早晨六點半，任職數位金融產業的周永富已起床，拿起行動裝置接上耳機，登入TutorABC真人在線英語課程。雖然剛睡醒的腦袋還有點昏沉，但螢幕那端，今天的外籍顧問正充滿朝氣跟他打招呼，周永富意識到，一天的英語課將正式開始。

說沒問題的，往往都有問題

「線上英語課程讓我隨時處在戰鬥狀態，並即時表達想法，」周永富說。某次他向日本客戶簡報，雖已事前充分準備，但對方臨時提問時，因聽不懂口音較重的日式英語，當下無法完善應答。那次經驗讓他體會，商場上必須使用精準詞彙才能快速溝通，否則機會稍縱即逝。周永富也認為如果聽不懂非母語人士的英文，代表自身程度仍不夠。

語速、講法、口音，會直接影響溝同聆聽時訊息的接收判斷，如若先能掌握語速、講法，遇到口音問題，也較能降低接受訊息的複雜度。

為提升英語力，他嘗試過小班制補習班，但不習慣搶答或打斷他人說話，間接壓縮自己開口練習機會，便轉向線上一對一英語課程。周永富並非少數不適應實體補習班的人，56歲的吳鳳美也有類似經驗。

Photo Credit: TutorABC 在線課程與專業外級顧問真人教學，協助周永富克服口音障礙

吳鳳美與來自美國的女婿初次見面時，一句話也搭不上，讓她決定重學荒廢多年的英語。數年前雖曾去實體補習班，但教法制式，互動性低，常常整堂課自己只講一句英語；此次再尋覓學習管道，線上課程成為首選，「因為就算問笨問題，也看不到臉，下線也沒人知道是誰，」吳鳳美認為，線上課程較有隱私，讓她更勇於發問。

傳統課堂上，當教師拋出「有沒有問題」時，迎接他們的往往是一片沈默。說沒問題的，往往都有問題，學習外語本是一個「體驗」的過程，但台灣過去傳統制式教學，再加上實體教室可能讓人怯於發問，體驗因此淪為空白一片。

AI分析學習狀況，就像汽車盲點偵測或能清理死角的掃地機器人

傳統課堂學生「不說、不問」，老師也對學生程度「不知、不覺」，無法針對他們需求提供合適內容。TutorABC指出，若未落實真正「因材施教」，所有教育都是假平等；而隨著網際網路帶來第二次教育革命，線上平台興起，個性化教育內容成本降低，因材施教也逐漸可能。

TutorABC在台灣深耕在線英語教育20年，以其積累20年的教材、學生、顧問三方面大數據，透過「動態課程系統DCGS」(Dynamic Course Generation System)的AI專利系統，依每人適合的等級、年齡、行業、職位等面向，將教材全面AI智慧化，讓學習者在任何時間登入上課，都能即時匹配最適合的老師和課程。

AI記錄學員每一次學習經驗，透過數據資料庫，平台能分析學習狀況，除了協助優化課程內容，下一堂課也能替學員媒合更合適的課程，仿若汽車盲點偵測，或是能清理死角的掃地機器人，並提供個性化教育內容，達到因材施教。

Photo Credit: TutorABC 動態課程系統DCGS的AI專利系統，可依個人適合的等級、年齡、行業、職位，提供最適合的課程與上課師資

體現未來教育科技助陣，學習力大提升

吳鳳美曾以為美國腔才是正統英語，但認識美國女婿的愛爾蘭裔雙親後，才知道是迷思，「就像中文也有北京腔和台灣腔，」她說。

剛好，TutorABC每天安排的線上顧問來自世界各地，極少重複，她除了每天與不同口音顧問練習，系統也依興趣安排旅遊、生活類課程，甚至曾出現愛爾蘭相關內容。半年後，女婿一家再度訪台時，她已經可以用英語與他們聊天，甚至帶他們一同觀光。

Photo Credit: TutorABC 半年的時間，女婿一家再度訪台，吳鳳美已經能用英語交談，甚至成為家人們的觀光導遊。

選擇晨間和睡前時段上課的周永富，不斷強調線上課程彈性的時段安排，讓他每天起床、睡前都講英語，訓練身體保持慣性，讓自己隨時處於商場快速溝通的「戰鬥狀態」。系統依其偏好提供產業科技趨勢相關內容，讓他常常上完晨間課後，當天職場上立刻運用所學，仿若如虎添翼。

好科技 X 好細心，教育，本來就是一種體驗

TutorABC美籍顧問觀察，台灣人擁有對世界文化、趨勢好奇的「全球觀」，許多學員皆為了解國際脈動、與外國文化交流等理由而學習英語，跳脫外界認為的傳統考試至上框架，顯見台灣人學英語的主動性愈來愈強。

「每個學習者所經歷的路徑，都是獨一無二，」TutorABC營運長沈沛鴻認為，真人教學才具備文化底蘊，好科技應該人文優先，透過非線性教材搭配真人教師輔助，讓學習者成為主體，並以AI科技帶動個性化教育內容，落實因材施教，達到有效學習。

教育本是「體驗」，以學習者為主體，突出人文本質，才能在教育3.0時代脫穎而出。

Photo Credit: TutorABC 將學習當地的文化、全球觀、世界的脈動做為動機，有助於真正學好英語

註：教育3.0，是透過數位工具輔助學習，突破空間與地域的學習方式，強調虛實整合、互動學習、親子共學、人人都可以是老師，科技教育工具與創新學習模式，是重要主軸。