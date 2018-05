學會英文雙關詞，看影集時跟罐頭笑聲一起哈哈笑

有時候我們在看英文影片的時候,會發現有一些笑點好像不太能理解,除了是因為不太了解當地的文化之外,也因為美國人常會使用的雙關語的緣故。來看一些生活中常見的雙關語吧!

首先,雙關語的英文是pun或是paronomasia,是運用同一單字的兩個不同意思,或是讀音類似的兩個單字,來達到搞笑或是修辭的效果,因此學習雙關語的同時也可以發現一些常用單字的其他截然不同的意思。

Tip

1. 小費

2. 提示;祕訣

在影片裡可以看到,披薩外送員說的tip是指小費,而影片男主角故意藉著這個雙關,逃避給小費的事實,順便呼籲影片觀眾追蹤他們的YouTube頻道。

Tip作為「小費」時可以這樣用:

We gave the waitress a generous tip. (我們給那女服務生一筆慷慨的小費。)

Tip作為「提示;祕訣」時則可以這樣用:

Our teacher gave us a tip on how to solve this math problem.(我們老師給了我們一個如何解這個數學問題的訣竅。)

Tear

1. 眼淚

2. 撕;扯;撕裂處

Tear比較常見的用法是「眼淚」,另外一個意思是「撕;扯;撕裂處」,這個意思可以做名詞也可以作動詞用,需要注意的是,兩種意思的發音不一樣噢!

With tears in her coat she burst into tears.(她的外套上有了裂口,她便放聲大哭。)

Ball

1. 球

2. 舞會

通常剛開始學英文時就學到ball有球或是球狀體的意思,不過在一些英美國高中生活的電影或影集中,就會常聽到ball也有舞會的意思。

Why was Cinderella kicked out of the basketball team? She ran away from the ball. (為什麼仙度瑞拉被攆出籃球隊了?因為她從舞會上逃離/因為她躲開了籃球。)

Tank

1.坦克

2.(貯水)槽;箱

如果將兩個意思放在同一個句子裡就可以造出一個有趣的句子:

There are two fish in a tank. One says to the other, "Can you drive this thing?"

(有兩隻魚在一個水族箱裡。一隻對另一隻說:你會駕駛這個東西嗎?)

Tire

1. 使疲勞

2. 輪胎

從以下這個例句可以看出,tire原本是名詞「輪胎」的意思,改寫成複合形容詞之後就變成two-tired(兩個輪胎的),便和tired(疲勞的)同音,因而形成有趣的雙關效果:

A bicycle can't stand on its own because it is two-tired (too tired).

(腳踏車沒辦法自己站穩,因為它只有兩個輪胎/因為它太累了。)

多學幾個雙關詞,之後在看影集的時候就可以跟罐頭笑聲同步笑出來啦!

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航