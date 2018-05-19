南部五縣市觀光補助四千萬，是邏輯不通的「鋸箭療傷」

文：高洺塗（中華民國旅遊商業同業公會全聯會政策顧問）

國旅人數下降是顯著的事實，不論目前的統計方法是交通部長賀陳旦所言，其統計方式難以反應真正的國旅人次；即便如此，國民旅遊市場還是持續有一次性與泛濫式的模仿景點等亟需要改善的地方。觀光局粗估全年度國民旅遊在106年度是1.8億人次。對於國旅人數下降情形，交通部說目前掌握資料並非特別完整，期能透過旅遊區門票、停車場、旅館住宿等，再深入調查，適筆者亦獲邀於本月與會，深究觀光局統計方式。

一次性的觀光產業政策

惟就5月15日交通部觀光局所公佈對「南部」五縣市（澎湖、台南、高雄、屏東、台東）提供4,000萬觀光補助方案來探討，在時機點上，此五縣市最近並無天然災情，平地ㄧ聲雷式的公佈實施要點，而無觀光搭配方式，而且5月16日賀陳部長偕觀光局所屬赴馬祖前，觀光局又對媒體宣稱，將於近期再公佈自由行補助辦法，要端出牛肉來。此般貿然的補助措施，能否帶動國內觀光旅遊成長實在令人存疑，很難不令人想像是不是選舉考量了。

邏輯不通的補助方案

觀光局副局長張錫聰曾表示，國旅人次確實是五年來負成長，但人次卻是第二高，尤其國旅消費方面有微幅成長，2016年國人花在國旅的消費約3,971億元，每人平均2,086元；2017年則達到4,021億元，每人平均花費2,192元。既是國旅消費有成長，何需花費4,000萬來補助？如果此五縣市屬於觀光產業重災區，那張副局長所提資訊正確與否就有待商榷了。何況重災區難道只這五縣市？南投縣市、嘉義縣市難道不嚴重？

根據觀光局統計，106年度高雄市旅客為220萬人次，較105年度少了78萬人次；屏東縣為183萬人次，較105年度少了74萬人次；台東縣為68萬，較105年度減少48萬人次。弔詭的是台南市，106年度旅客人次為48萬，較105年度僅少約6萬人次；澎湖縣106年為1.6萬人次，還比105年度多了1,000多人次。

反觀，據嘉義林管處統計，嘉義縣阿里山森林遊樂區遊客人次，105年度為224.7萬人次較106年度174.8萬足足少了52萬人次，降幅為29%；南投縣日月潭風景區減少53.6萬，降幅是18%。由以上數字分析，觀光局這次的補助方案，不是的選擇性的執行，就是邏輯不通亂套式的補助方案了。

鋸箭療傷式的政策

鋸箭法的精要是在於表面應付過去即可，而不去解決最難處理的核心問題。看來執政者皆最善於運用此種方法。以這次南部五縣市旅遊獎勵措施而言，預算為4,000萬元，一個縣市補助款為800萬元，台南、高雄、屏東、台東等四縣市旅遊補助即日起生效，期限到6月30日止；澎湖縣因配合舉辦海灣旅遊年會，10月1日起實施，至11月15日為止。五縣市補助款額度用完即截止。

試問觀光主管機關，這期限過後？難不成又要任由這五縣市吃完嗎啡後再任其自生自滅？這不是不負責任的觀光政策，那什麼才是不負責任的觀光政策？

在全球觀光產值已經達到1.2兆美元，從國家產業競爭力來看，觀光產業是唯一不會出走的產業，更是唯一的根本。因此，與其公佈這種令人匪夷所思的觀光產業補助政策，不如回歸產業基本面，切切實實的規劃台灣整體觀光景點，提升台灣觀光旅遊價值，藉此機會讓台灣觀光旅遊危機成為轉機，這才是真正負責任，真正愛台灣的政府。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航