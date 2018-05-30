為誰辛苦為誰忙：職務上所產生的「專利」屬於雇主還是職員？

文：詹詹自喜

職務上的發明、創作、設計，其所產生的「專利權」究竟歸屬於誰？

有關專利法中所稱的「職務」，係指「僱傭關係」，也就是受公司僱用的員工，最簡單的定義就是領取公司核發的薪資、享有勞工保險的「員工」。

Q1：這個員工在「職務上」的產出，如果符合取得「專利權」的要件，這個「專利權」該歸誰？

專利法第7條：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定 。」

所以，只要能定義是「職務上」的發明、新型或設計，其專利權均屬於雇用人；有沒有例外？有，如果契約另有約定，就照契約約定。

同條另有規定，如果是「出資聘請他人從事研究開發者」（委託開發），在沒有契約特別約定的情況下，專利權是歸屬於發明人、創作人或設計人（即受聘方），但出資者可以實施。

另外，無論是在「僱傭關係」、或「委託開發」的關係中，專利申請權及專利權如果歸屬於雇用人或出資人者， 發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。

專利法第8條： 「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。」

Q2：那受雇人在任職期間雖然產出發明、創作或設計，但並非與「職務」有關呢？權利歸屬又為何？

例如王小明任職於一家製造LED的公司，擔任「研發人員」，他在閒暇之餘利用自己對機構的了解，設計了一張具有按摩功能的辦公椅。

首先，可以清楚地判斷「辦公椅」與「LED」並無相對關係，所以這個發明或創作應該可以定義為「非職務上的發明、創作或設計」。那麼實際上因為這個發明、創作或設計所產生的專利權，應當歸屬於王小明個人所有。

但這裡要特別注意的是，王小明所設計的「辦公椅」雖非屬「職務上的發明、創作或設計」，但如果在整個設計的過程中，有利用到雇主方的資源或經驗，則雇主方可以在支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。

另外在完成「非職務上之發明、新型或設計」後，受雇人應以書面通知雇主方，如果有必要，並應該要告知創作過程（以避免將來有爭議）；另外，雇主在收到以上的書面通知後六個月內，如果沒有表示反對的意思，之後就不得再主張其為「職務上的發明、新型或設計」。

以上內容對照近日有關「專利權」新聞之爭議，提供給大家參考。

無論你是雇主還是職員，要把這件事和關係弄清楚哦，千萬別再說：「我是下班時間自己在家做的，所以權利屬於我。」

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