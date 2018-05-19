繁華落盡的東德1960年代，曾讓西德經濟學家瞠目結舌

文：趙崇任（德國特里爾大學德語文學博士生、輔仁大學德語文學碩士，學術研究之餘從事翻譯與寫作）

德國在二戰後被西方列強劃分成不同國家的佔領區，而在1949年，隸屬於美、英、法的佔領區合併成立了「西德」，蘇聯佔領區則成立了「東德」。直到1961年，東德政府因欲阻止人民逃往西德而建造了柏林圍牆，自此開始，東西德便隔著圍牆較勁。從結果看來，東德似乎是輸的一方，甚至當時圍牆兩旁的差距至今仍在。然而，東德在1960年代也曾經繁榮過，其經濟成長不僅使當時的西德經濟學家瞠目結舌，更是當時共產國家集團中的經濟領頭羊。

東德政府於1960年代全力投入拼經濟，其領導人瓦爾特・烏布利希（Walter Ulbricht）認為當時的經濟成長過於緩慢，不僅針對舊有經濟體制進行改革，施行了「新經濟政策」（Neues Ökonomisches System，NÖS），更從教育著手，以促進國家經濟發展之工業、農業、商業為本，於1965年開始進行了課綱修正，自初等教育至高等教育，甚至職業培訓與在職進修都安排了強調「實用性」的科目與技能項目，而此教育結構大致維持到1980年代末，也就是東德末期。

從兩德「耐久財消費情形」的圖表可以明顯看出，東德人民的購買能力自1960年代初期開始便快速成長，至1960年代末期便快要趕上西德。但當然，兩者間的比較並不是齊頭式平等的，其中的影響因素有非常多，包含兩德於二戰期間遭受摧毀的程度、分裂前的產業發展結構，甚至美國「馬歇爾計劃」對於西德的援助等，都在其中產生了重要的影響。

儘管如此，東德仍自劣勢中朝西德急起直追，其國內生產總額自1950年至1970年翻了三倍。而至1970年，平均超過三分之一的家庭都擁有自住房屋，至於冰箱、電視機與洗衣機早就是多數家庭能夠負擔的設備。不僅人民收入增加，工時也逐漸縮短，同時更廢除了週六工作的規定（亦即週休二日），這意味著人們有更多的時間能夠從事休閒活動。

有鑑於此，東德國產車衛星（Trabant）的銷量逐漸攀升，幾乎成了中產階級家庭的標準配備。其於1957年開始進行生產，至1991年停產時共有四種車款，總生產量達到近310萬輛，甚至有一說在柏林圍牆倒塌時，駕車的東德民眾幾乎都是開著衛星汽車。

儘管當時仍有西德的經濟學家對於東德的長遠經濟發展抱持著懷疑的態度，但事實擺在眼前，仍使不少學著懷疑自己是否錯估了局勢。然而，看見西德人民驚訝地張著大嘴使東德人民更感驕傲，而當時若有來自西方的官方訪問，最常出現在兩者間的對話是：「怎麼樣，我們這裡還行吧？」（Na, wiegefälltesIhnenbeiuns?）。東德隨後分別於1969年與1972年在柏林與萊比錫完成了「柏林電視塔」與「萊比錫城市大樓」（City-Hochhaus Leipzig）的建築，為其現代化發展留下了歷史註記。

然而，好景不常，進入1970年代以後的石油危機使得國際油價飆漲，令以主要發展工業的東德大感吃不消。民生物資在此期間不僅產生了供貨短缺的問題，汽車與洗衣機等物品的交貨日往往在數個月之後，而奢侈品更是一貨難求。東德政府對於國際油價飆漲的解決之道是減少「奢侈品」進口，卻也因此導致了「東德咖啡危機」（Kaffeekrise in der DDR）。咖啡當時在兩德幾乎都是生活必需品，而其供貨短缺與價格高漲的問題也促成了即溶咖啡包的進口，顯示出了民眾的妥協與無可奈何。

德國《明鏡》（Der Spiegel）雜誌曾在1975年發表了一篇名為〈繁華不再〉（Aufschwungzu Ende）的文章，談到東德人民可能面臨了要做更多工作卻仍買不到東西的困境。由此看來，「柏林電視塔」與「萊比錫城市大樓」確實為東德現代化的歷史註記，卻也為其畫下了句點。

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