花1萬9千元買殘貨給社福團體是「貪汙」？ 吳音寧強調「合情合理合法」

台北農產運銷公司總經理吳音寧2月購買殘貨並贈送社福團體，遭檢舉涉嫌圖利、貪汙。吳音寧今（17）日出面澄清，表示北農非公務機關，使用總經理業務推廣費買蔬菜殘貨送社福團體，合情、合理、合法。

（中央社）台北地檢署近日接獲民眾檢舉，告發吳音寧買下2月休市殘貨蔬菜贈送給社福團體涉嫌圖利、貪汙等情形；北檢17日已分他字案調查，近期將向北農及台北市政府市場處等單位調相關資料，不排除傳喚吳音寧到庭說明。

吳音寧今天特別在北農召開記者會說明，她表示，北農是一間官股成分未過半的民間公司，並不是公務機關，總經理使用業務推廣費是符合公司規範，且利用業務推廣費新台幣1萬9152元購買要被報廢的9,120公斤蔬菜送給社福團體，這部分合情合理合法。

吳音寧說，北農已啟動相關研議程序，並和社福團體保持聯繫，未來會建立蔬菜殘貨送給社福團體的制度，若之後遇類似狀況，就可依制度化方式處理。

買菜送給社福團體，吳音寧不當動用公款？

吳音寧解釋當天狀況，她表示，2月27日告知主秘路全利傳訊給市場處，預估蔬菜到貨量會有殘貨狀況，請示市場處是否可動用購貯基金買殘貨蔬菜送給社福團體，但市場處事後回應，「這是好事」，但不宜動用購貯基金，希望北農透過其他經費買蔬菜。

吳音寧說，2月26日當天她在第一、第二果菜市場監看拍賣過程，過程中，公司員工盡全力拍賣，並延長拍賣時間，但最終還是有蔬菜未賣出，依過去處理方式就是要報廢蔬菜，但覺得這是農民辛苦種植的產物，最後決定透過「總經理業務推廣費」買下可能面臨要被報廢的蔬菜，之後也有跟農糧署回報。

我認為那些蔬菜是農民辛苦種植送來台北，我不捨這些蔬菜這樣報廢掉，最後決定以北農總經理業務推廣費一萬九千買下這些蔬菜，送給社福團體。對於其後衍生出來的一些風波，造成受贈單位及社福團體反覆被打擾，我感到很大的抱歉。 這是一個一萬九千元的小事情，造成台北的社福團體、大庄公益食堂、溪州鄉親因我受到波及，對此感到抱歉。但也因此，公司也朝向制度化建立，以後可以因應這樣的情形。

送菜為何獨厚家鄉溪州？

吳音寧表示，2月27日市場下午3點就需要清空，時間非常有限，只有2個多小時內要把蔬菜送給可以合理使用的人手上。她很感謝親自來北農載菜的社福團體，但載走的量和速度實在是沒有辦法消化，她也特別感謝有熱心的司機願意免費義務做公益，把蔬菜送給大庄老人食堂。

吳音寧也強調，在過程中，她沒有打一通電話告訴溪州鄉長黃盛祿，他也完全不知道這件事。表示這些菜與其被當垃圾丟掉，她想到的是讓這些菜可以好好食用，所以想到大庄老人公益食堂。

實收2000公斤，另外5000公斤的菜到哪去了？

另外，針對國民黨議員王欣儀、汪志冰日前指出，吳音寧說送了近7,000公斤的菜，但溪州鄉大庄社區發展協會理事長陳政嘉卻表示溪洲鄉才收到2,000公斤，難道有5,000公斤的菜不翼而飛？

北農日前也發布新聞稿澄清，表示因為是贈送給社福團體，所以沒有請其開收據，但都有去電各單位，確實收到貨，並列冊在案。另外指出，收貨的是陳元振村長，但他當天沒細點件數，因150箱件數眾多，只留2、30件冰存，其餘拿去曬菜乾，日後仍可食用，完全不浪費；表示部分媒體只報導冰存件數，對「其餘拿去曬菜乾」卻不報導，表達遺憾。

新聞稿指出，2月27日蔬菜量高達3,000噸，拍賣市場雖延長交易時間，但仍有9.000多公斤蔬菜未完成拍賣，未賣出的蔬果過去是直接銷毀報廢，總經理吳音寧不忍農民辛苦種植蔬菜遭銷毀，透過業務推廣費1萬9,152元購買殘貨9,120公斤並贈送給社福團體。

吳音寧會後受訪時說，決定透過總經理業務推廣費新台幣一萬9152元賣下批發市場蔬菜殘貨送給社福團體，卻鬧出如此大的風波，她也覺得訝異，並希望外界可回歸事情本質，就是建立制度，目前也跟社福團體簽訂意向協議書，未來若發生蔬菜殘貨狀況，就可啟動制度化處理。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺