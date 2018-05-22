被「發現」的作品：回顧探討《灰色地帶──作品的現場性》

文：陳文瑤

1.

進入台藝大，接近廣場的時候，遠遠瞥見有章博物館階梯左側有一面大看板，走近時發現那是張博物館的照片，影像儘管模糊，仍可辨識出長形館舍外觀大大的OUR MUSEUM與一字排開的椰子樹。上了樓梯，《灰色地帶》海報出現了；接著進館之前，聽見嘩嘩的聲響，往右一看，落地窗前的螢幕裡有個人捲起褲管、手執細枝，赤腳在沙灘上邊走邊畫，潮水湧向沙灘又退去，腳印與線條或暫留、或轉瞬隱沒。一踏入館內，服務台前併列兩只燈箱，或者說是偽裝成穿鞋凳的攝影裝置？因為燈箱兩側都有照片，而內容是尋常公寓大樓門口景象：各式各樣的鞋架與鞋

至此，《灰色地帶》仍混沌未明，如同這兩個詞組合之後給人的聯想。

腳步繼續，先往左邊展場——「這根柱子在這裡不會太突兀嗎？」展場的柱子距離入口這麼近著實少見，定睛一看，它竟然還是斜的！傾斜的柱子多少遮蔽了視線，張望一下只看到柱子兩邊各擺放一只船錨，色澤與地面相近，左前方地上有個貌似汽車廣告的大型燈箱，包邊質感顏色與船錨相同，至於右邊背對著我們的方形設置，想來也是個燈箱？

繞過柱子進入展場，靠窗牆面上密密麻麻整齊排列了45張台藝大建築照片，如同目錄般展示，置中的那一張是有章博物館正面，我們忽然有點明白——在博物館入口那個模糊看板照，與這件作品脫離不了關係吧！

Photo Credit：Takuji SHIMMURA 有章藝術博物館入口

不遠處，偽穿鞋凳發著光，如同指引，召喚著我們朝著它走去，與清晰銳利的建築照遙遙相對的牆上，是一幅抽象的繪畫；旁邊的裝置是個形狀如島的木製等高線模型，以生鏽鐵條為支撐，切割為面積不等的四個象限，模型表面佈滿細白粉末，同時在地上灑出島的輪廓，對比著輪廓的暈散，兩條筆直的切割線則在燈光照射下顯得格外犀利。

這樣繞過一圈之後，總覺得少了什麼⋯⋯牆上怎麼沒有任何的說明與資訊？我們或許可以從作品風格感受出它們分屬不同作者，但這些都是誰的作品？名稱為何？再看二樓右邊展場、轉上三樓，沒有一處貼有作品圖說。

2.

策展人王弘志說到他在《灰色地帶——作品的現場性》一展中想探究的，是作品的場域究竟能擴展到什麼樣的程度？而與此相應，觀者看展的範圍又是從哪裡開始，在哪裡結束？他採取了最直接的方式，即在布展時，打破作品各自固守某個區域的做法。排除展場內關於作品與作者的書面訊息，藉此期待另一種觀看視線的形成（雖然相關資訊還是可以從展覽DM中得知，但畢竟是間接的，且需自行看著展場平面圖做對照）。

在此，我想借用約翰伯格談論攝影時的一段話：

「人生在世，各種意義並非在瞬間片刻（instantaneous）產生。意義，是在各種聯繫與關連中出現，並且總處於一種不斷衍生發展的狀態下。沒有一套故事架構，沒有一些推衍發展，也就毫無意義可言。事實（fact）與資訊（information）本身並不構成意義。事實可以被餵進電腦裡，成為推測演算的要素之一，但電腦並不能生出意義來。」

伯格認為照片的意義之所以含混曖昧，正因為它是時間之流中的某個斷裂；於是這個瞬間（這張照片）唯有在我們賦予它「一段過去與未來」之後，才具有意義。

Photo Credit：Takuji SHIMMURA 展場二樓右側

回到展覽本身，我們可以說在布展操作下，整個有章博物館，甚至博物館周遭的環境因此可以被視為一件作品、一張具有空間量感的影像，至於所有參展的作品，則被「引用」則成為這個影像裡的一個元件。觀者在沒有圖說干擾，直接面對眼前所見之對象物的狀態下，自然會藉由自身的觀察與想像來串連這些元件（作品），設法提出解釋，製造出一套閱讀脈絡。

3.

「作品的現場性」是《灰色地帶》另一個重點。在這個部分，策展人提出的問題意識是：「作品除了散發材質、形式的表徵訊息，亦有其意向性與創造性的隱含層次，觀者藉由視網膜來看作品的同時，亦是以身體運動的方式，實踐滲透於自身、作品及空間之間產出的關係。」而我們想到的是，哪裡才是作品的現場？

之於觀者，直覺聯想到的當然是作品所在之處，亦即展覽現場。之於藝術家呢？他們經歷的現場不但是複數，恐怕還跨越不同的時空，因為早在作品來到有章之前，作品裡、作品本身就包含了多重的現場。想要理解作品，觀者不得不（或經常是不由自主）進入作品現場的現場 ：

照片裡的有章博物館與台藝大建築、畫線的人行走的海邊、每一個居家的門口與鞋櫃、車子被刮花撞凹的事故地點、未經轉化前的風景、唱「兩隻老虎」那些人所屬的國度、沒有作品的作品支撐架所在的展場、兩個女子互動的舞台、等高線模型化的島、考古的遺址、空間中的空間、魚缸裡的金魚、石膏裡的金魚、掛在牆上的金魚、解說牌的金魚⋯⋯月亮。

上述的現場是從作品外貌描述而來的，它們與藝術家特定的生命經驗各有連結，而我們可以進一步將這些現場濃縮為：

博物館、建築、海邊、門口與鞋櫃、事故地點、風景、國度、展場、舞台、島、遺址、空間、魚缸、石膏、牆、解說牌、月亮。

在這樣的轉換中，作品的「現場」過渡為「現場性」，觀眾真正進入的，其實是現場的「延伸義」。比如，哪一個才是博物館、建築的真實？模糊卻具有辨識性的形式？或是清楚的一磚一瓦？門口與鞋櫃在我們身上喚起的，與其說是視覺，不如說是每日進出、穿脫鞋的身體感？事故地點原本只是清清白白的一個所在，事故何以形成？海邊與島的界線要如何確定，是具體恆久的版圖抑或抽象短暫的思維所致？金魚呢？我們有各種方法來認識牠，哪一種最具體？

唯有在延伸義的系統裡，解讀才能盡情發揮。

Photo Credit：Takuji SHIMMURA 展場二樓左側

4.

約翰伯格認為：「觀看的人也許會在之後解釋，但早於這個解釋，人們便已期望著事物外貌內，或許存在著一個即將顯露的意義。」若將他的論點更進一步想像，其實就是這個意義先驗性地存在的假設，才讓我們有了解釋的慾望。

根據伯格的觀察，一個觀看動作中總是存有對意義的期望，而這個期望理應與對解釋的慾望區隔開來。如今我們在面對當代藝術作品之前，總是希望預先得知作品的創作脈絡、藝術家的相關背景，否則便覺得難以掌握或切入。而有另一派的人，則認為觀展的重點在於個人感受（反正當代藝術似乎已無規則可循），無須理會藝術家訴諸文字的表述，直覺的理解才是王道。兩派說法皆有理，只是前者一不小心容易將看展經驗扁平化，成為按圖索驥的印證過程；後者又過於武斷，可能錯失與作品對話的機會。

實際上呢？身為觀者我們必須承認，一個愉悅的觀展經驗往往是：靠著自己的觀察力窺得作品的奧義，而如此個人的詮釋恰巧呼應了藝術家的創作理念，甚至激起更大的共鳴。

《灰色地帶——作品的現場性》企圖打破的是作品各自獨立的觀看性，將作品打散、排除現場說明資訊的用意不在故弄玄虛，而是用另一種給線索的方式，讓觀者發現作品，喚起某種主動性。即是經由觀者的介入，「灰色地帶」——這個被策展人視為充滿界線與間隙的場域，產生了一語雙關，因為「串連」原本就是灰色的作用，就像我們在黑與白之間補滿深淺不一的灰，那麼截然的對立必然在漸層的過渡下，展現出另一種整體感。

當然，誰也無法確認觀者與作品之間將產生多大的縫合度，然可以預見的是，作品的場域與觀看的範圍的確在這樣的進程裡無形地彼此滲透、擴大，最後，眼前的灰色調不僅僅是黑白兩色調出來的灰，而是摻入其他比例不一的顏色，看似一體，卻仍擁有其個性的、豐富的灰。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航