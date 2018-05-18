「英國」到底有幾個名字？話說不列顛、英格蘭與聯合王國

不列顛（Britain）

現在的不列顛指的是整個英國除北愛爾蘭外的領土，有時也會用來代表整個英國。原來，「不列顛」這個詞是源於羅馬時代拉丁文中的「不列顛尼亞（Britannia）」。不過，當時「不列顛尼亞」這個名字，只是一個地理概念而已，指的地方是現在的英格蘭（England）和威爾斯（Wales）。西元43年，羅馬人渡過英倫海峽征服這片土地，將之劃為羅馬行省，稱之為「不列顛尼亞」。

居住在不列顛尼亞的原住民稱之為凱爾特人（Celts）。不列顛尼亞被羅馬征服後，一部份凱爾特人逃往北方，構成了後來的蘇格蘭人（Scottish）。留在南方的凱爾特人，則逐漸羅馬化。後來羅馬帝國皇帝哈德良（Hadrian）在這裡修建了城牆，斷絕了南北的交流，此舉逐漸埋下了後來蘇格蘭與英格蘭的文化差異與衝突。

其實，「不列顛尼亞」不僅是指行省，後來更衍生了另外一個意思—她成了守護這片土地的女神的名字！相傳這是源於凱爾特人宗教裡的守護女神布迪卡（Boudicca）。不列顛尼亞女神非常受哈德良喜愛，他更是首個把其女性面孔刻在錢幣上的皇帝。除此之外，似乎不列顛尼亞女神也非常受後來的英國人所喜愛，英國女王伊利莎白一世（Elizabeth I）和維多利亞（Victoria），更喜歡為不列顛尼亞女神的造型添加了不少新的意義和裝飾。

英格蘭（England）

「英格蘭（England）」，其實是「盎格魯之地（Anglo’s Land）」的意思。羅馬帝國在五世紀時分崩離析，羅馬人從不列顛尼亞撤離。同時，來自北歐的日耳曼民族的一支盎格魯—撒克遜人（Anglo-Saxons）入侵不列顛尼亞並定居下來，建立了無數小國，凱爾特人則逃至威爾斯。就此，「不列顛尼亞」逐漸變成了「英格蘭」。

1066年，法國的諾曼第公爵（Duke of Normandy）征服者威廉（William the Conqueror）本是來自北歐的維京人，他帶領以諾曼人（Normans）為主的軍隊渡過英倫海峽，入侵並征服英格蘭，成為當地國王並展開統治。他的母語是法語，被征服後的英格蘭王室在宮廷裡也是以法語為主要語言。威廉帶來的文化也與當地的盎格魯—撒克遜文化融合，逐漸形成今天英格蘭的民族構造和文化。

現今的英語，因同時受拉丁語和日耳曼語影響，所以語言內的辭彙比其他歐洲語言要多很多，這是因為英文裡很多同義詞，分別由拉丁語和日耳曼語而來。

聯合王國（United Kingdom）

今天的英國，全稱「大不列顛與北愛爾蘭聯合王國（The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland）」，有時簡稱聯合王國。之所以「聯合」，是因為在八百多年內，威爾斯王國（Kingdom of Wales）、蘇格蘭王國（Kingdom of Scotland）和愛爾蘭王國（Kingdom of Ireland）相繼與英格蘭王國（Kingdom of England）合併成為一個統一國家。這四個國家，本身有各自的政府、議會、法制和軍隊。

威爾斯王國（Kingdom of Wales）

威爾斯（Wales）是逃避盎格魯—撒克遜人入侵的凱爾特人定居的地方，從此與英格蘭分道揚鑣，成為威爾斯王國。擁有自己獨特的文化和語言。然而，1282年英王愛德華一世（Edward I）的入侵使威爾斯從此劃歸英王統治，雖然仍能保持獨立地位，但卻漸漸失去了自己的文化。到了1583年，英王亨利八世（Henry VII）簽下統一法案（Act of Union），威爾斯王國與英格蘭王國合併成共主邦聯。時至今天，凱爾特語系最後的一支威爾斯語已逐漸式微。

蘇格蘭王國（Kingdom of Scotland）

蘇格蘭（Scotland）與英格蘭的恩怨情仇真是「剪不斷，理還亂」。凱撒大帝入侵不列顛後，凱爾特人逃往北方，長期與不列顛尼亞行省對峙，羅馬人稱這個地方為卡來多尼亞（Caledonia）。哈德良皇帝在兩地之間修建了城牆，成為了蘇格蘭與英格蘭邊界的雛形。後來到了君士坦丁一世（Constantine I）時，更是被判為異端的阿里烏派（Arianism）教士根據地，長期與南方敵對。

1066年諾曼入侵，威廉公爵征服整個英格蘭。當時的英格蘭王逃往蘇格蘭，並與當地王室共結秦晉之好。後來英法百年戰爭爆發，蘇格蘭與法國結盟，侵擾英國後方。17世紀時，英格蘭的「童貞女王」伊莉莎白一世逝世，因她並無子嗣，所以都鐸王朝（House of Tudor）絕嗣。

由於蘇格蘭王室斯圖亞特王朝（House of Stewart）曾與都鐸王朝聯姻，因此當時的詹姆士六世（James VI）繼承了英格蘭王位，稱詹姆士一世（James I）。

不過，由於來自蘇格蘭的斯圖亞特王朝不太懂得英格蘭的統治文化，因此後來爆發了光榮革命（Glorious Revolution），英國成了君主立憲制國家，及後的工業革命（Industrial Revolution）更使英國變得強大。蘇格蘭的當政者在英國的威迫利誘下，考慮到蘇格蘭的一蹶不振後，認為與英國統一能改善經濟，於是蘇格蘭議會同意於1707年與英國合併成共主邦聯。

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愛爾蘭王國（Kingdom of Ireland）

最後就是愛爾蘭（Ireland）。愛爾蘭的原住民也是凱爾特人。1169年英國征服愛爾蘭，從此展開對愛爾蘭的統治；16世紀時，英王更兼任了愛爾蘭王位。1800年，英國國會通過與愛爾蘭合併，是為「大不列顛與愛爾蘭聯合王國（The United Kingdom of Great Britain and Ireland）」。可是後來的復活節起義（Easter Rising），成了日後南愛爾蘭脫離英國統治的導火線。

南愛爾蘭與北愛爾蘭有著宗教差異，南愛爾蘭信奉天主教，北愛爾蘭則是新教。1919年爆發愛爾蘭獨立戰爭，兩年後南愛爾蘭獲得獨立，北愛爾蘭則繼續留在英國統治下。聯合王國的名稱也變成「大不列顛與愛爾蘭聯合王國」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航