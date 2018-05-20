一門開在醫學院的文學課，讓這些負責救人的人，更理解人

編譯：陳慧敏

埃默里大學素有「南方哈佛」之稱，該校醫學院有一堂特別的文學課，希望醫學院學生以文學涵養仁醫之心。今年春天，這門課更帶領學生到密西西比州，展開四天的福克納文學朝聖之旅。

這門開在醫學院的文學課，有個奇妙的淵源。這門課的倡議人、當年開課的內科醫師巴丁教授（W. Clyde Partin Jr）在三十五年前仍是醫學院高年級生，跟主修英文的同學共同請求知名的詩人醫師史東三世（John H. Stone）開一門整合醫學和文學的課程，史東欣然允諾。這也是美國醫學院的第一門文學課程，引領美國醫學院開設文學課程的風潮。

史東在埃默里大學醫學院和埃默里大學牛津學院暑期班授課，直到2008年辭世。巴丁說，他非常想念史東教授，他讓學生體會到，閱讀詩和小說可以幫助醫者了解病人處境，貼近他們經歷的混亂。

四年前，曾協助史東規劃授課大綱，並任講者的沃爾芙金（Sally Wolff-King），建議巴丁復課，這門課得以傳承，繼續開設。

這門課目前有十一位學生，閱讀方向有二，一是鎖定醫生身分的作家和詩人，另一個是非醫師所寫的醫學議題作品。閱讀作品包括：美國女作家韋爾蒂（Eudora Welty）的《樂觀者的女兒》、威廉．福克納（William Faulkner）的《在我彌留之際》、醫師作家謝澤爾（Richard Selzer）的散文集《靈魂的準確位置》（The Exact Location of the Soul，暫譯），以及史東等醫師的合編文集等。

沃爾芙金和巴丁為了讓文學鮮活，特地在今年春季規畫了四天的福克納朝聖之旅，帶著學生和文學同好，一起前往密西西比州，探索這位美國南方文學大師的文學世界。

負責導覽的沃爾芙金說，她在學生時代，就曾跟著恩師沃爾提斯（Floyd Waltins）造訪之地，這也是她研究福克納的文學啟蒙之旅。如今，恩師退休，她成為新的引路人，內心有很多感觸。

沃爾芙金覺得最有意思的是，這次的文學朝聖團團員大多具備醫學背景，大家會在參訪中，七嘴八舌地討論福克納的死因，打開她的眼界，讓她用另外的角度了解福克納。

比如，歷史學家普遍認為，福克納的死因是他從馬背上跌下來，在家拖延數日才去就醫，就醫沒多久就辭世，但沒人了解他是死於心血管問題或肺裡有血塊。而這群團員則用醫學角度則討論他可能的死因，跌倒之後可能出現那些併發症，照護可能出現那些問題，最後成為他致命的原因。

又比如，福克納小說《在我彌留之際》故事主角艾迪．本德侖（Addie Bundren）一開場就躺在病榻上，團員們也是用醫學角度討論她的病因和病況。

計畫主修精神醫學的艾柏納（Andrew Ebner）就說，他們參訪了密西西比Holly Springs墓園，發現到密西西比州在1878年因黃熱病肆虐，當地有兩萬人死亡。同時，他發現，在福克納家門前的小徑，有整排的香柏樹，當時的人認為香柏樹可以驅蚊，他們猜測是否跟這場瘟疫有關。

福克納生前的處所山楸橡樹（Rowan Oak）已成為博物館，是美國國家級古蹟，由密西西比州立大學持有和管理。從大學校園可以Bailey’s Woods步道，大約二十分鐘，就可以抵達他的故居。

埃默里醫學院的文學參訪團，參觀了福克納的故居，進入他喜歡閱讀和寫作的房間，並拜訪福克納的親友，聽他們分家家族故事，瞻仰福克納和其家族的墓園，走過福克納生前生活的街道，行經他日常散步的小徑，體會啟發他創作靈感的景物。此外，也參觀密西西比大學的福克納館藏，看他的手稿。

另外一位團員倪區（Sophia Neitsch）主修比較文學，她說，當她觸摸著福克納《聲音與憤怒》初版，這本書是由福克納媽媽手縫裝訂，就感覺相當有趣，「這旅程幫助我把作者當人來看，一個真真實實的人，這真是很豐富的經驗。」

這也是巴丁醫師從繁忙的看診行程擠出時間，首次參加文學朝聖之旅，他說：「太值得了，能看到啟發福克納靈感的地方，在主角下火車的地方吃晚餐，看在他書上提到的一條路，參觀他帶馬去喝水的泉水」。

他說，作為詩人，這趟旅程給了他靈感，啟發他如何創造角色和關聯性，而作為醫生，他會把這些經驗帶回教室和實驗室，「我相信當我花時間去解讀文學，這會幫助我，懂得如何去傾聽病患，並研究更抽象的概念。」

資料來源：福克納博物館資訊

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