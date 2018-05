路易阿姆斯壯〈 What a Wonderful World〉，隨著滄桑嗓音感受世界的美好

今天要分享的是經典老歌〈What a Wonderful World〉,讓我們隨著Louis Armstrong帶點滄桑感的嗓音,一起從生活中的小小事物,感受這世界的美好吧。

歌詞解析

I see them bloom for me and you 我看見玫瑰們為你我盛開

這裡可以認識see這個「感官動詞」的應用,後面可以直接接上原形動詞,表示眼睛看到這個動作,像是這裡的bloom「開花、盛開」就是以原形動詞呈現喔!

感官動詞除了see以外,還有hear、feel、watch等等。像是另外一句歌詞I hear babies cry, I watch them grow(我聽見寶寶哭泣、我看著他們長大)也是感官動詞的應用。

其他例子還有:

I saw Jeff walk his dog in the park yesterday.(我昨天看到 Jeff 在公園蹓狗。)

I can hear my neighbor play piano.(我可以聽到我的鄰居彈鋼琴。)

想認識更多感官動詞的用法,也可以參考我們另一篇教學專欄喔:【老師救救我】這種動詞後面又接一個動詞?

And I think to myself, What a wonderful world 而我心想:多麼美好的世界啊

這句歌詞中有兩個重點,一個是think to oneself,表示「某人心想」的意思,所以歌詞中的I think to myself 就是「我心想...」的意思。這個句型在說故事時很常見喔,例如:

Owen thought to himself, I just want to punch him in the face.(Owen 心想:我只想在他臉上揍一拳。)

"That's an odd hat!" Mary thought to herself.(「那真是頂奇怪的帽子。」Mary 心想。)

第二個重點是這首歌的精華:what a something的感嘆句型。這種說法可以用來表示驚嘆,是充滿情緒的句型喔!像是看完一場精采的球賽,就可以說:

What a game!(多麼精采的比賽呀!)

除了正面的讚嘆之外,也可以用在負面的情況,如果朋友的男友是個大媽寶的話,就可以說:

He listens to everything his mom says. What a mama’s boy.(他很聽他媽媽的話。真是個媽寶。)

They'll learn much more than I'll never know 他們將會學到更多我從未知道的事情

大家比較熟悉的比較級,可能是針對兩件事物的狀態進行比較,例如:

This book is thinner than a magazine.(這本書比一本雜誌還薄。)

但其實副詞也有比較級的形式,可以修飾動詞,也就是說,動作跟動作之間,也是可以用比較級的。例如:

I sing better than I dance.(跟跳舞比起來,我比較會唱歌。)

He runs three times faster than he walks.(他跑起來的速度比他走路快三倍。)

