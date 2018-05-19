新巨輪的身障街賣者，為什麼天地無容身之處？

文：圖文不符（企劃：莘倫、設計：Zuzu）

你知道嗎，有16名坐著輪椅、中重度障礙的街賣者，在不久的將來，將可能面臨無處可去。他們為什麼可能被迫離開原本的住所？他們為什麼沒辦法找到新的住所？跟著圖文不符，一起來了解這起事件！

新巨輪協會是一個以輪椅街賣者為主的團體，十年前，因為一場延燒的大火，燒掉了原有的住處，協會成員便一起落腳板橋一間鐵皮廠房，用較低的價格承租，以木頭作隔間，將廠房變成居住空間，而廠房的其餘地方則堆放街賣所需的貨品、輪椅等用具。

今年2月初，協會收到「違章建築認定通知書」，經過幾個月的協商、陳情失敗，鐵皮廠房原訂於5月17日進行拆除。經過多方聲援，新北市政府在15日宣布將「暫緩拆除」，等新巨輪協會住民安置好後再拆除。

「基於消防、公共安全，依法拆除」

新北市政府消防局稱多次接到民眾檢舉，新巨輪協會的鐵皮屋用無防火功能的木板做隔間，且常在裡面開火煮食，外面也堆放大量街賣貨物，基於消防跟公共安全，決定依法拆除。

面對拆除，新巨輪協會表示：「我們完全理解也接受違法就要被拆除，但我們究竟能去哪裡？」

為什麼這群街賣者一定要住在違建鐵皮屋裡？

既然他們知道鐵皮屋違建，也知道自己違法，那麼為什麼不去找一些合法的地方住呢？原來依靠輪椅行動的身障者，找房子的難度比一般人更高，像是⋯⋯

居住選擇有限

多數成員必須依靠輪椅行動，需要無障礙空間，許多房子在一樓以上，沒有相關設施、難以行動，加上街賣點通常在捷運站附近，租金都比較貴；住離捷運站太遠，成員就要增加大量移動時間。

房東多半不願意租給身障團體

許多房東知道有這麼多坐輪椅的身障者入住後，可能害怕安全、租金問題，都會直接拒絕看屋。種種原因造成了他們陷入「違法的不能租，合法的租不起。 」基於這些原因，協會難以找到適合的住所，但馬上要拆除了，社會局便提供了新住處。

社會局提供新住所

由於協會成員希望能不要分開、維持「共生」模式，社會局找到一處位在板橋的老人日間照顧所三樓，市府媒合民間資源提供18萬元作為前三個月租金，三個月期滿後，如果成員願意將可以續住。

社會局的安置卻潛藏了一些問題：

住處離廠房距離遙遠

雖然原有的鐵皮屋要被迫拆除隔間，但還是需要廠房堆放街賣物品、讓成員前往領貨。然而，從新住處到廠房，坐電動輪椅來回要1.5小時，原本街賣9小時再增加來回1.5小時移動時間，成員的身心負荷會比以往更重。

後續費用無法負擔

雖然社會局要媒合民間資源18萬元作為前三個月的房租，但三個月後，成員仍然要面對每人每月3,500元房租，水電費另計，加上還要租用原來的廠房作為存貨地點，後續費用恐怕沒有能力負擔。

無法滿足生活所需

新的住處沒有個人隔間、電視網路，不能開火煮食，而且成員共用的廁所前就是樓梯，輪椅出入不能迴轉，前方也沒有任何護欄保護，不只很難行動，更可能發生摔落等危險，社會局當初則表示這部分空間無法更動。

（根據15日最新消息，社會局表示，安置中心的樓梯符合無障礙及消防，如有需要可加裝活動安全閘門，以兼顧消防與安全考量）

看到這邊，有些人可能會有這些疑問：不能自己煮，可以吃外面啊？沒有電視、網路，應該不會怎樣吧？雖然沒有隔間，但至少有地方可以住了！能夠容納這麼多人的地方本來就很難找，為什麼不分開住呢？

其實，身障者在外用餐除了要面對眾人的目光，行動不便也會造成他們在外面用餐不自在。沒有電視、網路，他們會失去少數與社會接觸的機會。沒有隔間，等於沒有絲毫的個人隱私空間。

住在一起除了可以分攤水、電、瓦斯費用，更重要的是許多成員沒有朋友、家人，協會成員多年來共同面對各種困難，可以互相照顧，其中深厚的情誼更是難以言說的。

從法律的角度看來，違建就應該依法拆除，但是從另外一個角度，我們可以想一想：不適當的安置，會不會讓這些原本就比較不受到社會關注的人，更加的失去他們的立足之處？

除了提供短期的安置地點、房屋租金，是不是需要一些更重要的措施，才能讓這些身障者更有尊嚴、更符合人性地生活？

每一筆關注跟討論，都可能讓社會朝更好的方向發展，如果你覺得這起事件值得被關注，歡迎留下你的看法，或是分享給更多的人！

P.S 如果有適當的場地（近捷運站，可供十餘名輪椅使用者共同居住）也歡迎提供資訊給新巨輪評估參考。

【補充】這起事件中，還有另外兩項爭議點：

1. 社會局的不當處理：

收到違建通知後，社會局介入表示會盡量安置，並暗示新巨輪「希望不要變成社會事件」。隨後社會局找協會成員單獨對談，期間不斷詢問私人問題，例如：家人在哪、為什麼不回去找家人、為什麼不回去找已經離婚的先生。

2. 新巨輪在「新北市政府消防局工廠防火安全診斷評分表」中，不符合規定的只有「內有住宿用途」，以及「連棟式或群聚性之違章工廠」兩項，依照「新北市違章建築拆除優先次序表」，不屬於「施工中應優先拆除的危險項目」A類、「政策性案件」B類或「影響公共安全」的C類，而是屬於D類的一般性案件。

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本文由圖文不符授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航