議，廣告應避開闔家同歡的時段，著重於「網路廣告播放」。

藏在媒體裡面的魔鬼

這樣具有爭議性的廣告，能討論的地方有很多，若是站在廣告商的角度去思考，確實要以「客群」做為思考導向，在資本主義邏輯下的社會，著重於點閱率、收視率的，要精準地以時下年輕人口吻及行為，製造出話題，才能吸引到廣大的受眾，反映了台灣部分年輕人的「品味」，這樣的思考是沒有問題的。

只是，今天若站在「教育」的立場，可能還許多面向，能提供社會大眾參考。

在廣告裡不論男女，都已經受到商業影響，物化成為商品，以外貌博取受眾的眼球，這樣的商業操作行為，早就見怪不怪屢見不鮮，這倒不是本文的重點。這邊要談的爭議是在於，廣告上「動作」的安排，男性押女性低下頭至下腹部，並且搭配上，「我幫你6一波」台詞。這樣的動作和台詞，顯然在廣告商的角度會認為，能獲得不錯成效。整體而言，無論是「廣告方」還是「閱聽眾」，都反映了在台灣社會上，存在已久的性別問題。

諸如這樣的性別議題，都能在台灣電影、音樂、YouTuber、日常生活中窺見蛛絲馬跡。其實在許多研究裡，早就證明了「語言」和「動作」中，確實暗藏許多不對等的權力，在此不多贅述。我們該近一步思考，這樣的「行為」，背後代表的「成人性暗示」，是否能建構在不平等的關係中。在這樣的思考下，所產生出來的廣告，恐怕才是讓許多人排斥的主要原因之一。這既然要談得是教育，回到了吳慷仁提到的，「電視打開就看到的內容，是不是可能對年輕的孩子有所誤導的疑慮」，以及「廣告應避開闔家同歡的時段，著重於網路廣告播放」這邊討論。

資訊社會下的孩子

據調查2017年台灣30歲以下，每周在網路上時間高達15小時，誰還在看電視，新媒體時代來臨，觀眾不必再侷限在電視機的框架裡。電視主持人吳宗憲就曾經說過，未來「網路會取代馬路，以前做電視，以後改做網路，觀眾將來看的東西，會從電視變成螢幕。」他的「螢幕」指的是電腦和手機螢幕。孩子早就已經透過無所不在的網路，接受到許多影片及資訊。

在著名的《童年之死：在電子媒體時代下長大的兒童》一書中，提到兒童在二十一世紀將遭逢的命運，越來越多的兒童受到電子螢幕影響，過著所謂「媒體童年」的生活，他們接觸「成人」媒體的管道與日俱增，這種情形可能將逐步消弭童年與成年之間的差別變得早熟，漸漸失去我們所熟悉的童年。作者David Buckingham對童年與媒體環境近年來的轉變，提供一個明晰且淺顯易懂的說法，雖然他所討論重點是在電視，但某一方面也如實地反映了，現在資訊社會「永遠在線」，對兒童所帶來的一些問題。

David Buckingham提到電視與網路資訊對童年的侵蝕，網路又把本來應該是在私密之地談論的話題，搬到了大家的眼前，而這些所謂的引起大家共同興趣的話題，無非也就是性、暴力、黑暗面、災難、事故等。於是兒童變成了小大人，他們穿的也不再是兒童標識的衣服，唱的也不再是兒童歌曲。

另一方面，新科技蓬勃發展，造成公領域與媒體的私有化，過度商業化模式讓媒體中充斥著「腥、羶、色」。David Buckingham主張，在瀰漫著暴力、商業化與政治的成人網路世界中，兒童已經不可能是被隔離或受到保護的，因此，必須重視兒童作為「公民」與「消費者」的權利，培養他們獨立思考的能力。

但是，台灣的媒體教育課程規劃偏重「科技使用」的面向，反而忽略了「媒體素養」，以及最重要的「獨立思考」。從現行的課程架構即可看見，我國對於媒體教育仍有許多不足之處。因此國立臺灣師範大學大眾傳播所，在近年來汲汲營營，不斷提倡「媒體素養」教育的重要，製作出「新聞馬鈴薯」動畫，希望讓許多孩子能夠提早意識到網路資訊及新聞，對社會的影響。

最後《童年》一書中談到，兒童作為觀眾、消費者和公民的結論是，兒童其實有自主選擇和思考的能力，針對以上權利，政府應隨時準備好施行相應措施。近年隨著商業媒體發展，「收視率」成為電視台製播內容的依據，「點閱率」成為社群網紅遵循的守則，許多媒體為了短時間能抓住閱聽者的眼球，誇大其辭報導，餵養不當的資訊，間接影響到了許多孩子的價值觀，若「媒體素養教育」不盡早在台灣受到重視，我們的下一代該如何面對未來的資訊社會，如何在這樣的廣告中，讓孩子能獨立思考，學會「尊重」，又如何找到藏在媒體裡頭的各種魔鬼？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航