四年虧損近5億，走過21個年頭「白木屋」為何一周內停業？

知名蛋糕店白木屋，走精緻高價位路線，吸引許多消費者青睞。但近幾年蛋糕市場競爭激烈，白木屋漸漸不敵其他業者，今（18）日宣布將停止營業，旗下白木屋食品及全省24個門點，一周內將停業、停工，190位員工將被資遣。

景岳生技今天宣布，旗下100%持有子公司白木屋食品，因持續虧損，考量未來無法轉虧為盈，為維護股東權益，董事會決議一周內辦理停業，目前員工數約有190人，白木屋食品停業後，將依《勞基法》規定辦理資遣作業，並盡可能安排被資遣員工轉業。

1997年成立的白木屋，銷售各式精緻蛋糕、人氣伴手禮、純手工巧克力與法式馬卡龍，目前在全國有25個據點，其中19家為直營門市、6家為百貨設櫃，另在桃園市楊梅區設有品牌探索館、La Wish歐式餐廳。風光時期，白木屋在2004年成為國內首度榮獲國家磐石獎，2008年並榮獲經濟部台灣最具代表性15大伴手禮，以及台灣100大觀光特產。

景岳表示，白木屋食品去年營收1.72億元，占景岳營收31.2%，今年首季營收0.37億元，占比達27.2%，景岳分別於去年度、今年首季認列投資損失0.83億、0.23億。考量虧損恐持續擴大，決定結束營業儘管將減少合併營收，但可大幅減少虧損。

四年虧損近5億，景岳關閉白木屋、專攻益生菌

雖然一度風光，但近年蛋糕市場競爭激烈，白木屋漸漸不敵其他業者。《蘋果日報》報導，買下白木屋的景岳生技主要從事功能性益生菌產品之研發、產銷，自從收購白木屋後，因為國內烘培業萎縮，加上設備折舊等問題、人事成本高，儘管後續打進百貨設櫃，以吸引年輕族群，並計畫投入電商等新營運模式，仍無法減少虧損。

《中時電子報》報導，白木屋指出，壓倒駱駝的最後一根稻草有兩大主因，一是不堪成本上漲，二是市場競爭激烈。這幾年因為人力、物料、成本都上漲，以奶油為例，兩年前就從一桶3千塊，漲到7千，禁不起成本壓力太大。

另外，國內烘焙市場飽和，業者太多、競爭激烈，也是造成白木屋歇業的另一原因。

《Yahoo 新聞》報導，2014年斥資新台幣16.5億元吃下連鎖烘培業白木屋，景岳董事長陳根德受訪時感嘆：「4年前購併白木屋時對台灣經濟發展有著相當的期待，無奈，近幾年市場消費力降低，產業也有很大的改變，每個月虧損近千萬，至今累積虧已近5億元，真的是撐不下去，只能先止血，再看看有沒有適合的合作夥伴。」

宣布一周內辦理停業，白木屋營業部人員表示，已和團購網站溝通，有預訂蛋糕的消費者，白木屋5月底前都會如期完成，消費者手上如有兌換券，月底前也都可兌換。若無法如期兌換的話，月底前也都可至全台門市辦理退費，不限定原購買門市。

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核稿編輯：羊正鈺