「不會背棄台灣」：帛琉無懼中國施壓，不要陸客只要「尊重環境」

今年5月，多明尼加宣布與台灣斷交，台灣邦交國再少一個，之後更傳出巴拉圭、海地等國與我國外交關係岌岌可危。不過，台灣友邦帛琉共和國總統日前接受媒體專訪時指出，雖然面臨中國觀光客驟減，但將力圖帶領這個小國進行觀光轉型，帛琉不會屈服於中國壓力，背棄台灣。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）本月17日在接受《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）專訪時表示，帛琉不會屈服於中國要求與台斷交的壓力，將向日本在內的其他國家尋求新的經濟支持來源。

雷蒙傑索表示，他並不反對與中國打交道。他說：「中國是一個重要夥伴。」「如果我們有選擇，我們想明天就承認台灣和中國。」

然而他也指出，在共享「諸如自由等理念、價值及原則下」，帛琉與台灣「有更多相同之處」。雷蒙傑索說，帛琉在他執政下，不會切斷與台灣的關係以迎向北京。而雷蒙傑索的總統任期到2021年為止。

根據媒體報導，中國已開始加強對帛琉施壓，以終止帛琉與台灣的關係。中國禁止旅行團赴帛琉觀光，對這個太平洋島國主要產業之一的觀光業造成打擊。而中國在旅遊高峰期，每年為帛琉帶來超過8萬8000名旅客。

不過 雷蒙傑索表示， 「我們必須多樣化我們的旅遊資源，吸引許多國家的遊客。」「當我們歡迎來自中國的遊客時，我們注意不要依賴某個特定的國家。」

根據 帛琉政府入境旅客統計，帛琉2017年整年遊客人數有12多萬人，其中最大宗的仍是中國遊客，共55,491人，佔年總遊客的46%，其次是日本25,829人，第三名為韓國13,472人，第四名則是台灣9,493人。

雷蒙傑索說 ，帛琉尋求來自日本政府與私人企業的投資， 旅遊投資和增加兩國直飛航線，是促進帛琉和日本關係的首要項目。

除了多元發展觀光，報導也指出，隨著與中國關係的惡化，帛琉依靠其與美國的軍事同盟來維護安全，這也使得 帛琉支持華府外交政策，聯合國去年12月決議譴責美國決定承認耶路撒冷為以色列首都，帛琉是9個投反對票的國家之一。

「 美國和以色列是我們的朋友。 有時我們必須向我們的朋友表明我們的強力支持。」 雷蒙傑索表示。

帛琉是目前與台灣具有外交關係的19國之一。帛琉與中國政府不具有正式關係。

當中國觀光客成為「政治籌碼」

《自由時報》報導，位於西太平洋的帛琉群島，全部島嶼的總面積僅488平方公里（約1.8個台北市），總人口僅1.7萬人，境內擁有被許多觀光客視為渡假秘境的洛克群島（Rock Islands）。

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帛琉在2015年，湧入了近9萬名中國觀光客，連觀光局官員都表示：「過去來帛琉尋求獨一無二體驗的人，現在只能體驗一大堆人。」

不過在2017年，帛琉的中國觀光客人數驟減了三分之一，只剩2萬多人，帛琉經濟成長率從2015年的11.5％，驟降至0.5％，這可能 與中國政府去年11月指示旅遊機構停飛帛琉，以抗議台灣總統蔡英文出訪帛琉、加強兩國外交有關。

不只帛琉，根據 《日經亞洲評論》報導， 在整個亞太地區，各國都陷入了類似的困境：中國遊客為當地經濟注入急需的現金 ，然而大量的遊客，卻引發了環境問題，有時也激起了當地居民的敵意。 更重要的是，中國當局似乎已經意識到，它可以利用旅客作為政治籌碼。

報導指出，首爾與北京之間的關係在2017年3月，因美國部署導彈防禦系統而惡化。為了報復，北京要求中國旅行社不出團到南韓，這項要求嚴重打擊南韓旅遊業， 遊客總人數下降22.7％，其中佔 近三分之一的中國遊客下降了48％。

遊客低產值、高破壞，小島觀光如何轉型？

不過，帛琉不再對大量的觀光人潮感興趣。

雷蒙傑索4月接受《Marianas Variety》專訪時表示，「 雖然我們的旅遊收入最近因許多因素而下降，包括來自中國的遊客大幅減少，但我們必須堅持走下去，實現我們對高價值旅遊模式的願景。」

報導指出，雖然帛琉2014年、2015年的旅遊業都有所增長，不過來自 中國的遊客大都是「低產值」的遊客（ low-value tourists） ，每日開支遠低於歷史水準。

雷蒙傑索表示：「 來自中國的遊客迅速增加，導致日本、韓國、歐洲和美國遊客的損失相當。」

帛琉的中國旅客，在2015年達到頂峰（8萬8,476人，比當地居民2萬1,500人多了4倍），不過湧入了人潮，使得島嶼的環境惡化，導致帛琉政府必須將來自香港與澳門的班機次數減半。

「帛琉的規模小、人口少，大量的觀光客不利這裡脆弱的環境。」雷蒙傑索4月表示，「我們期待的觀光客是可以待久一點、消費多一點，並且能夠尊重這裡的環境。」

Photo Credit: jeff @Flickr CC BY 2.0

總統雷蒙傑索在4月的一篇聲明中強調：「透過極大化投資收益，以及多樣化的觀光客來源，我們將能夠一次拾回我們對於高價值觀光的願景。」

雖然整體觀光人數下滑，但根據數據，帛琉從每位觀光客取得的單位收入，也因此提升了9％。根據《marianas variety》報導，帛琉在今年4月還頒佈了一項新法令，對於投資高品質觀光事業的外商，提供最高達40％的租稅減免，全力培養高端、高價值、低環境衝擊的觀光環境。

而在台灣，雖然中國旅客來台人數直線下降，不過2017全年國際旅客來台人數其實有所成長，主要觀光客來自日本、韓國、港澳，而成長率又以韓國的成長幅度最高，緊接在後的分別為馬來西亞、歐洲、紐澳等國。

觀光局也指出，以往陸客團旅遊著重於購物行程，現在以自由行為主，故退稅件數與消費金額均減少。中國觀光客2016年度平均每人每日消費，比2015年減少了12.81%，購物費更減少19.77%，導致觀光外匯在2016年下降。

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核稿編輯：羊正鈺