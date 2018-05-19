路易阿姆斯壯〈 What a Wonderful World〉，隨著滄桑嗓音感受世界的美好

今天要分享的是經典老歌〈What a Wonderful World〉，讓我們隨著Louis Armstrong帶點滄桑感的嗓音，一起從生活中的小小事物，感受這世界的美好吧。

歌詞解析

I see them bloom for me and you 我看見玫瑰們為你我盛開

這裡可以認識see這個「感官動詞」的應用，後面可以直接接上原形動詞，表示眼睛看到這個動作，像是這裡的bloom「開花、盛開」就是以原形動詞呈現喔！

感官動詞除了see以外，還有hear、feel、watch等等。像是另外一句歌詞I hear babies cry, I watch them grow（我聽見寶寶哭泣、我看著他們長大）也是感官動詞的應用。

其他例子還有：

I saw Jeff walk his dog in the park yesterday.（我昨天看到 Jeff 在公園蹓狗。）

I can hear my neighbor play piano.（我可以聽到我的鄰居彈鋼琴。）

想認識更多感官動詞的用法，也可以參考我們另一篇教學專欄喔：【老師救救我】這種動詞後面又接一個動詞？

And I think to myself, What a wonderful world 而我心想：多麼美好的世界啊

這句歌詞中有兩個重點，一個是think to oneself，表示「某人心想」的意思，所以歌詞中的I think to myself 就是「我心想...」的意思。這個句型在說故事時很常見喔，例如：

Owen thought to himself, I just want to punch him in the face.（Owen 心想：我只想在他臉上揍一拳。）

"That's an odd hat!" Mary thought to herself.（「那真是頂奇怪的帽子。」Mary 心想。）

第二個重點是這首歌的精華：what a something的感嘆句型。這種說法可以用來表示驚嘆，是充滿情緒的句型喔！像是看完一場精采的球賽，就可以說：

What a game!（多麼精采的比賽呀！）

除了正面的讚嘆之外，也可以用在負面的情況，如果朋友的男友是個大媽寶的話，就可以說：

He listens to everything his mom says. What a mama’s boy.（他很聽他媽媽的話。真是個媽寶。）

They'll learn much more than I'll never know 他們將會學到更多我從未知道的事情

大家比較熟悉的比較級，可能是針對兩件事物的狀態進行比較，例如：

This book is thinner than a magazine.（這本書比一本雜誌還薄。）

但其實副詞也有比較級的形式，可以修飾動詞，也就是說，動作跟動作之間，也是可以用比較級的。例如：

I sing better than I dance.（跟跳舞比起來，我比較會唱歌。）

He runs three times faster than he walks.（他跑起來的速度比他走路快三倍。）

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航