借受刑人之手，台灣雕塑家讓101退役電梯鋼纜在紐約曼哈頓「重生」

台灣藝術家康木祥利用台北101退役電梯的鋼纜，製作七件藝術作品，日前獲邀到紐約曼哈頓展出，並於昨（17）日舉行開幕儀式。除了透過巧手將廢棄鋼纜「重生」成為藝術品，在製作過程中，他更邀請受刑人參與，在共同創作中體驗重生。

（中央社）雕塑家康木祥的公共藝術系列作品重生（Rebirth），首次受邀在美國紐約市展出。5月8日的行前記者會上，康木祥表示，希望用鋼索連結世界，讓世界看到台灣剛和柔的精神，並傳遞和平地球的理念。

康木祥的個人網站介紹，基於安全考量，台北101每幾年就會全面汰換鋼纜，2010年為止汰換下來的鋼絲，總長度就達480公里，相當於台灣頭到台灣尾的總長度。

「重生」系列是全球第一件以退役電梯鋼纜創作的藝術作品。他投入一年半的時間，以曾載運660萬旅客的世界最快電梯鋼纜，打造而成。廢棄的大小鋼條總長度大約2,000公里。

康木祥說，回收鋼纜有大量油污，他找了18位受刑人將鋼纜全部洗淨。受刑人在洗污時體會重生，感受到廢棄鋼索也可以成為藝術品，甚至原本要假釋出獄的受刑人自願多留2天幫忙。康木祥並打算展覽後再進監獄分享創作。

康木祥也說，將堅硬鋼索變成柔美線條，作品形似胚胎，象徵生命生生不息。另外也有如「傷腦鯨」這樣的作品，透過安靜坐著的鯨魚，希望喚起人們思考人類和海洋的關係。



康木祥表示，紐約是個極具影響力的城市，很榮幸作品能受邀在紐約展覽，每次展覽都會留一件作品在當地，更希望將作品散播到世界各個角落。

〔康木祥「重生」系列作品，在鄰近時代廣場的美國紐約市曼哈頓時尚特區展出，其中「雙生」和「傷腦鯨」為新創作，也是全球首展。｜Photo credit: 吳茜萳臉書〕

來自木雕重鎮的的台灣囡仔，想用廢鋼索連接世界

《世界日報》報導，康木祥出生於木雕藝術重鎮苗栗通霄，13歲開始接觸傳統木雕。5年前，康木祥接受台北101的邀請，以101大樓退役的電梯鋼纜進行環保再生的藝術創作。康木翔表示，他喜愛挑戰、超越自己，看到鋼纜後開始構思如何利用堅韌的材料製作藝術品。

「如果我沒有將這條鋼索進行藝術再創作，它將被焚燒，對地球環境造成傷害。」康木祥在2017年接受《法廣》專訪時表示，他希望用這些鋼索，喚起大家對廢棄物再利用的意識。

《聯合報》報導，康木祥曾說，「我來自苗栗通霄海邊，從小看父母編織草席竹籃，對海邊的魚網漁繩也很熟悉，這些鋼纜不也都是繩子，醞釀各種生命的圖騰？」歷經高溫千度經年研究，康木祥將過去功成身退後都只能當廢鐵賣的死硬鋼纜，轉換為柔軟鋼材，逐一誕生成為藝術作品。

不過製作過程並不容易。康木祥說，作品在轉彎的地方比較難處理，要用高溫的火焰加工後才能塑形，這個塑形的過程非常辛苦，不論是對眼睛的傷害，還是對皮膚的灼燒都要接受，才能夠完成。最後耗時一年多，才將七件作品完成。

號召18位受刑人、透過鋼纜一起經歷「重生」

《法廣》報導，康木祥認為，在為鋼索洗去油垢的過程，是一種「凈化過程」，一開始是他自己清洗，但他想到，如果通過受刑的犯人來進行清洗的話，或許能讓他們得到重生、能夠再次走出去，於是就想到將鋼索送到監獄裡去，在清洗鋼索的過程，也讓受刑人發現「一個廢棄物同樣可以轉換成藝術作品」，讓他們反省和沉澱，進而產生希望和期待。

康木祥說，他是一個很平緩的人，但是他熱愛大自然，並從大自然中得到許多能量和靈感。他希望這條鋼索可以連接世界。從台灣，到歐洲，明年會到美國，然後到非洲，澳洲最後回到台灣。通過這條鋼索將世界連接起來。

《中央社》報導，康木祥從全球上百名藝術家脫穎而出，獲紐約市政府及曼哈頓時尚特區青睞，在每天約5萬人行經的曼哈頓鬧區街道上，展出以台北101大樓退役電梯鋼纜為素材的系列創作「重生」。

在開幕典禮上，康木祥受訪表示，雕塑用的鋼索非常堅韌、彎曲困難，且需要焊接，製作時眼睛每天受到強光傷害，因此作品裡充滿他的淚水和汗水。



他也形容，協助清洗鋼纜油汙的18名受刑人是「18羅漢」，希望他們能體會，如果廢棄鋼索可以重生，他們也能重生，並讓缺少藝術的心靈產生變化，未來重返社會時能愛生命、愛地球。

《中國時報》報導，「重生」系列使用的是台北101大樓第二代汰換的電梯鋼纜，而第一代鋼纜所完成的作品如今已在德國、法國、瑞士等地展出。

〔康木祥的鋼纜雕塑系列作品2017年於法國巴黎當代藝術博覽會期間，於市政府廣場入口展出。｜Photo credit: 康木祥工作室 Kang Muxiang Studio〕

康木祥以紅銅纜線打造的「無限生命」，2017年在瑞士蒙特勒雕塑雙年展中展出。｜Photo Credit: KMX ART網站

康木祥說，他是小鎮出生的孩子，有著台灣特有的韌性，帶著對台灣，對地球的愛，他說會繼續走下去，「把連結再拉下去。」

「重生」是康木祥作品首次在北美亮相，紐約展期至9月15日，9月中展畢後，將繼續轉往華府展出。「重生」系列七件作品分別為：雙生、傷腦鯨、如意生命、迴生、無限生命、不要理我、安靜，作品高度介於1.2至3.2公尺，最重作品達3.5公噸，耗時一個月從台灣海運至美國。其中，造型有如兩個胚胎的全新創作「雙生」將永久陳放雙橡園。

► 康木祥作品網站

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核稿編輯：羊正鈺