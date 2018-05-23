正確認識胰島素注射的使用方法，讓你控糖更加安心

糖尿病打胰島素會有副作用嗎？

相信糖友們都知道，糖尿病的藥物治療除了口服降血糖藥物外，另一個就是胰島素注射治療了！胰島素是維持體內血糖平衡的主要荷爾蒙，所以當體內胰臟受損時，為了維持穩定的血糖，可能會需要藉由注射胰島素治療，但在治療的過程中，因為不是由身體自行調整，而是經由體外給予，所以仍有一些可能會產生的副作用。

不過您不用擔心，了解胰島素注射的副作用，並且學習如何處理，讓打胰島素不再是你的恐懼！

1. 低血糖反應

不論是口服的降血糖藥物或是胰島素治療，主要目的都是降低血糖，因此在治療過程中，若不小心使用的劑量過多，就可能會出現低血糖的情形。低血糖的發生可能對身體健康產生很大的影響，因此糖友們需要特別留意！

如何避免低血糖？

建議糖友在注射胰島素時，維持密切且規律的血糖監測。剛開始先由小劑量的胰島素開始使用，配合血糖監測了解胰島素對血糖的影響，以調整使用劑量，久而久之就能找到適合自己的胰島素用量，既能控制好血糖，又不會出現低血糖反應。

除此之外，良好的生活習慣也很重要，糖友們也要能按時進餐、均衡飲食和固定的運動習慣，如果用餐時間不固定或進行強度比較高的運動，也有可能是低血糖的原因喔！

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2. 注射時的針刺疼痛感

對於剛開始使用胰島素注射的糖友而言，最大的害怕通常都是對自我注射的不安全感，總覺得會和感冒打針、抽血一樣疼痛，但其實胰島素的注射針頭已經經過改良，與一般打針注射時所使用的針頭比起來相對不痛很多。

害怕施打胰島素怎麼辦？

建議糖友們在剛使用胰島素治療時，可以先與衛教師討論，了解胰島素相關的治療資訊和正確的施打方式，不但能減輕對打針的心理壓力，也能確保更有效的達到治療效果喔！

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3. 脂質代謝異常

當胰島素反覆注射於身體的同一部位時，可能導致注射部位產生「脂肪代謝異常」，造成脂肪增生，發生皮膚有硬塊突起的情形。相反地，不純的胰島素則可能導致脂肪萎縮，使皮膚因脂肪減少而凹陷。

如何避免脂質代謝異常？

脂肪增生：避免常常在同一部位注射，可以將身體部位分區，並適當的輪換注射的地方。

脂肪萎縮：可以改用較純化的胰島素治療，同時也要注意胰島素的注射劑量和方法。

4. 體重增加

在未使用胰島素前，因為高血糖的緣故，讓身體沒辦法有效的吸收營養，從尿液中流失。而在使用胰島素治療後，因為胰島素能維持血糖平衡，進而促進體內蛋白質和脂肪的合成，有效吸收從食物中攝取的營養，因此就有可能使體重增加。

如何避免體重增加？

建議使用胰島素治療的糖友，可以配合執行飲食控制、增加身體活動量和維持適當運動習慣，避免體重的直線上升。

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5. 水腫

胰島素可能會造成水鈉於體內滯留，有些糖友會在注射胰島素後，出現輕微的臉部和四肢的水腫。

如何避免水腫？

水腫情形經一段時間通常會漸漸消失，但如果一直無法改善，建議與醫師討論，做常規的血液尿液檢查，以應用藥物改善，或了解是否有其他腎臟疾病。

6. 胰島素過敏

注射胰島素可能會產生皮膚局部或全身性的過敏反應，如：皮膚紅腫、搔癢、蕁麻疹等。

對胰島素過敏怎麼辦？

若過敏反應沒有隨著時間而緩解，建議糖友可以與醫生討論，更換使用的胰島素種類，對於產生的過敏反應會有所幫助及改善。

Photo Credit: Health2Sync 智抗糖

正確認識胰島素副作用，控制血糖更安心

很多糖友常常會說不敢打胰島素，擔心一旦開始施打胰島素便代表病情已經很嚴重了，但其實正確的施打胰島素，不但能保護胰島細胞，更能避免糖尿病更惡化。

事實上，無論使用任何藥物，都可能會有副作用的產生，但只要能更了解副作用是如何產生以及當產生時應該如何應對，就能減輕治療過程中藥物所帶來的副作用，讓你控糖更加安心！

參考來源 : 中華民國糖尿病衛教學會、2012糖尿病衛教核心教材、健康時報《長期注射胰島素有哪些副作用》每日頭條

本文經Health2Sync智抗糖授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航